Cartas de lectores: Seriedad, condenas reales, triste retroceso

Cuando escucho hablar a los especialistas sobre cuáles son los factores que tienen en cuenta los inversores a la hora de invertir en un determinado país, la mayoría concuerda en que deben existir estabilidad política y económica, y que el marco legal e institucional sea claro y predecible, además de la oportunidad de mercado. La historia de la Argentina viene demostrando que cumple con algunos de los factores, como el de la estabilidad política, pero está muy lejos de cumplir con otros, como el de la estabilidad económica, ya que pasamos de ser uno de los países más baratos del mundo a ser quizás el más caro en menos de un año.

En el marco legal e institucional sufrimos de una laxitud y subjetividad tan pronunciadas que hay personas que han tenido funciones de gobierno y eventuales candidatos ya condenados por la Justicia. La seriedad es quizás el factor más importante a la hora de generar confianza, y sin confianza no hay ninguna oportunidad posible.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Condenas reales

Escuchamos a todos ahora rasgarse las vestiduras por el tema de ficha limpia, pero… ¿es realmente necesaria otra ley, si luego en la Justicia todo se termina apelando y mandando a la Corte? En el mientras tanto, hasta que la Corte no ratifique una condena… los procesados permanecen libres y dirán que tienen “ficha limpia”, mientras no quede firme su “ficha sucia”.

La seguridad jurídica, tan buscada en la Argentina, será la mejor ficha limpia. El día en que las condenas sean reales y de rápido cumplimiento, no se necesitará ninguna ficha limpia. Los culpables, condenados, y tema terminado. No hará falta buscar leyes para que luego todo se diluya en cajas y cajas de expedientes en los laberintos de la Justicia, en sus múltiples instancias.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Triste retroceso

Felicito a José Claudio Escribano por su valiente y excelente nota publicada en defensa del periodismo independiente. Lo que me parece muy triste es ver su necesidad a esta altura del siglo XXI, cuando ingenuamente creímos que los elementales valores republicanos ya no estaban en discusión ni requerían remontarse a las enseñanzas de Don Quijote para defenderlos.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Lejos

Después del lamentable y triste espectáculo en el que fuimos testigos del rechazo a la ficha limpia, vienen las elecciones legislativas en CABA. Vamos a asistir a charlas y más charlas de los candidatos, pero lo cierto es que nosotros –los ciudadanos de a pie– seguimos estando muy lejos de las preocupaciones reales de los políticos, que siguen demostrando que solo les interesa perpetuarse en el poder. Solo con el ejemplo se van a producir los cambios que necesita nuestra querida y herida Argentina.

Miguel Martín y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Gatopardismo

A un año y medio de gobierno, La Libertad Avanza sobre los derechos de exportación, “una paradoja” en la gestión del gobierno. Mientras eliminan los aranceles a las economías regionales, aumentan en julio las retenciones a la soja maíz, trigo y girasol, vulnerando el derecho a la igualdad (art. 16 CN), el derecho a la propiedad y/o confiscatoriedad (art. 17 CN), porque si le sumamos a ella los costos de producción e impuestos, la rentabilidad desaparece, Las retenciones se aplican directamente sobre el valor bruto de la exportación, sin tener en cuenta los costos de producción, comercialización o la rentabilidad del productor, lo que desemboca en una carga fiscal desproporcionada. Además, si se oficializa el incremento por decreto, se vulnera también el principio de legalidad tributaria (art. 75 inciso 1/2 de la CN), no siendo congruente el discurso libertario con las acciones del Gobierno y/o el discurso de campaña basado en los principios de la libertad. Como decía el autor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novela El Gatopardo, la mayoría de los cambios políticos, económicos y sociales se realizan para que en esencia nada cambie.

Damián Pablo Martínez

damianargentina42@icloud.com

Retenciones

¿Por qué el gobierno argentino no elimina las retenciones a las exportaciones y compensa la recaudación tributaria subiendo aranceles a las importaciones? Con un peso argentino cada vez más apreciado, este cambio se hace necesario para mantener una industria argentina con mayor actividad y empleo y un sector agropecuario con más inversiones.

Si no hay rentabilidad, no hay futuro.

Rodrigo von Wuthenau

DNI 20.863.402

Testimonial

No escuché al señor Adorni comprometerse ante sus votantes a asumir su banca, considerando que es cabeza de lista. No le queda mucho tiempo para hacerlo. Hasta que eso ocurra, debo pensar que la suya es una candidatura “testimonial”, un invento del kirchnerismo.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Controles de higiene

La bromatología es la ciencia que estudia todos los aspectos relacionados con los alimentos, y, por ende, la relación de estos con la salud humana. He observado últimamente cómo en varios comercios se manipulan los alimentos, listos para ser consumidos, con la mano desnuda del preparador. Dos ejemplos: primero, la empleada de un supermercado acomodando muy prolijamente fetas de queso de máquina “a mano”. Le hice la observación de que debía usar guantes para manipular la comida y me señaló que los tenía sobre el mostrador. Le expliqué que tenía que tenerlos puestos, no simplemente a su alcance. Segundo: en un restaurante, un empleado cortaba trozos de queso y de dulce para delivery, y tocándolos y acomodándolos también con sus manos desnudas. No hace falta señalar o imaginar qué otras actividades pudieran haber realizado antes de esa. “Ojos que no ven…” a mí no me sirve. Debería haber más firmeza en el control para proteger a la población ante las faltas de higiene y aplicar fuertes multas para que esos descuidos no se repitan.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

