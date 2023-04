Cartas de lectores: Suspenso electoral, bajezas políticas, elogio del coraje

escuchar

Suspenso electoral

Las desavenencias públicas entre los integrantes de Juntos por el Cambio –si fueran privadas y se resolvieran en privado sería distinto– logran mantener o acrecentar el suspenso sobre quién ganará las PASO y, en tal caso, será con toda probabilidad nuestro próximo presidente o presidenta. El suspenso es muy bueno para un film de esa categoría y en este caso hasta podría aportar material importante para apostadores, pero, lamentablemente, le resta seriedad, por falta de previsibilidad para empresarios y votantes en general, a un proceso que culminará con la designación de quien nos gobernará al menos durante los próximos cuatro años.

José Deym

deymjose@gmail.com

Bajezas políticas

Debería llamarse a la reflexión a la dirigencia de Juntos por el Cambio, que siempre se ha caracterizado por la mesura, el criterio y la unidad a la hora de emprender un proyecto de gobierno. Es lamentable verlos ahora envueltos en peleas cargadas de chicanas, egocentrismos y prácticas desleales, propias de otros espacios políticos, mientras el país está roto y desgastado. Qué se puede esperar a futuro si quienes deben dar el ejemplo muestran sus rostros desencajados por la ambición de poder, la falta de ética, la deslealtad y la ventaja mediocre. Cómo puede ser que quienes se han constituido en defensores de la moral y los valores apoyen este tipo de prácticas que cambian las reglas de juego a último momento para favorecer a algún candidato sobre otro. ¿Acaso competir de esta manera no es en definitiva manipular la decisión del ciudadano de la ciudad de Buenos Aires? Esperemos que esta dirigencia esté a la altura de la situación del país y vuelva rápidamente a los valores que le dieron origen.

Martín Ureta Sáenz Peña

musp@hotmail.com

Elogio del coraje

Argentinos: ¡a las cosas!, como lo aconsejaba Ortega y Gasset. Sugiero leer el imperdible y energizante discurso pronunciado por la dirigente liberal hispano-argentina Cayetana Ávarez de Toledo en nuestro país el 27/3, cuyo título lo dice todo: “Elogio del coraje”, aparecido en el suplemento Ideas del sábado pasado.

Alberto Carlos Troiano

DNI 4.251.515

Respeto

Así como en el siglo XIX nuestros héroes vestían uniforme militar y montaban a caballo, hoy, en el siglo XXI, los mismos protagonistas han cambiado sus modos: se levantan a la madrugada con mochila en sus espaldas y se suben a un colectivo en el conurbano, rumbo a sus trabajos. Y aunque con mucha menos visibilidad que los de antes, también estos de ahora constituyen la base de la grandeza de nuestro país y merecen toda nuestra admiración y respeto.

Gustavo Saad

gustavo.i.saad@gmail.com

Voto sobre YPF

En la edición en papel del 2 del actual se comenta la pérdida del juicio derivado de la estatización de YPF. En uno de los apartados se identifican –con errores y omisiones– legisladores que votaron a favor, en contra y algunos ausentes. Además, se agregan las fotos de cuatro diputados que tuvieron diferentes posiciones y la de la diputada Stolbizer, que estuvo ausente de la sesión. Cuando se cita a algunos de los que votaron en contra, encabeza la nómina Elisa Carrió. Esto es inexacto, dado que la diputada no votó en contra, sino que se abstuvo. Con el respeto que siempre me mereció Carrió, considero que la abstención en un tema como este significó una actitud de funcionalidad a favor del gobierno kirchnerista, por más discursos críticos que se hayan pronunciado; al igual que las ausencias injustificadas de algunos diputados, identificados o no en la nota.

Por último, no obstante las diferencias abismales que tuve siempre con el justicialismo, no puedo dejar de señalar las posiciones valientes de algunos diputados peronistas, entre ellos mis comprovincianos Carlos Carranza y Daniel Germano, que hablaron en el debate y votaron en contra de la estatización y no fueron citados en la crónica de referencia.

Carlos A. Favario

Exdiputado nacional, Partido Demócrata Progresista Santa Fe

DNI 6.027.470

Obligaciones

En nuestro país se habla mucho de derechos y prácticamente nada de obligaciones, cuando en realidad la contracara de todo derecho es una obligación. Esta noción no es solo para juristas, sino que también tiene una relevancia esencial en la vida cívica, y debería ser enseñada tempranamente en las escuelas. Así, por ejemplo, el derecho humano a la vida de una persona genera la obligación humana por parte de los demás, y aún de ella misma, de respetarla.

Rodolfo Blaquier

blaquierrodolfo@gmail.com

Dólar soja

El 14 de marzo, la nacion publicó una carta de lectores de mi autoría en la que explicaba las razones por las cuales el chacarero argentino hace sus cuentas en soja, paga con soja y ahorra en soja. Hoy, frente a un tercer intento de manotazo a la moneda chacarera, ofrece a la exportación un dólar de 300 pesos para el bendito y escaso poroto, frente a un oficial de 213 pesos, es decir, un 40% más. La exportación, siempre generosa (con el gobierno de turno), aumentó su cotización en pesos al chacarero y pasó de $90.000 por tonelada a unos $107.000, es decir, le trasladó al chacarero un 18,8% de ese 40%.

¿La diferencia?

Nuevamente clin, caja.

José Mariano Astigueta

jmastigueta@gmail.com

Atención al cliente

Gestionar un reclamo a empresas que brindan servicios es un verdadero trastorno. Recientemente he tenido que efectuar reclamos a Directv, Iplan, Movistar. En todos los casos asistencia virtual, al día de hoy no puedo resolver mis inconvenientes. Hablar con un operador es solamente posible marcando la opción de contratar el servicio, después nunca más.

Supongo que debe haber un organismo que reglamente el accionar de estas empresas, no solamente en el servicio, sino también en la atención al cliente.

Juan José Hardoy

indiohardoy@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

La remarcación de precios no da tregua y se aceleró al comienzo de abril

“La maquinita, la casta política, los planes, jubilaciones de privilegio, etc., así no sale adelante nunca un país”- Maximiliano Einhorn

“Hay que terminar el modelo del fracaso, la corrupción, el saqueo extractivista, en un infinito rulo de endeudamiento y sometimiento”- Juan Alberto Luján

