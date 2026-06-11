Cartas de lectores: Educación y justicia, olor, médicos

Educación y Justicia

Por más que la Argentina tenga cinco yacimientos como Vaca Muerta y produzca 200 millones de toneladas de granos, sin educación y una justicia eficaz no va a salir de la mediocridad en la que estamos sumergidos desde hace 70 años. El caso AFA puso en la vidriera pública una justicia infiltrada por amigos y cómplices de los sospechosos, con un juez al que el periodismo considera socio de los culpables, y a él no se le mueve un pelo. En cuanto a la educación, que ya tiene muchos años de retroceso -se advierte en los exámenes internacionales en los que participan nuestros alumnos- la demostración más cabal de esta decadencia educativa se observa en el ámbito laboral. Hoy cuesta muchísimo encontrar un joven de 22 años con capacidades para insertarse en este nuevo mundo, informatizado y mucho más exigente.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

Olor

A principios del mes de mayo el Presidente declaró haber comprobado que “los números” del Jefe de Gabinete de su gobierno “están en orden” y agregó: " a nosotros no nos genera ninguna preocupación". A fines del mismo mes la esposa de dicho funcionario y, en el curso de este mes él también, solicitaron su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. Mientras tanto sigue en su cargo, con lo que se infiere que a la más alta autoridad de Poder Ejecutivo no le parece suficiente motivo para darle salida de su gabinete, como sucedió con otros funcionarios anteriormente por disidencias que sólo el Presidente conoce. Parafraseando a Shakespeare podemos decir que “algo huele mal en Argentina”.

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

Médicos

Imposible ser más justo y asertivo de lo que nuevamente ha sido el Dr. Roberto Borrone en sus reflexiones sobre la ambivalencia social hacia los médicos. Agregaría que, desde la mirada psicoanalítica, el ser humano claudica en la condición de tal en la medida en que el fantasma que lo devora, es decir su inagotable narcisismo, lo hace odiar a todo aquello que necesita, pues le confirma su natural debilidad (Interfaeceseturinamnascimur, Jerónimo de Estridón, s. IV). Agregaría -pensando en quienes explotan a los médicos (empresas, otros médicos-empresarios y el Estado mismo)- que se confirma una vez más aquella sentencia del filósofo y estadista romano Plauto (254-184 a.C.) :“Lupusesthomo hominis” es decir “el hombre es el lobo del hombre”. Así nos va como especie.

Eduardo Chandler

dreduardochandler@gmail.com

Garay y la ciudad

El 11 de junio se conmemoran los 446 años de la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580. Originariamente fue llamada ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto Santa María de los Buenos Aires. Cabe recordar que el domingo anterior se había celebrado la Fiesta de la Santísima Trinidad. Al fundarla donde está la actual Plaza de Mayo, dispuso el lugar destinado a la Catedral, al Fuerte y el Cabildo, y repartió tierras. Juan de Garay, su fundador, fue un hidalgo español que tuvo un importante papel en la colonización de la parte atlántica de América del Sur. Fundó primero, en 1573, Santa Fe y luego Buenos Aires, para extender la fe cristiana y los dominios de la España civilizadora y fecunda. De España heredamos el territorio, el idioma y la religión católica. En marzo de 1583 sucedió un hecho trágico, poco recordado, en el trayecto de Buenos Aires a Santa Fe: Garay decidió pasar la noche en tierra. Fue atacado y matado por los indios junto a un franciscano, una mujer y doce soldados. No fue el único. Mucho antes, Juan Díaz de Solís, luego de descubrir en 1516 lo que es hoy el Río de la Plata, fue cruelmente matado y descuartizado junto a sus compañeros por los aborígenes. Al respecto quería hacer un pequeño aporte histórico respecto al origen y construcción del primer fuerte, llamado “Real Fortaleza Don Juan Baltasar de Austria”. Su construcción en el lugar elegido por Juan de Garay (donde hoy está la Casa de Gobierno) se concreta en 1594 y fue obra de Fernando de Toledo Pimentel, teniente gobernador de Salta y de Hernando de Zárate, gobernador del Rio de la Plata, quienes había pedido autorización para construir el fuerte al rey Felipe II de España, para defender a Buenos Aires de los portugueses y de los ingleses. Con mucho sacrificio vinieron del Norte a Buenos Aires a construir el primer fuerte (demoraron 8 meses y recorrieron 200 leguas de despoblado ) según lo relata el prestigioso historiador Roberto Levillier, en el libro Biografías de conquistadores de la Argentina del Siglo XVI, publicado en Madrid en 1928. Cabe señalar que Fernando de Toledo Pimentel, antepasado directo mío por la rama salteña, era sobrino del virrey del Perú Francisco de Toledo (que mandó a fundar Salta en 1582 ) y era bisnieto del primer Duque de Alba y sobrino de Carlos V y primo de Felipe II , documentado en Historia de la Nación Argentina, de Ricardo Levene ( Vol. X, Buenos Aires 1942 ) . Es justo recordar el sacrificio de los fundadores de nuestra argentinidad.

Marcelo J. Louge Juárez

mjlouge@gmail.com.ar

Volumen

Está por comenzar el mundial y ya escucho, desde mi casa, las pruebas de sonido de la instalación que, para su transmisión, el gobierno de la ciudad está haciendo en la plaza Intendente Seeber. Sólo pido que al hacerlo tengan la gentileza de respetar a los vecinos al regular el volumen de los parlantes. Ya ha ocurrido antes que el mismo puede llegar a ser tan alto que retumba en nuestros oídos y perturba nuestras vidas. Lo agradeceremos.

Ivan Poklepovic

ipoklegm@gmail.com

En la Red Facebook

El kirchnerismo marchó a San José 1111 a un año de la condena a Cristina Kirchner

“Agotador el tema. Y esto es culpa de los jueces, qué justicia corrupta. Como puede pasar, que después de un año, siga con sus privilegios, todavía no le han podido sacar un peso, de su fortuna y cuando quiere sale al balcón, a recibir a sus simpatizantes. Y nadie piensa en los vecinos. ¡Vergüenza de esta injusticia!” -Maria Del Carmen Fondevila

“¡Pobres vecinos!” - Adriana Guglielmini Valenti