Cartas de lectores: Sembrar, inspiración, basta de injurias

Escuchar

Sembrar

Como todos los años, visité la Exposición Rural de Palermo y quedé gratamente sorprendido por la cantidad de tecnología y la calidad de los animales exhibidos; cada uno más impresionante que el otro. Mientras estaba sentado en las gradas, leí la frase: “Sembrar la tierra es servir a la patria”, y es absolutamente cierto. Cada verano, en el cerco de mi pileta, tengo una jungla de tomates cherry que crecen espontáneamente. En otro sector, el año pasado sembré unas semillas de girasoles, y crecieron altos y felices. Es increíble la calidad de la tierra que tenemos en nuestro país, y parece que no sabemos aprovecharla. Me pregunto si el problema del hambre radica en la falta de recursos o en la falta de voluntad para trabajar la tierra. Estoy seguro de que no es lo primero.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Inspiración

Recientemente, y sin saber por qué, varias veces por día una canción se repetía en mi mente, cuya letra aprendí en mi adolescencia. La parte que recuerdo decía: “Mi querer por ti no tiene fin/ Y mi ser es hoy feliz por ti/ Porque ahora ya mi dicha/ Es un himno al amor... Yo le doy las gracias al Señor/ que le dio vivir a mi ilusión/ Y por siempre para siempre/ Tuyo es mi corazón, feliz”.

Al finalizar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, apareció Céline Dion cantando ese tema en francés, que es el conocido “Himno al amor”. Al escucharla, me emocioné y lloré. Ese momento fue una mezcla de la ¿coincidencia? con lo relatado en el párrafo anterior y los problemas físicos que está padeciendo la artista. Horas después me di cuenta de que Dion estaba siendo para todos una poderosa fuente de inspiración, no solo para los atletas, sino para el mundo entero, que está necesitando amor, que está necesitando paz.

Felipe Gustavo Sandler

DNI 7.605.180

Basta de injurias

La inauguración de los Juegos Olímpicos ha sido usada para burlarse de uno de los momentos más trascendentes de la vida de Jesucristo, la última cena, que marca la institución de la eucaristía y es símbolo de la comunión con Cristo. No solo la han denostado, sino que han pretendido imponer de forma descarada la ideología de género. Esta burda representación no respeta “los derechos de todos”, como expresó Ernesto Tenembaum en la red social X; por el contrario, al sentar a la mesa a varias célebres drag queens para realizar una parodia de la última cena, lo que se hizo es injuriar a millones de católicos. Bienvenidas entonces las disculpas de los organizadores de París 2024 por este ignominioso hecho.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Avión presidencial

El 28 de noviembre de 2022 se publicó una carta de lector de mi autoría sobre la inconveniencia de adquirir un Boeing 757 para el traslado del presidente de la Nación, y días atrás Diego Cabot escribió sobre el mismo tema. La flota presidencial, al igual que muchas áreas del gobierno de Alberto Fernández, estuvo manejada por gente no idónea, y este avión es una prueba de ello. Veinticinco millones de dólares invertidos en una aeronave que hoy está estacionada en Aeroparque. ¿Responsables por esa errónea decisión? Nadie. Otro dispendio más de los muchos que el kirchnerismo hizo durante veinte años de gobierno y que han postrado al país por varias décadas, y lo peor es que todavía tienen la caradurez de hablar.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Irretroactividad

Dura lex, sed lex: el 6 de diciembre de 2023 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 4799-D-2023, relativo a juicio en ausencia, e incorporar como artículo 69 bis Código Procesal Penal de la Nación, para: “Cuando en los procesos, aún en trámite, por delitos de genocidio y lesa humanidad comprendidos en el Estatuto de Roma aprobado por ley 25.390…”. El delito de genocidio no está incorporado a nuestro Código Penal. Lamentablemente el proyecto no incluye delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, en los cuales sus presuntos autores suelen fugarse. No obstante reconocer el carácter aberrante de los delitos determinados en el proyecto, es preocupante que se pretenda desde algunos sectores aplicarla a procesos “aún en trámite”, como el caso AMIA, lo cual resultaría violatorio del principio de irretroactividad de la ley penal que el Estatuto de Roma establece.

Josefina Margaroli

DNI 6.193.060

Sergio Luis Maculan

DNI 5.071.857

Vuelcos

En 1979 volcó el ómnibus en el que viajábamos desde Buenos Aires hacia La Plata. De noche, lluvia, curva y exceso de velocidad. Quinientos metros antes del accidente le había dicho a mi compañera de viaje que ese chofer nos iba a matar a todos, y no nos mató, pero hirió a varios pasajeros, entre ellos, a mí. En marzo de 2024, en un viaje de ida y vuelta a Mar del Plata por temas laborales, los ómnibus en que viajamos fueron todo el recorrido excediendo las velocidades permitidas, incluso en zonas de velocidad restringida. Hace pocos días hubo un nuevo vuelco con víctimas en la ruta 2, y siga, siga... Con casi 45 años de diferencia, el mismo problema que sigue causando muertos y heridos. Nadie controla nada, la Justicia es lenta y corrupta, y aquí no ha pasado nada. Cientos o miles de víctimas mortales y heridos y familias arruinadas corroboran esto. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo un país de hojalata?

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Ruidos molestos

Enormes carteles en Azcuénaga y Pueyrredón anuncian la apertura para diciembre de 2024 del emprendimiento Oh! Buenos Aires, en el predio donde estuvo hasta mediados de 2020 el Buenos Aires Design. A los vecinos nos preocupa que con este nuevo centro comercial vuelvan los viejos problemas que le trajo el Buenos Aires Design a este sector de la ciudad. Ruidos molestos, insoportables, constantes, provenientes de los bares del lugar torturaron durante años a los vecinos de Pueyrredón, Levene, Agote, Guido y adyacencias. Ancianos, niños recién nacidos, pacientes del Sanatorio Agote, nadie estuvo a salvo de los ruidos que durante años impidieron el descanso nocturno, ante la pasividad de las autoridades.

El gobierno de la ciudad, que aumenta todos los meses el ABL (ya alto en este barrio residencial), debe asegurar que estas molestias no se repitan.

Andreína de Caraballo

Presidenta Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Golpe para los Moyano: el Gobierno habilitó otro gremio de camioneros

“Excelente”- Mirta Lapalma

“Hace mucho tiempo que se debería haber tomado esta decisión”- América Álvarez

“¡Perfecto! Que lo hagan en todas las provincias”- Alicia Castro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION