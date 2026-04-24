Cartas de lectores: Violencia en las escuelas, debate presidencial, oportunidad

Violencia en las escuelas

En relación a los episodios de violencia en los ámbitos escolares que se han manifestado en los últimos tiempos es oportuno señalar que la escuela es un reflejo de la cultura social. Vivimos una época en la que cotidianamente tomamos conocimiento de actos de violencia e intolerancia. En los medios de comunicación aparecen, día a día, informaciones de guerras entre naciones, agresiones entre grupos o personas, asesinatos, robos, etc. En nuestra diaria convivencia social observamos y participamos de expresiones agresivas, injuriosas, conductas intolerantes, insultos y diversas formas de violencia en el ámbito político, deportivo, televisivo y también en las propias familias. El niño y el joven naturalizan esa forma de convivencia y lo integran a su propia conducta. Las armas que los niños y jóvenes llevan a la escuela son, normalmente, sustraídas de la propia casa. La pregunta que deberíamos hacernos es por qué hay tantos hogares armados. ¿La inseguridad social no será el motivo? La escuela es un reflejo de la sociedad y es en ella donde debemos buscar las causas y las soluciones.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Debate presidencial

Entre las reformas políticas que propone el gobierno se encuentra, según informaron varios medios de prensa, cambiar el carácter obligatorio del debate presidencial. Sería deseable que se revea la propuesta y de mantenerse, que el Congreso no la apruebe y mantenga como obligatoria esta instancia clave para promover el voto informado. Si la participación de los candidatos fuese optativa, la ciudadanía perdería la posibilidad de conocer a la totalidad de los candidatos interactuando entre sí y en el caso del balotaje, bastaría con que un postulante se niegue a participar para que el debate no pueda realizarse y privar a millones de ciudadanos de la única instancia que permite una comparación directa. Los debates presidenciales organizados por la Cámara Nacional Electoral en las elecciones de 2019 y 2023 resultaron intachables y tuvieron picos de audiencia que solo alcanza la selección nacional de fútbol jugando el Mundial, lo que habla del interés cívico que despierta el cruce civilizado de posiciones entre candidatos. La instancia de debate obligatorio es la única que logra reunir a todos los candidatos presidenciales en un mismo espacio igualitario de intercambio, es la que ofrece la misma cantidad de tiempo en los medios masivos a todos los potenciales presidentes y es la que le permite a la ciudadanía evaluar y sobre todo comparar las diversas posiciones que sostienen los postulantes respecto de los principales temas de interés común.

Haber recuperado la democracia no implica que hayamos aprendido a ser demócratas. El debate presidencial obligatorio y su proceso de preparación es un espacio de aprendizaje cívico que hace más demócratas a ciudadanos y candidatos.

Carlos March

Exdirector ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano

DNI 18.802.288

La adopción

La reciente difusión de avances en el sistema de adopciones de Córdoba, en particular la reducción de plazos para otorgar guardas, constituye un dato positivo. La celeridad es deseable cuando están en juego los derechos de niños y adolescentes. Sin embargo, para evitar que el análisis de estas transformaciones sea una elegía del gobierno de turno, debemos procurar una mirada más completa, que contemple la evolución histórica del sistema. Desde 1984, el modelo cordobés se apoyó en equipos técnicos interdisciplinarios que evaluaron postulantes y asistieron a los tribunales, consolidando una práctica sostenida incluso en contextos de escasez de recursos. La creación del Registro de Adopción en 2001, su articulación nacional en 2014 y la reestructuración de 2016 profundizaron ese proceso. Los avances recientes resultan inescindibles del trabajo técnico acumulado durante décadas. Las mejoras actuales -digitalización, ampliación del equipo técnico y convocatorias públicas- deben entenderse como parte de esa trayectoria. Incluso en contextos adversos, como la pandemia, el sistema mostró capacidad de adaptación. Reducir la evolución del sistema a una reforma reciente implica desconocer los procesos institucionales que la hicieron posible. Asimismo, la visibilización mediática de los resultados no siempre refleja la totalidad de los factores que los producen. En este marco, resulta imprescindible visibilizar el rol del Equipo Técnico y del Registro Único de Adopción. Su tarea excede lo administrativo: implica intervenir en situaciones atravesadas por la vulnerabilidad de niños y adolescentes y las expectativas de quienes desean adoptar. El desafío es consolidar una justicia ágil sin perder la dimensión humana del proceso. Modernización y memoria institucional no son opuestas, sino complementarias para garantizar, con celeridad y responsabilidad, el derecho de cada niño a una familia.

Patricia García

Extitular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Córdoba

DNI 14.366.169

Cierre de calles

Es cierto que cuando ocurren eventos deportivos o artísticos, las inmediaciones de los estadios y otros lugares de concentración masiva como el Campo Argentino de Polo se transforman por algunas horas y solamente esa jornada en zonas verdaderamente caóticas. Ello acontece no solamente en CABA, sino en ciudades del interior y en el resto del mundo. Pero lo que no es admisible es que la limitación al tránsito vehicular e inclusive peatonal abarque una semana entera. Me queda en el recuerdo un aglomeramiento en la zona afectada que valga decirlo, duró algunas horas, durante la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina. Creo que la comparación entre la importante diferencia de ambos eventos la visita papal y el paseo de Colapinto, me exime de mayores comentarios.

Jorge Guillermo López Lecube

DNI 10.794.192

En la Red Facebook

Por una falsa amenaza de bomba en un colegio, la familia de un alumno deberá pagar $3.000.000 de multa

“Muy bien” -Gloria Brown

“Totalmente de acuerdo, si no somos capaces de educar hijos respetuosos y que sepan convivir en la sociedad, paguemos por la consecuencias de nuestra falta de compromiso” - Lili Molina

“Un poco más estaría bien, también” - Beatriz Bevivifer