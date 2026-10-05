Cartas de lectores: Sin grietas, no dividir, mirada negativa

Sin grietas

En plena lluvia pude ver por televisión como unos dos millones de argentinos, según las estimaciones, caminaban a Luján. Sus caras de alegría a pesar del clima y la caminata era contagiosa. Era solo pedir por algo o alguien y agradecer. Aquí no había ni grieta ni odios, solo un propósito común. Lo mismo ocurre cuando juega el seleccionado argentino de futbol, no hay Boca o River, hay un solo deseo común: que gane la Argentina ese partido o campeonato. Estos sentimientos es lo que debemos lograr de todos los argentinos, aunque en las elecciones votemos a partidos diferentes. Y pidamos también a los dirigentes que resulten ganadores que gobiernen con idoneidad y, sobre todo, con honestidad total.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

No dividir

Las últimas declaraciones del arzobispo de Buenas Aires fueron muy desafortunadas. La prudencia política indica claramente que no es el momento para hacer este tipo de declaraciones. Como fieles acudimos a la Iglesia en busca de alimento espiritual del Evangelio y los sacramentos. Queremos una Iglesia donde se privilegie la reconciliación y la paz que transcienda las divisiones humanas. Cuando las palabras se transforman en opinión pública la comunidad se fractura y muchos fieles, como en mi caso, se sienten excluidos o desatendidos en sus necesidades de fe.

Carlos E. Echagüe

echagueteddy@gmail.com

Mirada negativa

Me gustaría referirme a la mirada negativa y poco esperanzadora que manifestó nuestro arzobispo García Cuerva. Nadie discute que la realidad es dura y todos sabemos que llevará un tiempo revertirla. Pero pretender hacerlo con discursos que no suman y transmiten mala onda, viniendo de una autoridad tan importante como es él, creo que resta. Rezo para que la Argentina sepa y pueda salir de esta compleja situación, que viene de décadas, y logre hacerlo con fe, esperanza y mirada positiva.

Mariano Maurette

mariano.maurette@gmail.com

Equilibrio emocional

La pelea en el Plenario de Comisiones del Congreso, más propia de barras bravas que de legisladores, me lleva a plantearme la duda de si quienes fueron electos en “listas sábana”, tendrán el equilibrio emocional y la capacidad intelectual de poder promulgar leyes acordes a las necesidades del país.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

¿Sin reglamento?

La Cámara de Diputados tiene un reglamento. No es decorativo. Establece que su presidente debe dirigir la discusión y llamar a los diputados al orden. También determina que las personalizaciones, los insultos y las interrupciones reiteradas constituyen faltas al orden. Sin embargo, demasiadas veces los argentinos contemplamos sesiones convertidas en gritos, agravios, interrupciones y descalificaciones, mientras la autoridad parece resignada a administrar el desorden. El problema no es solamente quien insulta. También debemos preguntarnos qué responsabilidad tiene quien posee la autoridad y las herramientas reglamentarias para impedirlo y no las utiliza. El Congreso es el lugar donde nuestras diferencias deben transformarse en debate, no en agresión. Si quienes hacen las leyes no respetan siquiera las reglas que ellos mismos se dieron, ¿con qué autoridad pueden exigirnos a los ciudadanos que respetemos las nuestras?

La república comienza por algo elemental: que quienes hacen las reglas sean los primeros en cumplirlas y quienes tienen la autoridad, los primeros en hacerlas cumplir.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

La IA

Nuestra generación ha sido testigo de los cambios más sorprendentes desde la invención de la rueda, la imprenta y otros. Ahora la Inteligencia artificial es una sorprendente colaboradora, pero hasta donde llegará, nadie lo sabe. ¿Generará el Apocalipsis? ¿cuánto podrá ser dominada para que no llegue a destruirnos? Hasta ahora solo vemos una invalorable ayuda, pero ya acompañada de un daño enorme al desarrollo del intelecto, y muy especialmente al humanismo, que amenaza con ser irreversible. ¿Se podrá evitar su avance infinito? Parece altamente improbable. Tal vez sea la forma en que el Creador (cualquiera sea según cada creencia) haga reaccionar a la humanidad de su tentación de alcanzarlo y hasta superarlo. Veamos con optimismo la opción de que quienes la dominan tengan la capacidad y voluntad de evitarlo.

Guillermo H.M. Giambastiani

giamba41@gmail.com.ar

Boletos

En la mayoría de los países del mundo los jubilados no pagan boletos en servicios de ómnibus y subtes, y eso se produce porqué con toda una vida de trabajo han contribuido a que este tipo de transporte se financie o crezca con sus aportes . Aquí no, si bien hay reducciones en su monto, aumenta cada vez que se modifica su costo. ¿Cuánto infiere el valor de un traslado en el total de los ingresos de las empresas de transporte? Es hora de que esto gratuito. ¿Cuándo sucederá?

A. Catalán Pellet

acapellet@gmail.com

La Selección

Si yo fuera jugador del seleccionado subcampeón del mundo no me prestaría a jugar los partidos contra rivales de tan baja categorización internacional, infinitamente inferiores, y más lamentable es la “explicación” de la AFA: que buscaron rivales de cachet barato para maximizar los “beneficios”, los cuales todos suponemos a los bolsillos de quienes van a ir y no a los clubes de fútbol. Creo que un Messi merecía otro partido final y no contra Benín. Una demostración más de lo bajo que ha caído el fútbol argentino con las autoridades actuales.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

En la Red Facebook

Casación decidirá si se reunifican los juicios contra Máximo y Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces

“Dejen de irse por las ramas qué el juicio empiece cuanto antes la gente espera el resultado” -Maria Cordoba

“Tienen que ser juicios separados y que se sumen las penas” -Tinto Bod

“¡Que decidan prontito!” -Cecilia Dithurbide