Se rompió el silencio

Algunos ciudadanos intolerantes no dejaron que se acallen los enunciados del presidente Milei para la recuperación de la Argentina, y sin conocer los detalles de las medidas anunciadas salieron a expresar su disconformidad, mientras estuvieron durante 4 años en silencio sumiso y servil, pese a todos los desmanes jurídicos, económicos e institucionales que dejó el gobierno kirchnerista, y que convirtió al país en tierra devastada.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Delito

Se ha actualizado con énfasis el debate sobre la presunta colisión de derechos entre el de manifestarse y el de libre circulación: si ambos son equivalentes o si alguno tiene prioridad sobre el otro, y en su caso, cuál; cuestión esta que está tomando ribetes francamente kafkianos. Creo que el tema es muy sencillo: no hay colisión de derechos ni ninguna posibilidad de que la haya. Cuando la manifestación corta la vía pública, deja de ser un derecho para convertirse en delito. ¿Dónde está la colisión?

Juan Carlos Sorondo

Iguales ante la ley

Al leer lo decidido por la Justicia con respecto al habeas corpus solicitado (entre otras personas) por el señor Adolfo Pérez Esquivel, noto que este agregó, luego de su nombre, la referencia “premio Nobel de la Paz”. Desde el punto de vista procesal, semejante apelativo no agrega nada y es innecesario. Todos tenemos acceso a la Justicia sin necesidad de mencionar premios o distinciones. Es, por consiguiente, una sutil manera de presionar al magistrado; como dirían los más jóvenes, “chapeando”.

El señor Pérez Esquivel debería saber que todos somos iguales ante la ley. Él no puede pretender ser tratado de modo diferente.

Juan Javier Negri

DNI 8.536.656

Artículo 22

Es excelente la idea de haber confeccionado un “protocolo” para ordenar a los piqueteros y demás organizaciones que cortan calles, rutas y puentes, pero también hay que recordarles que la Constitución nacional prevé en su art. 22 lo siguiente, con claridad meridiana: “El pueblo no delibera ni gobierna si no por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición”.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Libres

Hay esperanza en nuestro país. Apoyamos al presidente Milei y sus objetivos de volver a ser libres como lo establece nuestra Constitución. No queremos un Estado mastodóntico que no solo no podemos pagar, sino que es una carga en lugar de un auxilio a la Argentina privada

Alberto Asseff

Viaje a Bahía Blanca

Necesario destacar la actitud del presidente Milei de viajar a Bahía Blanca, como gesto real de preocupación y solidaridad, con las personas que han sufrido pérdidas materiales y de seres queridos. A diferencia de otros presidentes, “los hechos resuenan más que las palabras”.

Vicente A. Costa

DNI 14.232.097

Doctor Balestra

Ante la dolorosa noticia del fallecimiento de René Balestra, debo felicitar a José Claudio Escribano por la entrañable y precisa reseña publicada el domingo pasado. Interpretó cabalmente el genio y figura de un mosquetero de la política. Brillante, punzante y generoso. En este último sentido y con diez años de diferencia (la misma de nuestras edades), me dedicó dos de sus libros más representativos: a) “Para..., compañero excelente de ideales, que estudia y trabaja, con admiración por su talento y su conducta...” (1974, Las oligarquías zurdas) y b) 1984, “Para..., de su compañero y amigo”..., La idea de la república y el temor a la democracia.

Tuve el honor de acompañarlo (también en ámbito académico), de recibirlo en mi casa y de reemplazarlo (¡!) en un acto llevado a cabo en Zárate.

Alfredo L. Durante

DNI 5.184.069

Facturas de AySA

Las facturas de AySA que vencerán los primeros días de 2024 llegaron con un 20% de aumento y ya no tienen la leyenda que decía “Servicio con subsidio del Estado nacional”. Para que el esfuerzo que se pide a la población sea equitativo y parejo, ahora en los edificios deberían colocar medidores individuales en cada departamento. Suele ocurrir que en un mismo edificio un departamento lo ocupe una familia de cuatro personas y en otro viva una sola persona, en cuyo caso, según la cantidad de habitantes, los consumos de agua han de variar notablemente y por lo tanto no es justo que para ese servicio en una vivienda que es habitada por una sola persona se facture lo mismo que lo que paga un grupo familiar.

Asimismo, puede ocurrir que los ocupantes de un departamento se ausenten por vacaciones o por otro motivo durante un mes y sin embargo recibirán la factura de AySA como si hubieran estado consumiendo agua durante ese período.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Corte de luz

Soy de Quilmes Este. Estuvimos sin energía eléctrica (Edesur) desde el domingo 17 a las 18.40 hasta el miércoles 20 al mediodía. Llamamos cientos de veces, pero no nos daban horarios de posibles arreglos. Perdimos los alimentos de la heladera. Muchos somos adultos mayores. En la calle Primera Junta la empresa tiene los móviles tercerizados, que se supone hacen arreglos y mantenimiento, algo que hace años no se realiza. Hasta allí se dirigió un grupo de vecinos, hasta que los atendieron. Solicitaron que viniera un móvil o cortaban la calle. Aproximadamente una hora después apareció una camioneta. Levantaron una palanca y se hizo la luz. Eran solo unos minutos de trabajo.

Alicia Logarzo

DNI 10.389.536

En la Red Facebook

Milei: “Vienen más medidas”

“Vamos presidente, el pueblo laburante está contigo. La única manera que el país salga adelante es laburando a full y terminar con privilegios de la casta”- Francisco Costilla Avila

“¡Hay tanto para hacer para sacar este gran país de la desidia y destrucción que dejaron!”- Claudio Escabosa

“Lo votamos para un cambio, mejor a no detenerse, solo los ventajeros se sienten molestos”- Hugo Humberto Cristaldo

