Cartas de lectores: Sorprendente, jugada original, Pinamar

Los diarios informan sobre unos 376 millones de pesos en facturas falsas en la AFA durante 2023-2024 y 2025. ¿No hay una justicia penal económica? Todos los que participaron, ¿dónde están?

Lucas Castro

Jugada original

El señor Juan Grabois estuvo reunido dos horas con su jefa política que está presa por haberse apropiado de dineros públicos. Según declaró, estuvieron preparando la campaña: “Cristina libre”. Seguramente eligieron este título porque no pueden poner “Cristina inocente”. Todos sabemos , ellos también, que es culpable. Si tenemos en cuenta la cantidad de juicios por corrupción en trámite, vemos lo difícil que es la tarea que se han impuesto. En lugar de mezclar todo: al peronismo, al papa Francisco, a la Corte Suprema, y querer darle un tinte político a la condena de la expresidenta, cosa que nadie cree, les sugiero proponer a la justicia devolverle a la Argentina parte del dinero sustraído a cambio de una baja en las penas de prisión que cumple en la actualidad. Sería una jugada muy original , de alto impacto político, por una vez en la vida: arrepentirse, decir la verdad, y pedir perdón.

Ricardo Ribatto Crespo

La Tablada

“En una sociedad donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco hay nada por lo que valga la pena vivir”. (Benedicto XVI).

En enero de 1989 la República se debatía entre la asfixia y la descomposición. Un grupo de hombres minúsculos, al mando de un charlatán, habían demostrado ser incapaces, no solo de sostener el peso de la Nación, sino que habían dado vuelta el país como un trapo sucio. Sus excusas, cuando huyeron, fueron tan patéticas como su gestión, ignorancia, debilidad, soberbia. Nunca el sentido común, siempre la politiquería. Bajo ese clima de ruina se libró el combate de La Tablada. Nunca fue, La Tablada, un hecho aislado. Imposible que lo fuera, pues desde hacía casi seis años esos patéticos hombrecitos que detentaban el gobierno venían negando el heroísmo de Malvinas, ninguneando a las Fuerzas Armadas y fabricando un relato falaz para perseguir a quienes habían combatido a la guerrilla castrista. La infiltración en las escuelas, el Himno degradado a ritmo de rock, la complicidad “pilatesca” de una Iglesia falsaria que prefería lavarse las manos frente al grotesco espectáculo de un fraile con metralleta en el copamiento del cuartel, fueron símbolos de esa decadencia. Todo sostenido por el silencio cobarde de quienes aceptaron mansamente el lavado de cerebro que los convirtió en espectadores mudos de las injusticias contra quienes nos salvaron de ser lacayos.

La Tablada ha sido objeto de historiadores y propagandistas. Los primeros buscan comprender; los segundos, manipular. Pero las preguntas siguen abiertas: ¿cómo los servicios de inteligencia no detectaron las maniobras de un sicópata político como Gorriarán Merlo?, ¿por qué hombres del gobierno mantenían charlas con el MTP?, ¿qué lógica perversa llevó a otorgar años después el infame indulto a los terroristas sobrevivientes? ¿Por qué el peso de la justicia cayó sobre los que defendieron el cuartel? Preguntas que revelan la trama de complicidades y traiciones que marcaron ese día de enero. Sin embargo, lo esencial no está en los despachos ni en los archivos. Lo esencial está en la sangre derramada. Los hombres que cayeron en combate nos devolvieron, con su muerte, la certeza brutal de que esta tierra vale la pena vivirla y defenderla. Frente a la cobardía de los minúsculos, ellos nos recordaron que la Patria no se negocia, no se degrada, no se entrega.

La Tablada no fue solo un combate, fue el golpe implacable contra la traición que reptaba entre las bambalinas de un gobierno que quiso disfrazarse de Historia y acabó reducido a una historieta miserable y, por sobre todo, la prueba de que la mentira no puede doblegar a quienes entregan la vida por su tierra. Los soldados y policías que murieron allí nos devolvieron la verdad más dura, hay momentos en que la Patria se sostiene con sangre, y quien la entrega merece desprecio eterno.

José Luis Milia

Tomates

Se informó recientemente que dos conocidos restaurantes de la ciudad habían regalado toneladas de tomates al público en general, además de semillas, para ser plantadas por sus destinatarios. Quisiera recordar que en nuestro país existen instituciones como el Banco de Alimentos de Buenos Aires que los podrían destinar a hogares carenciados que necesitan de comida para subsistir. No se trata de no regalar, sino de priorizar a quien se le regala.

Tomás Klepetar

Logros médicos

A raíz del severo ACV sufrido por una persona muy cercana pude volver a apreciar el constante y titánico esfuerzo del staff de ALPI Instituto Marcelo Fitte. Desde sus sectores de kinesiología, enfermería, administración, médicos, en cualquier día y a cualquier hora. ¿Se sabe en la Argentina de las cirugías traumatológicas infantiles que inventó el profesor Fitte, época de la epidemia de poliomielitis? ¿Se sabe que el presidente de honor de la Asociación Médica Argentina, académico de la Argentina para la academia francesa Elías Hurtado Hoyo inventó técnicas para abordar el tórax? ¿Se conoce poco o mucho que Juan Carlos Parodi está reconocido a nivel mundial como un número 1 en cirugía vascular de aorta abdominal con stent por su invento? Si le preguntamos a la Inteligencia Artificial por dos argentinos muy cercanos al Nobel nos dice: Gabriel Rabinovich y Luis de la Fuente (neoarteria, seno coronario, etcétera). Ahora, sí, se sabe.

Héctor De la Fuente Fitte

