Cartas de lectores: Sin cura, reforma electoral, J. Robert Oppenheimer

Sin cura

Que el candidato a presidente sea el ministro de esta economía desastrosa es subestimar al pueblo argentino. Ahora… si es elegido presidente, demostraría que dicho pueblo no tiene cura.

Reforma electoral

La Argentina deberá ejecutar múltiples reformas y correcciones para enderezar el rumbo que abandonó hace 80 años. A la luz del presente, la reforma electoral es imperativa. El sistema de listas sábana, la obligatoriedad del voto y el “desdoblamiento” sostienen un sistema que obedeció a otra época; hoy da cobijo a la desconfianza y sin duda, es un ejemplo de la no democracia.

Quiera Dios que nuestras futuras autoridades tengan la lucidez y la valentía para encarar esta reforma de manera moderna e inteligente.

J. Robert Oppenheimer

El film Oppenheimer disparó numerosos comentarios acerca de un retrato del general San Martín que aparece en el Salón Oval de la Casa Blanca, por entonces ocupado por el presidente Harry S. Truman. También es muy poco conocido el hecho que el doctor Robert J. Oppenheimer visitó la Argentina en 1961, tal como lo certifica un boletín de la Conea de ese año. Había sido invitado por sus autoridades para visitar el Instituto de Física de San Carlos de Bariloche en los primeros días de septiembre de ese año. Uno de nosotros (Venosa) fue testigo de la presencia del doctor Oppenheimer en la sede de la Conea de la Avenida del Libertador. En esa ocasión estaba acompañado por dos miembros de un equipo de seguridad de los Estados Unidos, que no le perdían pisada. Esto reflejaba el control estricto que el gobierno de los EE.UU. ejercía sobre las actividades del físico teórico y además el valor científico de una institución como la Conea, anfitriona de esa memorable visita.

Volviendo al retrato del general San Martín, cabe señalar que fue un obsequio del presidente Juan D. Perón en octubre de 1946 al presidente Truman y entregado por el doctor Oscar Ivanissevich, por entonces embajador ante los EE.UU. Existe una fotografía de ese momento en los archivos de la Biblioteca Truman.

Falsedad científica

En el suplemento Sábado del 17 de junio se publicó una entrevista al doctor Facundo Pereyra sobre su libro, best seller, publicado por la editorial El Ateneo. Allí se resumen sus teorías sobre el origen de los padecimientos generales de sus pacientes haciendo hincapié en el rol de fenómenos intestinales (intestino permeable) como determinantes del mecanismo íntimo de múltiples afecciones. El profesional hace especial mención a que sus conocimientos surgen de sus propias hipótesis y la confirmación a partir de la respuesta de los pacientes. En nuestro carácter de médicos académicos e investigadores del tema, debemos mencionar aspectos que no son correctos y otros falaces. Sus argumentos podrían inducir a erróneas interpretaciones. En primer lugar, la veracidad de algunos datos referidos a su formación y trayectoria profesional es al menos dudosa. En segundo lugar, ideas tan “relevantes” como las comentadas hipótesis y su aplicación clínica deberían considerarse en el contexto de la investigación científica requerida por la medicina académica. Su exploración requiere una metodología muy estricta y seria, junto con imprescindibles evaluaciones éticas que no son las simples respuestas de sus más de 12.000 pacientes involucrados. Más aún, hay condicionamientos de la investigación clínica que deberían ser controlados por comités éticos específicos nunca mencionados. En investigación clínica, los resultados obtenidos deberían haber pasado por el análisis y escrutinio de pares especialistas en el tema para una publicación en revistas científicas especializadas y no en un libro de interés general, por más exitoso que haya sido o sea en la actualidad. Es claro que esto no ha ocurrido con los hallazgos “exitosos” mencionados en la nota. Resulta claro que los resultados nunca deberían provenir de encuestas amañadas, empleadas para definir preconceptos que son producto de hipótesis trasnochadas solo dirimidas en las redes sociales. ¡Nada de ciencia!

Es importante mencionar que este no es el único caso de profesionales que pululan en los medios con planteos que podrían confundir a la población y generar eventuales daños a la verdadera medicina y, fundamentalmente, a los pacientes. En resumen, queremos desmitificar conceptos que resultan ser una bofetada a la medicina académica y que, creemos, serían pura promoción de un negocio en el que miles de pacientes podrían ser engañados por títulos rimbombantes y promesas de efectividades terapéuticas engañosas. Entendemos que los profesionales que suscriben estas mágicas soluciones no hacen más que colaborar a expandir mentiras y mitos sin fundamentos científicos.

Caos en Aeroparque

El viernes pasado llevé a mi hija y sus dos hijas al Aeroparque para tomar un avión. El lugar de carga y descarga de pasajeros y equipajes externo era un caos. Está en remodelación, lleno de personal del GCBA que por lo visto estaba para cazar infractores en un zoológico creado por el mismo GCBA. Acompañé a mi hija y nietas hasta adentro del espigón, que era otro caos. Con colas de más de 100 metros. Sí, 100 metros. Al retornar al auto tenía un calco con la indicación de infracción. El lunes 24 recibí la multa, excelente velocidad para cobrar; espero que lo recaudado no se use para publicidad partidaria. Y recomiendo y ruego a Horacio Rodríguez Larreta que nos cuide mejor que lo que hace en Aeroparque y en la 9 de Julio.

En la Red Facebook

Durante la era Fernández, se crearon o aumentaron impuestos en 32 ocasiones

“No se les cae una idea. Solo más impuestos”- Jorge García Artist

“¡Y los K los siguen votando! Cada día son más pobres”- Qique Vicini

“Es que estamos creciendo mucho”- Gabriel Álvaro

