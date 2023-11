escuchar

Suicidio

Domingo F. Sarmiento sentenció allá por 1886: “Los pueblos se suicidan cuando dan en creerse a sí mismos inmorales, degradados y corrompidos”. Hoy, casi 140 años después y ante un balotaje que definirá el futuro de la república entre la continuidad de una forma de gobernar ruinosa y una alternativa nueva que se presenta diferente y promete cambios sustanciales, podremos demostrar como pueblo si somos capaces de suicidarnos o no.

Patricio Carli

Fórmula

Es sabido que la libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Una no puede existir sin la otra. Ante el balotaje, comprobamos que uno de los candidatos es el responsable del “plan platita”, de la inflación descontrolada, de la emisión y varios etcéteras. El otro ha proclamado (a veces vociferando) el valor de la libertad irrestricta. Si Pro estuviera dispuesto a otorgar a Milei la cuota de responsabilidad necesaria, “libertad con responsabilidad” podría ser una fórmula ganadora o un eslogan efectivo.

Alberto Noble

Padre Pepe

El padre Pepe, destacado sacerdote del movimiento de curas villeros, expresó que “ninguna persona de fe puede inclinarse por una propuesta electoral como la de Milei”. Sin entrar a cuestionar si un religioso debe opinar sobre cuestiones políticas, creo que debería haber sido ecuánime y también decir que optar por un candidato que con sus actos de gobierno está llevando a las personas más vulnerables a la pauperización y al país a la ruina es también una falsa opción para las personas de fe.

Marcelo Cañellas

Jueza Figueroa

El caso de la jueza Ana María Figueroa (presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal), si nos sacamos la “anteojera ideológica o partidaria” para analizarlo, es muy simple. El artículo 99 inc. 4° párr. 3° de la CN no dice en ningún lugar que el juez que cumpliera 75 años debe “cesar” de inmediato; más bien diría lo contrario, esto es que para “mantener” en el cargo a un juez “una vez que cumpla 75 años [no antes] se requiere un nuevo nombramiento (decreto), precedido de igual acuerdo (del Senado). La Corte –uno de los poderes del Estado– no debió interferir en un trámite reglado por la CN en el que los otros dos poderes estaban ejerciendo sus facultades constitucionales (CN art 99). La Corte Suprema de Justicia de la Nación es gobierno, nadie lo puede negar, pero no sobre los otros dos poderes, porque nuestro sistema constitucional se basa en el principio republicano de “división de poderes”.

Pero ¿quién reemplaza la “anteojera ideológica o partidaria” en nuestro país por la Ley Suprema y así, bajo sus directivas supremas, analiza las “cosas”.

Por lo visto nadie, desde que en 1939 –mientras gobernaban los conservadores– el filósofo José Ortega y Gasset nos enrostró: “Argentinos, a las cosas”. ¡Nunca lo hemos obedecido!

Luis René Herrero

Excamarista federal

Los escribanos

Desde hace mucho tiempo se ha enquistado en los políticos y en un sector importante de los medios la frase “el Congreso es una escribanía”. El supuesto contenido peyorativo que encierra esta expresión ha merecido, en múltiples oportunidades, una respuesta ejemplificadora, advirtiendo que en nuestro país, heredero orgulloso de las características del notariado latino, los escribanos, profesionales del derecho y depositarios de la fe pública, no son meros reproductores de palabras o decisiones impuestas y ajenas a su asesoramiento, sino exigentes profesionales que cumplen con la delicada misión de, entre otras cosas, componer intereses, advertir los posibles conflictos que implica un apartamiento de las normas, volcar con el debido cuidado en su protocolo los actos jurídicos que reflejen voluntades conscientes y debidamente impuestas de los alcances que conllevan sus decisiones, dotar de fe pública esas instrumentaciones, actuar como agentes de percepción de impuestos para el Estado, colaborar en la prevención del lavado de dinero y, en su ejercicio profesional, someterse a controles permanentes y a exigencias de capacitación.

Pero lo que no puede concebirse, más allá de la ignorancia de todas estas particularidades, es que quienes pretenden regir los destinos del país confundan “la escribanía” con un lugar en donde la extorsión y las negociaciones espurias sean moneda corriente. Desde el origen de nuestra conformación como nación, la sociedad felizmente ha entendido la importancia que reviste contar con un profesional que lo acompaña en sus decisiones más trascendentales, que resguarda y protege con su asesoramiento y sus instrumentaciones su patrimonio y sus relaciones de familia, que asume responsabilidades múltiples en su doble rol de profesional del derecho en ejercicio de una función pública y agente recaudador para el Estado. Pretender que cada escribano sea proclive a dejar de lado esa delicada misión ante presiones de cualquier tipo es reflejar una ignorancia rayana en la mala fe, que solo puede acarrear confusión, odio o resentimiento, en una sociedad que hoy más que nunca necesita revalorizar y creer en la importancia de sus instituciones. El Congreso es y debe ser el recinto de libre discusión donde no existan presiones ni extorsiones. Y, para ello, tal vez sea importante entender que si fuera “una escribanía” funcionaría en forma prístina, responsable y apegado al respeto inconmovible de la ley.

Eleonora Casabé

Campo y combustible

Días atrás circulaba en las redes un video donde el periodista Roberto Navarro (El Destape) responsabiliza al campo por la escasez de combustible. Dice insidiosamente que el campo “saca dólares” porque acumula gasoil como dólar oficial, hace faltar combustible y no “pone dólares” porque no liquida granos. No parece tener claro cómo funciona el agro. Estamos en plena época de siembra: 25 millones de hectáreas de maíz y soja, más otros 4-5 millones de hectáreas entre sorgo, maní, algodón, girasol, arroz, etc. Es el momento pico de consumo de gasoil. Navarro debería entender que el campo compra gasoil porque lo necesita, y no vende granos porque no los tiene, debido a la sequía más importante que se recuerde.

Manuel Azpiroz

