Cartas de lectores: Misa en Luján, León, profanación

Misa en Luján

Mirando la política y sus representantes que asistieron a la misa por el papa Francisco en Luján, su ubicación dentro de la basílica, las polémicas en torno a este tema y sus faltas protocolares, como los no saludos de paz entre ellos, sin duda se han olvidado que “ los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros“, como se menciona en el Evangelio.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

León

En los últimos días hemos podido comprobar que el verdadero león no reside en la Casa Rosada sino en el Vaticano.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Profanación

Respecto al golpe con un hacha a una imagen de Cristo por parte de un soldado israelí, llama la atención el pedido de disculpas del canciller de Israel, cuando lo califica de incidente y lo dirige únicamente a los cristianos. La relativización de este acto está a la vista. Las cosas por su nombre: fue una profanación, algo salvaje. Además, en lugar de dirigirse a la humanidad, dado que Jesús es reconocido mundialmente, lo hizo a los cristianos únicamente.

Manuel Alvarado Ledesma

malvaradoledesma@gmail.com

Discrepancia

Disiento con el Dr. Carlos Manfroni, quien en su columna sostuvo que el golpe del 24 de marzo de 1976 se gestó seis años antes, a raíz del secuestro del general Aramburu, y por influencia masónica, esto último sin sustento lógico ni probatorio. A raíz de ese hecho de Montoneros, el gobierno de facto del general Lanusse, eligió combatir la subversión con el Derecho y no con la violencia, creando la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, un pequeño Tribunal ideado por el Dr. Jaime Perriaux, con jurisdicción en todo el país para juzgar los delitos terroristas. Funcionó desde el 15 de julio de1971 y fue disuelta el 25 de mayo de 1973 con la asunción de Héctor Cámpora, con la amnistía de los terroristas legítimamente detenidos. Si fuera cierto que el Proceso Militar venía preparándose desde 6 años antes, hubieran refundado la CA.FE.PE. en lugar de seguir con la violencia que venía del gobierno peronista, ahorrándonos una década de guerra. Así, ese tribunal fue el último intento de combatir el terrorismo, y lo hizo en Derecho con el rigor necesario y sin abandonar la independencia judicial. Manfroni no menciona en su nota a esa Cámara, que, con menos de 100 funcionarios, en 23 meses de intensa labor, demostró que sin métodos ilegítimos se podía terminar con el terrorismo, sorprendiendo a los propios guerrilleros para quienes la única justicia era la cubana asesina del Che Guevara. El 25 de mayo de 1973, la clase política disolvió ese tribunal y liberó a dos mil terroristas, que volvieron a su “guerra revolucionaria”, sumergiéndonos en un mar de sangre dando paso a “la nueva justicia” inaugurada por la Triple A. La disolución de la CA.FE.PE. marcó un antes y un después, merced a la irresponsable actitud de la casta política que había ordenado a las FF.AA. que tomaran el poder y exterminaran (Perón dixit) la guerrilla reemplazando la ley por la clandestinidad con ausencia de la Justicia. Con el regreso de la democracia en 1983, de la mano de los mismos políticos que el 25 mayo de 1973 provocaron la disolución de la CA.FE.PE. y la liberación de los terroristas, y luego el golpe del 24 de marzo de 1976, y el Juicio a las Juntas Militares con el que se disimuló aquel desmadre judicial, seguido de las amnistías (“obediencia debida” y “punto final”) para que, años más tarde la misma casta facilitara que los subversivos volvieran con el falso ropaje de los derechos humanos, secundada por jueces y fiscales que violaron a mansalva nuestra Constitución, frente a una sociedad anómica y complaciente. No se entiende que el actual gobierno, aliado con radicales y peronistas tradicionales, no siga su ejemplo amnistiando finalmente a los militares que fueron a esa guerra cruel por mandato de su superioridad, especialmente la civil, y que hoy mueren ya ancianos en prisión, encerrados por esa “nueva justicia” que, a diferencia de la CA.FE.PE., carece de independencia de la política. La CA.FE.PE. demostró a “Tirios y Troyanos”, cómo se combate al terrorismo con el Derecho, aun arriesgando la vida para salvar a la patria del totalitarismo marxista. No queda más que rezar para que lo que queda sin contaminar del Poder Judicial como custodia del sistema republicano frente al populismo marxista, continúe abrazando la Constitución Nacional.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Pasos a nivel

El cierre del paso a nivel de la avenida Álvarez Thomas es necesario para mejorar la movilidad de la ciudad, pero el congestionamiento de tránsito en los demás pasos de sur a norte es grande. A ello se sumó el cierre temporal, la semana pasada, del paso abierto en la calle Miller y las vías del ferrocarril Mitre, donde hubo un desperfecto en la barrera. En lugar de mantenerla abierta y colocar a una persona con una bandera para guiar el tránsito, directamente se la dejó bloqueada. Interrogado el agente de Tránsito al respecto, señaló que el cruce pertenece a la Nación, no a la ciudad. El domingo pasado se rompió la barrera del mismo ramal sobre la calle Bucarelli, con los inconvenientes (y bocinazos) que el lector podrá imaginar. Sería oportuno que las autoridades ferroviarias y policiales puedan tener un protocolo para resolver estos percances, para hacer más fluida la circulación.

Jorge A. Torres

jatorres@imtramed.net

En la Red Facebook

Victoria Villarruel explicó por qué no fue a la misa de Luján en homenaje a Francisco: “Estaba lo peor de la casta”

“Excelente decisión”- Pablo Bela

“Hubiese ido y podía sentarse en el fondo, si no quería estar con los demás políticos” - Catalina González

“¡Bien por nuestra vice! Se cansó de que la agravien y le falten el respeto. Ella no quiere ser parte de la casta a la que Milei quería eliminar, pero se convirtió en la peor parte de esa casta” - Margaret Krell

“Toda la razón” - Mirta Cristina González