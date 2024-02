escuchar

Señal

Señor Presidente, no importa lo que diga, sino lo que haga. Mire en la miseria en que han dejado el país los que han dado discursos maravillosos los últimos 20 años. Vaya por los kioscos, los nichos de negociados, las cuevas de corrupción, los parásitos que hace décadas viven gratis de los trabajadores que dicen defender, los cargos creados para la familia, los amigos y las amantes. Usted está demostrando que si la inflación va desacelerando es porque no se necesitaban ni héroes, ni nuevos fundadores de la patria, ni nuevos próceres, ni caudillos. Simplemente se necesitaba un gobernante con la decisión de atacar lo que nadie atacó antes y por lo que todos fracasaron. Vaya por todo lo que ha retrasado 100 años a la república. Están ladrando como nunca, señal de que se está avanzando a pasos agigantados.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Límites

He votado al Presidente y estoy muy de acuerdo con que debe terminarse con los políticos corruptos e inservibles que nos han llevado al desastre que vivimos, y hay que hacerlo de golpe y con sacrificio, pero me hace ruido cuando emplea términos tan groseros y generalizantes para referirse a las personas que no opinan como le gustaría. Sé muy bien que a sus votantes les atrae su espíritu combativo, pero seguramente muchos como yo creerán que una cosa era como candidato y otra muy diferente en su calidad de presidente de todos los argentinos. La grosería y violencia desmedida hacen peligrar los cambios que todos anhelamos.

Es bueno que sea fiel a sus propuestas y sincero, pero hay límites.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Contra la corrupción

Se ha difundido que más de 120.000 beneficiarios de planes sociales viajaron al exterior entre 2020 y 2023; que hubo manejos sospechosos del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, y que en el Ministerio de la Mujer se detectó que funcionaba una cueva financiera. Con el mayor de los respetos, ante la fuerte probabilidad que tales hechos podrían llegar a ser delitos penales, considero pertinente que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deje sin efecto la instrucción impartida oportunamente a la Oficina Anticorrupción en el sentido de impedirle constituirse en querellante en las causas por corrupción, ya que aportaría pruebas importantes en procura de la dilucidación de tales actos.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Defensa del país

Luego de leer en una publicación especializada que languidece la compra de aviones de combate reemplazantes de los Mirage radiados en 2015, recordé la dedicatoria de Fuego del cielo (P. Closterman, Emecé Editores, 1953): “A mis camaradas aviadores. Muertos por borrar culpas viejas que no les pertenecían. A aquellos que quizá todavía tengan que pagar culpas nuevas –y sin embargo siempre las mismas… de los Grandes, que no quieren creer en las enseñanzas del pasado” (aclaración: los Grandes, léase líderes políticos).

Si se cree que en la Argentina la defensa es una cuestión de última prioridad, dado que la dirigencia no aprecia amenaza alguna en el corto, mediano o largo plazo, sobre la patria, sus bienes y la sociedad que la compone, quisiera expresar que se está cometiendo un grueso error.

Brig. My. (R) VGM Guillermo A. Donadille

gadonadille@gmail.com

Comedores escolares

Durante la gestión del doctor Aldo Neri como ministro de Salud se realizó una evaluación del funcionamiento de los comedores escolares conocido como “Programa de Promoción Nutricional”. Este estudio fue compartido por las carteras de Salud y Educación y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las conclusiones establecieron los beneficios que tiene una apropiada alimentación de los niños en su desarrollo físico y cognitivo. Por este motivo, sería auspicioso que las actuales autoridades del área tomaran todos los recaudos necesarios para una normal provisión de alimentos destinados a los comedores escolares.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Monner Sans

Quisiera destacar la excelente nota sobre Ricardo Monner Sans de monseñor Casaretto, publicada el miércoles pasado. Yo también fui alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, aunque ingresé en 1945, cuatro años antes que ellos. Y también tuve, como monseñor Casaretto, al Dr. José María Monner Sans como muy exigente y notable profesor de Lengua.

Y yo también pienso, nuevamente como monseñor Casaretto, que Ricardo Monner Sans fue “una de las personas que más han trabajado en pro de una ética pública y contra la corrupción”. Y creo que sería más que justo que recibiese un reconocimiento póstumo por parte del gobierno, que lamentablemente no tuvo en vida como hubiese sido de desear.

Conrado D. J. Estol

DNI 4.496.841

Estacionamiento

Hasta no hace mucho tiempo circulaban las grúas amarillas que batían récords de velocidad en la ciudad, con maltrato de los autos en los depósitos de estacionamiento. El exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta antes de las elecciones liberó nuevos lugares. Después vinieron las nuevas grúas. También cambios y restricciones. Y cada vez más la cartelería es confusa. Los que circulamos no sabemos si se puede estacionar o no. La solución es sencilla. Más espacios, ya que existen, las dos aceras en muchos lugares, y la pintura amarilla prudentemente, pero también la blanca en el cordón. Así no hay dudas ni equívocos. Esto evitará inconvenientes y la capciosa mecánica de inspectores y grúas que retiran coches en muchos espacios confusos. Más simple, imposible.

El tema es mejorar la vida de los ciudadanos y de todos, no recaudar en concepto de multas y generar costos innecesarios.

Hugo Carassai

DNI 6.552.242

En la Red Facebook

El Gobierno avanza con el cierre del Inadi

“¡Me parece muy bien!”- Grace Fontenla

“Vamos, excelente, a cerrar todos los curros”- Héctor Hugo Lerda

“Muy buena noticia. Ese es el camino, ¡a no bajar los brazos, señor Presidente!”- Martín Fernández

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION