Cartas de lectores: Sinceramiento, medias verdades, decoro

Sinceramiento

Hace unos años atrás 2021 visite mis clientes en Perú y cuando me preguntaron cómo iba mi país les dije que era un país de mentira, porque la luz se paga el 20% de su valor real, los pasajes al 5% , el gas al 20%, la nafta al 40% etc. y así teníamos una industria ineficiente que al abrigo de estas inconsistencias y privilegios seguían funcionando. Esto los asombró, ya que en Perú los servicios se pagaban a su valor real. Ahora, con el gobierno de Milei, nos estamos acercando a ser un país de verdad, pagando los servicios y otras bienes de la economía a sus valores casi reales. Resultado: una parte de la producción de bienes que en un país de mentira y que subsidia ineficiencias podrían generar ganancias, hoy sin esos subsidios son inviables y se cierran. No es culpa de este gobierno, sino a los anteriores, que nos hicieron vivir en la mentira del estado benefactor y subsidiario, más una clase industrial que en buena parte no prestó atención (¿o sí?) a esa realidad.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

Medias verdades

El Presidente se enojó con un periodista que reveló que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central en una reunión con banqueros dijeron tener medidas para reactivar la economía, pero que Milei no quiere aplicarlas. Después el Presidente, en largas exposiciones, nos abruma con datos que son medias verdades pues hay una parte de la economía que responde a esos guarismos pero hay personas que se vieron obligadas a endeudarse para gastos elementales de la vida cotidiana porque ganan bajos salarios, todo el país, (menos senadores, diputados y jueces) gana bajos salarios. A nadie hay que contarle que bien anda la economía la gente se tiene que dar cuenta sola y la bonanza hasta ahora solo le llega a pocos.

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

Decoro

El editorial “Decoro”, de días atrás, se refirió a una de las cualidades que deben acompañar toda acción funcional o privada de quienes ejerzan la magistratura, marcando con precisión cómo su ausencia vicia de sospecha a la imparcialidad de las decisiones jurisdiccionales. En igual sentido se explayó recientemente en esta sección el lector Eduardo R. Malvar. Abundando en el tema me permito recordar que en las sucesivas modificaciones de la Ley 48 de organización la Justicia Nacional, y en el Reglamento para la Justicia Nacional, la Corte Suprema de Justicia en su Acordada del 17 de diciembre de 1952 impuso no solo a aquellos, sino también a todos los funcionarios y empleados de la Justicia Nacional, entre otras muchas, la obligación de abstenerse de ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo, mantener una conducta irreprochable y no participar en asociaciones profesionales. Por su parte, los artículos 34 y 35 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación faculta a los Jueces y Tribunales para aplicar sanciones a quien alteren el buen orden y el decoro en los juicios. El inciso 9° del artículo 17 del mismo Código admite por causa de recusación del juez su amistad o frecuencia del trato con alguno de los litigantes y el 30, del mismo texto legal le impone el deber de excusarse en caso de encontrarse alcanzado por alguna de las causales de excusación. Deber cuyo incumplimiento está penado por la norma del artículo 248 del Código Penal. Como se ve, el decoro como cualidad indispensable está siempre presente en nuestro ordenamiento legal. Pero cabe preguntarse, está presente en el actuar de la mayoría de nuestros jueces. El número de los separados de sus funciones por mal desempeño de las mismas demuestran claramente que no. La falta de ejemplaridad en el actuar de quienes ejercen funciones propias de gobierno, refiriéndome siempre al gran número de ellos y salvando las valiosísimas excepciones, el latrocinio de cuyos frutos hacen hoy gala públicamente deja hoy como un valor de pacotilla el reclamado valor de imparcialidad en quienes imparten justicia. Y deja como ingenuo al Barón Montesquieu, cuanto reclama como virtud política la renuncia a uno mismo; y al Viejo Viscacha, como un anciano sabio.

Norberto Giletta

Juez Federal (R)

Inadmisible

El libre pensamiento es la piedra basal de la libertad. Cuando esto se torna en intolerancia agresiva y hostil deja lugar a la vida en una jungla. Eso ocurrió en el Consejo Deliberante de Zárate, días pasados. La cruda exaltación, en un acto “popular”, a favor de Palestina contra el Estado de Israel, es una muy peligrosa muestra de lo que subyace dentro del fanatismo justicialista. Las autoridades nacionales, ¿dirán algo? No ha cambiado la expresión peronista. Sigue hostil, agresiva y totalitaria. Es peligroso.

José Azpiroz Costa

joseazpiroz7@gmail.com

Leyes

Comparto lo expresado por el lector Eduardo Schweitzer Benegas respecto a que nuestros dirigentes asuman un compromiso concreto en la defensa de la vida y trabajen para derogar la legislación que permite el aborto. El presidente Milei manifestó en la campaña electoral su compromiso con la defensa de la vida humana desde la concepción, pero luego no se concretó en la derogación de la ley respectiva. La próxima visita del Papa a la Argentina es una oportunidad única para que el Presidente, junto con los legisladores, la Iglesia y la ciudadanía, envíen al Congreso un proyecto de ley derogando la ley del aborto, buscando los acuerdos de toda la dirigencia para que se concrete. También, a fin de defender la familia, que es la unión natural del hombre y la mujer, deberían derogarse la ley de matrimonio homosexual, por ser contraria al concepto de familia, y la de identidad de género, que permite a una persona elegir su sexo, contraria a los principios éticos y morales. Todas estas leyes, que tanto mal han hecho, fueron aprobadas durante el gobierno kirchnerista. Todos debemos comprometernos en la defensa de la vida humana y de la familia, célula básica de la sociedad.

Marcelo J. Louge Juárez

mjlouge@gmail.com

Vuelo cancelado

Quisiera advertir a quienes suelen viajar por avión comercial dentro del país la experiencia que, al menos yo, debí sufrir en el aeropuerto de Salta el jueves 20 de agosto. El vuelo que debía salir a las 21.11 horas, se canceló, luego de una espera mayor a 5 horas de incertidumbre y falta de información adecuada. Por mi parte, nunca más Jet Smart.

Manuel Alvarado Ledesma

malvaradoledesma@gmail.com

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