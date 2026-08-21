Cartas de lectores: Sustituir las PASO, Industria Argentina, inocencia fiscal

Sustituir las PASO

No estoy a favor de seguir con las PASO, pero sí de transformarlas en internas cerradas y autofinanciadas. Al ser cerradas, votando solamente los afiliados a cada partido, se garantizaría que los candidatos fueran elegidos por quienes integran cada espacio, evitando, con la intromisión de votantes ajenos, posibles tácticas de otras fuerzas políticas. Y, al ser autofinanciadas, se evitaría que el Estado solvente con impuestos una elección que compete de forma directa solamente a cada partido y no tiene por qué pagarlas quien no está interesado en la vida interna de agrupaciones a las que no pertenece,

José Deym

deymjose@gmail.com

Industria Argentina

El presidente Milei y su equipo están haciendo un trabajo excelente para sanear la economía, aun afectada por décadas de desastres. En este proceso hay sectores que deben hacer un cambio profundo, necesario e inevitable. Uno es la industria argentina que durante décadas fue protegida por barreras arancelarias y otras medidas distorsivas, mientras otros sectores de la economía eran castigados injustamente con las mismas herramientas. Los causantes de estas distorsiones fueron los gobernantes y los legisladores , no los industriales, que jugaron con las reglas que se establecieron y qué debían ser iguales para todos los que quisieran ingresar en ese sector de la economía. La idea de que el industrial es un ser perverso que aprovechó para enriquecerse privilegios que otros no tenían, es una idea intrínsecamente destructiva. De ninguna manera creo que se deba ayudar a la industria cómo se hizo en el pasado a costa de otros sectores, pero sí que es una actividad noble que está haciendo los cambios necesarios para producir en el actual sistema económico. No me parece que sume al cambio que la Argentina necesita el hecho de denigrar a los industriales, metiendo a todos en la misma bolsa.

Ricardo Ribatto Crespo

ricardoribatto@hotmail.com

Inocencia fiscal

Sobre el tema de la inocencia fiscal, debe distinguirse la norma de sus consecuencias prácticas. La Declaración Jurada Simplificada concede presunción de exactitud y efectos liberatorios, pero no inmunidad. La Ley 27.799 permite que esa protección ceda ante una discrepancia significativa entre lo declarado y la información de ARCA o terceros. El problema es el origen de esa discrepancia. Una acreditación bancaria prueba el ingreso de fondos, no su causa. Puede ser renta, pero también cancelación de una hipoteca, devolución de un préstamo, transferencia entre cuentas o realización de un activo. Las bases fiscales registran datos; no su causal. La inconsistencia genera requerimientos para explicar operaciones legítimas. La carga jurídica podrá ser del fisco; el costo práctico recae sobre contribuyentes y profesionales. Si además existen multas formales elevadas, aun sin impuesto omitido ni perjuicio fiscal, simplificar un formulario no basta. Ninguna reforma debería crear un impuesto al error.

Carlos Leizerow

carleirow@gmail.com

Ley de sociedades

En junio de este año, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de modificación de la Ley de Sociedades, con importantes novedades, como la introducción de sociedades que operan de forma autónoma con algoritmos o IA, sin empleados, con personalidad jurídica y responsabilidad limitada y de las que se organizan con reglas codificadas en contratos inteligentes y registradas en blockchain. Agrega asimismo la digitalización absoluta de los procesos societarios y el uso de registros y libros digitales, eliminando la obligatoriedad de soportes físicos. Este proyecto, redactado por el Ministerio de Desregulación y por el Ministerio de Justicia, reemplazaría a la Ley 19550, de 1972, que fuera elaborado por una comisión integrada por juristas y especialistas en Derecho Comercial, que analizaron larga y minuciosamente la doctrina y el derecho comparado. Ahora se introducen también conceptos vinculados con la IA. ¿No deberían haber convocado también a expertos en los diversos temas involucrados, especialmente en IA, así como a los pertinentes organismos profesionales, para opinar sobre tan importantes asuntos? Es que los Ministerios de Desregulación y de Justicia se consideran omniscientes y dueños de la verdad? Este proyecto fue criticado por el pensador Yuval Noah Harari, en el Financial Times. Y el Papa León XIV advierte, en su encíclica Magnifica Humanitas: “Pedir prudencia, controles rigurosos y, en ocasiones, también una ralentización en la adopción de la IA no significa estar en contra del progreso, sino ejercitar un cuidado responsable hacia la familia humana. Esta exigencia es aún más urgente porque existe a menudo un desequilibrio entre la velocidad del desarrollo tecnológico y el ritmo al que maduran la conciencia, las normas, los controles y las instituciones capaces de gobernar sus efectos. No basta invocar genéricamente la ética; se necesitan marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios, una política que no renuncie a su tarea… una política más presente, capaz de ralentizar donde todo acelera y de proteger los espacios en los que las comunidades pueden seguir participando e interrogándose.”

Pido al Congreso que actúe con la prudencia necesaria en la consideración de un proyecto tan importante para nuestra seguridad jurídica.

Marta Acuña

martab@sinectis.com.ar

Cloaca tapada

Los habitantes del edificio de la calle Larrea 1367, CABA, están desde el domingo 9 de agosto con la cloaca tapada por un problema que debe resolver AySA, que hace que no se pueda hacer uso de las instalaciones sanitarias y de calefacción del edificio. Hasta el presente, si bien la empresa ha concurrido al lugar, no ha solucionado el problema, o bien porque no van con los instrumentos necesarios o por ineptitud. Todos los días se han hecho reclamos tanto a la empresa como al ente regulador ERAS, sin respuesta adecuada, mientras tanto las condiciones de habitabilidad y salubridad del edificio son pésimas, ya que se debe cortar el agua muy seguido porque hay desborde de materia fecal. ¿Habrá que hacer un piquete en la calle para que lo solucionen?

Pablo Cardini

pcardini@admcardini.com.ar

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Belgrano Cargas. El Gobierno pone en marcha la privatización : una concesión por 50 años y US 1000 millones de inversión

“Excelente. Gran mejora” -Alex Paiano

“Muy bien, pero 50 años es mucho” -Graciela Calosso

“¡Volver a los orígenes!” -Ines Garcia

“Cincuenta años igual me parece demasiado” - Juan Landolfi