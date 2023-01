Cartas de lectores: Silencio, planes sociales, estrechez

escuchar

Silencio

En el tan doloroso caso del niñito Lucio, aumenta ese dolor el absoluto silencio de las “organizaciones de derechos humanos”.

María Ferreyra

DNI 28.242.203

Planes sociales

Casi todo el país protesta porque convivimos con planes sociales que se otorgan a personas presuntamente necesitadas, pero sin contraprestación de trabajo. Si se subsidiara a empresas para que tomen personal y no directamente a personas, el panorama cambiaría drásticamente. Quienes necesitaran dinero deberían trabajar, como todos, pero tendrían asegurada la posibilidad de acceder a empleos y las empresas, sin pagar sueldos extra, tendrían más personal para ser más eficientes. El dinero para las empresas sería el mismo que se paga hoy a personas que no trabajan (y que parcialmente va al bolsillo de intermediarios políticos) o que reciben el subsidio y trabajan en negro para seguir figurando como desempleados.

José Deym

deymjose@gmail.com

Estrechez

Si hubo algún episodio que roza lo grotesco en la trágica muerte de Fernando Báez Sosa, y creo que muchos acordarán conmigo, fueron las palabras finales de los acusados, en términos inadecuados y casi calcados en cada uno de ellos. En general pido disculpas si pego un codazo a alguien en el colectivo o piso el pie de mi vecina de asiento. No sé qué palabras hubieran sido las adecuadas, tampoco perdón, si bien quizás refleje una mayor pesadumbre. Para algunos hechos terribles no caben justificaciones fáciles con palabras. En algún drama se aconsejó el silencio final. Tal vez hubiera sido adecuado que los implicados hubieran concurrido vestidos de negro. Una ausencia de color que dice tanto, desde tiempos tan lejanos. Ya no se usa, me dirán. Cierto, pero era un lenguaje adecuado y expresivo. ¿Acaso esa limitación en las palabras elegidas no revela también un analfabetismo emocional? Si es cierto aquello de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, en esa carencia adivinamos un mundo tristemente estrecho. ¿Dejamos tirado el perro que sin querer atropellamos con el auto? ¿Seguimos como si nada, nos cambiamos la remera y vamos a comer? ¿Se enseñan la bondad, la responsabilidad, la humanidad?

Miguel J. Maxit

DNI 5.810.625

Falso concepto

Los medios de comunicación insisten en denominar a los imputados por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa como jugadores de rugby. Si bien el rugby requiere un estado físico fuerte, de ninguna forma es violento. La insistencia de algunos medios en calificar a estos individuos como rugbiers no le hace ningún bien a la reputación de ese deporte, que ha dado muchas satisfacciones a nuestro país. Desde aquellos primeros Pumas hasta los actuales (con la buena noticia reciente del triunfo en el Seven de Hamilton ante los All Blacks), muchos jóvenes lo practican sin haber estado involucrados en situaciones delictivas y mucho menos ser capaces de ser protagonistas de un asesinato tan cobarde y cruel. Al final de cada partido existe el llamado tercer tiempo. Es un encuentro amistoso con los jugadores visitantes en el que también participan los más chicos y de esa forma aprenden a respetar al contrario, cualquiera sea el resultado. Seguir clasificando a estos inadaptados como “los rugbiers” es crear un falso concepto sobre ese deporte, al que por error se lo considera machista, ya que hay equipos femeninos.

Mis respetos y condolencias a los padres de Fernando y, como todos, espero que se haga justicia.

Alicia Pérez Román

aliciaflavia@yahoo.com.ar

Cae la noche

Cae la noche en Buenos Aires y las veredas se llenan de gente sin techo. Muchos son cartoneros que esperan el próximo día para llenar sus carros de descartables o alguna otra cosa de valor. Mientras tanto “cenan” alguna cosa y toman cerveza. Se entrecruzan con los “linyeras” que viven como pueden de las limosnas. Las veredas son sus baños y los techos de los cines o las ochavas, su hogar. Muchos ponen cartones para tener algo de privacidad. Hay también mujeres, hombres con perros que duermen con sus amos. No son dos o tres personas, son decenas de desplazados, marginados y privados de todos sus derechos. Las instituciones kirchneristas de derechos humanos no pasan por Cabildo, en el barrio de Belgrano. Tal vez la señora Kirchner podría ver mejor la realidad paseando de noche por Constitución. Nunca vivimos en Buenos Aires tal desastre. Mucha gente que viene a la ciudad es del conurbano bonaerense, donde la miseria y marginalidad son insostenibles, y la ciudad no podía quedar al margen, como una isla. Toda la Argentina está siendo alcanzada por una miseria que nos avergüenza. ¿Qué sentirían hoy la maestra Chamberlain, Sarmiento, o el gran nacionalista, el general Roca? La política debería pedir perdón, pero prefiere frecuentar La Biela. La caída social en la Argentina es espantosa, sostenida por una ideología absurda que reproduce los desastres de Cuba o Venezuela. Pero hay quienes obcecadamente siguen a la “señora” y culpan a la derecha. ¿El kirchnerismo es de izquierda? ¿Son de izquierda los amantes de Miami que viven en Recoleta y admiran a Maduro?

Bajemos el nivel de hipocresía. Ya es demasiado.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Laguna El Palmar

Laguna El Palmar está ubicada en el departamento de Bermejo, Chaco. Tiene una gran riqueza en flora y fauna, con distintas especies de peces, áreas de bosques fluviales y albardones, y se destacan especies como el aguará guazú, pumas y zorros. Posee una superficie de 5600 hectáreas de tierras y humedales. Existe la posibilidad cierta de que este territorio sea declarado parque nacional para recibir la máxima protección legal. Todo depende de que los bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados, durante las actuales sesiones extraordinarias, se pongan de acuerdo en sacar adelante este proyecto de ley que ya ha recibido la media sanción del Senado. Esperemos que nuestros representantes puedan ponerse de acuerdo para priorizar la protección ambiental como una necesidad nacional del conjunto de la sociedad argentina.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

En la Red Facebook

Facundo Jones Huala, detenido

“¿Nadie sabía dónde estaba? Raro, ¿no?”- Fabián Alejandro Ferreiro

“No es un líder mapuche”- Guillermo López Chamadoira

“A Chile urgente sin pensarlo dos veces, porque la no justicia de acá entre gallos y medianoche lo deja en libertad”- María Rosa Fernández

