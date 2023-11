escuchar

Siempre en campaña

Analizando el tema elecciones la conclusión a la que se llega es que vivimos en campaña, ya sea legislativas o presidenciales. Imposible gobernar cuando cada dos años hay elecciones. A esto hay que sumar que las PASO, la elección y el balotaje se llevan puesto medio año más de incertidumbre, parálisis, pánico, desgobierno, demagogia, populismo, insultos y caos en que el país poco a poco va cayendo al abismo. O sea entre campañas y elecciones hay más tiempo luchando por obtener o retener el poder que por “constituir la unión interior, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

El voto en blanco

Muy ilustrativa la nota de Laura Serra en la edición del domingo pasado. Aún no se entiende por qué desde algunos medios o periodistas –de ambos lados– quieren adoctrinar que el voto en blanco favorece a alguno de los dos candidatos que quedan en la carrera presidencial. ¿Por qué habría que votar a favor de alguien que no se quiere? Por qué votar “anti” uno si el otro tampoco es lo que se busca? La Argentina está estancada hace años en eso de destruir al otro. Sea del partido que sea. Y así nos va. Hay que expresar lo que verdaderamente se siente entre las tres opciones del voto “válido”; uno, otro o en blanco. En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral ha sostenido que el voto en blanco es la herramienta con la que cuentan los electores para expresar su disconformidad con todas las ofertas electorales que se presenten. En definitiva, en la segunda vuelta, ganará el que obtenga mayor cantidad de votos positivos (Massa o Milei, Milei o Massa, nadie lo sabe aún), con absoluta y total independencia de quienes lo hagan en blanco, como también de quienes lo anulen o se queden en sus casas. Y eso en nada los hará responsables del resultado. Así lo indican las matemáticas, el sentido común, el art. 151 del Código Nacional Electoral y la democracia.

Diego F. Pasman

DNI 23.780.785

Observadores

Ante el surgimiento de varias denuncias de fraude sobre las elecciones del 22 de octubre pasado, propongo una auditoría de la ONU y veedores internacionales. Una decisión de este tipo tranquilizaría tanto a los acusados como a los acusadores.

María Esther Fregenal

mefregenal@yahoo.com.ar

Universidad de Belgrano

Sobre la base de algunas declaraciones efectuadas en la nota del diario la nacion del 28 de octubre, me veo en la obligación de efectuar las siguientes aclaraciones. El 20/08/21 fui nombrada rectora de la Universidad de Belgrano. A partir de esa fecha, mi gestión se enfocó en poner en marcha un plan estratégico que consistió en hacer crecer la universidad mediante su transformación cultural, académica y digital. Así, entre los logros más destacados de mi gestión pueden mencionarse, entre otros, alcanzar un superávit operativo en 2022 –cosa que no registraba la universidad desde hacía 22 años–; aumentar la matriculación en un 29% en solo 2 años –contando hoy la UB con la mayor cantidad de estudiantes de los últimos 18 años–; firmar más de 180 nuevos acuerdos con empresas para prácticas profesionales y pasantías, y más de 30 con universidades de todo el mundo; crear la Dirección de Educación Innovadora, con la misión de generar una mejora pedagógica constante y velar por la calidad del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED); construir 17 nuevas aulas –constituyendo la obra más importante en la Torre Zabala desde su inauguración en 1991–, así como inaugurar una nueva cocina para la carrera de Nutrición; implementar 3600 aulas virtuales por año para su uso como aulas extendidas; o implementar una política de capacitación pedagógica para docentes, con más de 50 cursos y cápsulas de capacitación gratuitas. Sin embargo, el 11 de octubre pasado, en forma inconsulta e intempestiva, fui separada de mi cargo como rectora, por decisión unilateral e injustificada del presidente de la Fundación Universidad de Belgrano, incumpliéndose, además, la normativa legal básica aplicable en materia laboral. Esta incomprensible decisión de desvinculación solo pudo responder a una maniobra generada por personas del entorno político-familiar del doctor Avelino Porto, que contrariamente a las políticas de eficiencia y transparencia implementadas durante los últimos dos años, ocupan cargos y ejercen influencias que solo logran poner en riesgo la gestión y la continuidad de una universidad que transita ya su 60º año de existencia. Además, muchos de los directivos y colaboradores que ejercieron eficientemente responsabilidades de gestión bajo mi liderazgo han sido –y siguen siendo– injustificadamente desvinculados.

Marcela Porto

DNI 22.655.892

Sistema deficiente

Viví la peor pesadilla durante quince días. El 25 de septiembre, mi hermano, José (39, profesor de Educación Física, con una hija de dos años; le decíamos Bebu) ingresó en la Clínica Pueyrredón en Mar del Plata, con tos, fiebre y sinusitis crónica. El diagnóstico: neumonía multifocal grave. Como no reaccionaba a los antibióticos, al quinto día le solicitaron los estudios ANCA Pr3 y MPO para descartar una enfermedad autoinmune llamada poliangitis granulomatosa de Wegner. La jefa de Terapia Intensiva nos informó que los resultados demoraban de cuatro a siete días, pero que por la falta de reactivos iban a tardar aún más. Lo dijo con tanta convicción que mis padres se resignaron a esperar. A mí no me entraba en la cabeza que el sistema de salud fuera tan perverso. Y conseguí el laboratorio Farestaie, a pocas cuadras de la clínica, que haría todo en 24 horas. Hay una línea urgente cuando es cuestión de vida o muerte. Pero la jefa de Terapia Intensiva parece desconocerla. Ya intubado, con coma inducido desde el 4 de octubre, tuvo una trombosis en la pierna izquierda el 6. Habían solicitado vía IOMA un filtro de vena cava (que tampoco tenía la clínica) para evitar una trombosis pulmonar. Salí en busca del insumo y en treinta minutos lo entregué en la terapia intensiva. Le amputaron la pierna y seguía resistiendo. Bebu murió a las 5.50 a.m. del 10. Tres horas después, llegó el informe con el diagnóstico positivo de poliangitis granulomatosa de Wegner. El dolor era (y es) insoportable. Al menos, supimos el porqué de su partida temprana y aprendimos a no dejarnos vencer por un injusto sistema de salud.

Mariana Macías

DNI 22.825.626

En la Red Facebook

Aumento del 10% en los combustibles

“¿No era que hasta diciembre no aumentaban los combustibles? Así engañan siempre”- Gladys Ferreira Novo

“Plancharon el precio artificialmente, ¿qué esperaban?”- Sergio Barber

“¿No era que los combustibles los aumentaba Milei?”- Franco Nicolás

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION