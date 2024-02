Escuchar

La batucada de gobernadores protesta porque no les gusta estar sin dinero. Bien, a mí tampoco. Hay una base cultural en los políticos argentinos que si se acaba el dinero, el Gran Hermano salva las papas. A nadie se le ocurre hacer un ajuste, incluso en provincias ricas en petróleo y pesca. Es más fácil pedirle al gobierno central. Igual creo que debe consensuarse y no pelearse estilo adolescente. Y esto va para los gobernadores y para el Presidente. Sumemos a un gran proyecto nacional. Terminemos con la pavada.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Viaje presidencial

El presidente Milei y su hermana Karina no utilizaron en su reciente viaje a EE.UU. el avión presidencial. Su uso hubiera sido un gasto millonario en dólares. Lo hicieron con pasajes en una línea comercial. Podrían haber viajado en “primera clase” por su investidura, pero no lo hicieron. Le ahorraron al país y al pueblo argentino un gasto enorme, acorde con sus ideales. Lo felicito y se lo agradezco. Me trajo a la memoria la época cuando una señora ocupando el sillón presidencial viajaba al sur del país por cuestiones personales y hacía que se fletara un avión de Presidencia desde Buenos Aires a Río Gallegos únicamente para llevarle los diarios del día. Era de conocimiento público y no le preocupaba porque mostraba su poder.

Señor presidente Milei, se ve que usted es una persona de bien, y por eso le va a costar mucho la lucha contra la “casta”. Pero no ceda.

Juan Rodolfo Bianchi

DNI 4.143.615

Detenciones en Jujuy

Quiero expresar mi agradecimiento a Paz Rodríguez Niell por su excelente clase de periodismo acerca del caso de las detenciones arbitrarias en la provincia de Jujuy. Entiendo que debe ser una gran satisfacción profesional que su trabajo haya creado un impacto directo en los acontecimientos y abrir los ojos de los ciudadanos ante tal avasallamiento de la libertad de expresión en provincias que parecen feudos, ya sea que las gobierne Milagro Sala o Gerardo Morales. Llamativo silencio de la UCR, partido centenario y defensor a ultranza por su doctrina de las libertades civiles.

Leonardo Forgia

DNI 22.848.377

Hambre de agua

El editorial del 25 del actual titulado “Hambre de agua” acierta al destacar que el acceso al agua es un derecho humano, pero no menciona como fuente al ODS (objetivo de desarrollo sostenible) Nº 6, al cual nuestro país adhirió y a partir del cual viene desarrollando políticas estatales. Hasta aquí nuestra coincidencia con el editorial. Pero en el último párrafo se insiste en la visión de que una ínfima parte del agua del planeta es dulce, por lo que se trata de un recurso limitado. Israel y algunos Emiratos Árabes, con escasez real de ese recurso, han solucionado esta falta con adecuadas tecnologías de desalinización de agua de mar, que les sirven para abastecer a la población y utilizar aún en regadíos, como también ocurre en zonas del sur de España. Esas tecnologías son conocidas y accesibles en lo que hace al costo, por lo que no se comprende cómo un país con la extensión de costa marina como el nuestro, con asentamientos humanos sobre dicha costa con costoso acceso al agua dulce a través de redes de acueductos (Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia no han explorado o puesto en marcha proyectos piloto en tal sentido), no las ha adoptado. Esta solución terminaría con la idea de la escasez del recurso y permitiría una adecuada distribución del mismo. Al mismo tiempo la falta de información sobre los recursos subterráneos de agua, (acuíferos), terminan por conformar un escenario de dudas y malos presagios, sobre el uso de este recurso. La ley nacional de presupuestos mínimos sobre uso y gestión del agua, Nº 25.688, es, curiosamente, la única ley ambiental de esta categoría que no exige la elaboración de un inventario nacional de aguas subterráneas, apartándose del modelo de las leyes sobre protección de bosques nativos y glaciares. Esta curiosa e inexplicable omisión impide una visión completa de la cuestión y por ello muchos proyectos de desarrollo agrícola, sobre la base de riego o de explotación minera e industrial, son rechazados por las autoridades y la opinión pública, porque se supone que ponen en peligro este tan preciado recurso, olvidando al mismo tiempo que el ciclo hidrológico a nivel planetario se sigue cumpliendo inexorablemente, lo que asegura la recarga de los depósitos de agua dulce.

En el Instituto de Energías Renovables y Ambiente de la Sociedad Científica Argentina (IERA-SCA), hemos analizado este tema y publicado durante 2023 un estudio al respecto (Cuadernos SCA Nº 15), contando con la valiosa colaboración, del hidrogeólogo Oscar Coriale (Investigador independiente del INA), con quien bregamos para que finalmente se cumpla en la legislación ambiental con el Ordenamiento Territorial de las reservas geológicas de agua en nuestro territorio, a fin de contar con datos ciertos sobre este recurso y su utilización.

Raúl Ernesto Vaccaro

Abogado y Especialista en Gestión Ambiental, profesor UBA-Untref-UCES

DNI 8.406.748

Servicio militar

Me pregunto si un principio de solución al problema que atraviesa buena parte de la juventud de temprana edad, principalmente aquella que no tiene una educación apropiada, no trabaja ni estudia, no sería volver a la obligatoriedad de cumplir el servicio militar a los 16 años, y por dos años. Una medida como esta les daría la posibilidad de adquirir una educación apropiada, principios de respeto y honorabilidad, incluso hasta poder acceder a un oficio o una profesión, o poder continuar sirviendo a la patria como soldado, haciendo una verdadera carrera. Creo fehacientemente que es preferible contener a nuestra juventud de esta manera antes de darle acceso a un perfeccionamiento de sus actividades delictivas en la cárcel.

Salvador Domínguez

DNI 11.085.425

Casa abandonada

Vivo junto a una casa en estado de abandono, donde abundan ratas, insectos, maleza y donde los perros hacen sus necesidades. Todo en Lomas de Zamora centro. La municipalidad dice que no es problema de ellos, y que tampoco lo es la maleza que sobrepasa la línea municipal –impidiendo el paso de los peatones–, los olores que emanan de allí, ni los mosquitos. Nada le importa al municipio, que solo se encarga de fiestas y de murgas.

Margarita Seiler

DNI 6.354.465

