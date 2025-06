Cartas de lectores: Shakespeare y la Argentina, bullying, las formas

Shakespeare y la Argentina

El justo reclamo de los médicos del Hospital Garrahan es tomado por el kirchnerismo, algunos periodistas y panelistas desinformados como consecuencia de la motosierra de Javier Milei. Como siempre, el análisis es superficial y emotivo. Se exhiben recibos de sueldo, se compara de manera demagógica y hasta discriminatoria la hora-médico con la hora del personal doméstico y, por supuesto, declaraciones de madres agradecidas por la atención recibida (hecho absolutamente cierto). Nadie exige un detallado informe del personal que compone la planta administrativa y de mantenimiento, indicando la tarea que realiza cada empleado u operario. No es aventurado afirmar que la mayoría de los niños atendidos en el hospital proceden del interior del país, en especial de la provincia de Buenos Aires. Una sencilla auditoría lo confirmaría. Sin embargo, la Legislatura de esa provincia, en lugar de dar solución a la salud de sus niños, se ocupa de tratar la reelección indefinida de sus intendentes y concejales. Se genera un debate nacional porque Ricardo Darín manifestó (y es cierto) que una docena de empanadas cuesta $48.000. Debió aclarar que nadie está obligado a comprarlas. Los senadores fijan sus dietas en $9.000.000 y los diputados en $5.000.000, a pesar de que muchos de ellos no aprobarían un examen de cultura general. Un médico del Hospital Garrahan debe capacitarse durante 10 años para estar ante un niño enfermo.

Si William Shakespeare viviera, diría: “Algo huele mal en la Argentina”.

Gabriel C. Varela

DNI 4.541.802

Bullying

El trabajo contra el bullying que hacemos los docentes cada día en el aula… ¿es para explicarles que con esos modos no van a llegar a ser ni presidente de la Nación?

Candelaria von Wuthenau

DNI 17.374.556

Las formas

Decimos “forma” y pensamos en estilo, protocolo, modales. Forma viene del latín y puede significar molde, figura, modelo: aquello que da estructura, orden y sentido a la materia. No es solo apariencia: es contención, límite, un marco para la convivencia. Se justifican atropellos escudándose en los resultados favorables de la gestión. Otros, sin escrúpulos, se disfrazan de indignación por las formas, usando ese reproche para ocultar sus propios abusos y corrupciones. Se habla en nombre de “las fuerzas del cielo”, ¿pero con qué autoridad, si luego hasta niegan un saludo dentro de una iglesia? Gestos y formas evidentes que no provienen del cielo, de algo divino o de un espíritu elevado. No hay fondo sin forma. Cuando todo vale, nada vale. Sin respeto, cualquier proyecto termina pareciéndose al autoritarismo que dice combatir. La libertad que no respeta las formas termina perdiendo su esencia y dando paso a la tiranía.

Nicanor Martin Aguirre

nikalp1988@gmail.com

Prisión domiciliaria

Con motivo de la situación procesal de Lázaro Báez, he podido ver hace unos momentos la humilde casa en que viviera y la enorme mansión en que cumple prisión domiciliaria, que no es tal. El sustantivo “prisión“ y el adjetivo “domiciliaria“ implican cumplir prisión, no disponer de un palacio donde se puede vivir con una superior calidad de vida. Si por razones de edad o humanitarias se debe acordar la prisión domiciliaria, esta debe cumplirse en unidades mínimas, fuera de los pabellones de las cárceles, con los ambientes solo necesarios para el preso y un acompañante, sobriamente, en recinto sujeto al control y vigilancia del personal carcelario. Lo distinto es desvirtuar el motivo y premiar el delito.

Juan Carlos Pratesi

DNI 4.164.322

Discapacidades

Sr. presidente Milei, con todo respeto, el mercado no puede regular la vida con discapacidad. Así como su gobierno sigue ayudando a los más vulnerables, no sé si hay más vulnerabilidad que en el ámbito de la discapacidad. No voy a personalizar el tema en mi hija, sino en todos los hijos, ancianos y trabajadores que han nacido o que han adquirido algún tipo de reducción en sus posibilidades de valerse solos. Los trámites son permanentes, Sr. director de Andis, y no se puede esperar para que se resuelvan, porque en muchos casos la calidad de vida depende de un tratamiento. Los terapistas ocupacionales, terapeutas, centros de día, escuelas especiales, centros educativos terapéuticos, la medicación, la rehabilitación, los viajes requieren constante renovación de planillas y autorizaciones, que durante esta gestión suya, Sr. Milei, se han modificado en nuestro perjuicio.

No exigimos con violencia ni con manifestaciones discrecionales, solo pedimos que la ley se cumpla y que allane el camino, en lugar de ponernos cada día más obstáculos .

Dios y las fuerzas del cielo nos protejan y lo iluminen.

Claudia Inés García

clodine31@ yahoo.com.sr

Roedores

Es preocupante comprobar el aumento de plagas urbanas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en especial roedores como ratas y ratones. Parece un tema intrascendente, pero es un potencial problema de salud pública. La limpieza de espacios públicos es importante, pero no suficiente: las campañas de desratización son fundamentales para el control y la eliminación de estas plagas. Las autoridades deberían encarar sistemáticamente estas campañas para bien de la población.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Terapias e IA

La reciente columna de Santiago Bilinkis en LN+ señala la aplicación de la inteligencia artificial en terapias de acompañamiento. Esto tiene un curioso antecedente en Eliza, un programa desarrollado en los años 60 por Joseph Weizenbaum que podía sostener una conversación con un interlocutor humano, a la manera de los modernos chatbots.

Eliza fue creada con técnicas elementales de programación y no tenía ninguna característica que pudiera ser considerada remotamente como inteligencia. Se limitaba a contestar las preguntas de manera vaga y ambigua, eligiendo sus respuestas de una limitada base de datos. Cuando no encontraba una respuesta adecuada, devolvía la pregunta a su interlocutor o cambiaba de tema. Curiosamente, este comportamiento parecía estimular la libre asociación, lo que resultaba eficaz en algunas terapias.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Crecen las protestas de trabajadores del Congreso por el deterioro salarial

“Achiquen la planta funcional y podrán ganar lo que correspondería”- Jorge Yemmi

“¿Qué esperan para buscar otro trabajo en el sector privado? Si son tan buenos, deberían tener muchas ofertas por más”- Henry Sand

