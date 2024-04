Cartas de lectores: Talla, palabras, declaración de guerra

Escuchar

Talla

Una vez más los políticos, en este caso los senadores, nos demuestran su carencia de valores. El país se desangra y ellos piensan en aumentarse sus dietas. La forma en que llevaron a cabo la aprobación del proyecto de resolución 615/24 revela de que eran conscientes de su indebido comportamiento. Votar a mano alzada en vez de nominalmente, no aclarar el contenido de dicha resolución y hacerlo sin debate refleja su cobardía.

Todos sabían que se iba a tratar sobre tablas. Todos sabían que contaban con los votos para que se aprobara la duplicación de sus sueldos y el aguinaldo.

Todos son culpables, porque los que no estaban de acuerdo nada hicieron para que esta artera decisión no triunfara. No alzaron la voz para repudiarla ni antes ni en el recinto, ni siquiera solicitaron la votación nominal, por lo que quedó aprobada por unanimidad.

Con políticos de esta talla será difícil que la Argentina renazca.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Palabras

El comportamiento de quienes deben representarnos en el Senado dista de ser honorable. No hubo honor en su última decisión, aunque supongo que algunos de ellos aún conocen su significado.

Carlota Ezcurra de del Campo

carlotaezcurra@hotmail.com

Declaración de guerra

El Gobierno acusó a las prepagas de declararle la guerra a la clase media. Pero el Gobierno también debería declararle la guerra, seriamente y de una vez por todas, a “la casta”, promesa que fue fundamental para ganar las elecciones en un país harto de la rosca y los privilegios de la política. El bochornoso espectáculo de los senadores votándose a sí mismos entre gallos y medianoche más del doble de sus remuneraciones es una demostración de que sigue más viva que nunca. Es realmente vergonzoso que ante el brutal esfuerzo que la gran mayoría de la gente está haciendo, con la esperanza de revertir décadas de frustración y decadencia, los políticos sigan ajenos a la realidad que estamos viviendo y no tengan la menor empatía por quienes la están pasando muy mal. Con una recesión que no encuentra su piso, un juez muy cuestionado propuesto para la Corte Suprema, los jubilados cargando con una gran parte del ajuste, un senador de LLA que firma la resolución y luego argumenta que se equivocó (?)… y siguen las firmas.

Capítulo aparte merece el senador Lousteau, levantando la mano a media asta, mientras se hacía el distraído conversando con una colega. Sin palabras.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Dos Argentinas

El 19 de este mes, mientras todos los medios debatían sobre los aumentos en las dietas de los senadores, en Gobernador Virasoro, Corrientes, se inauguraba el aserradero más grande y moderno de Sudamérica, de capitales austríacos y belgas, sin ninguna repercusión a nivel nacional.

¿Será que hay dos Argentinas, una que debate permanentemente mientras la otra invierte, trabaja y exporta?

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

Basílica del Socorro

Escribo como aporte y en respuesta a la carta publicada el 19 del actual que critica la obra asistencial de la Basílica del Socorro, consistente en dar desayuno a un número variable de personas, que ha ido incrementándose, como complemento de la tarea asistencial del hogar de tránsito nocturno Monseñor Albisetti, que desde 1996 acoge hombres en situación de calle en grupos rotativos de no más de un mes durante el horario de 18.30 a 6.30, brindando merienda, cena y desayuno, cama limpia, ducha, la posibilidad de lavar su ropa y asistencia médica, tener ropa adecuada y orientación para reinsertarlos en la vida, ya sea de sus familias o de su grupo social. Esto se complementa con un desayuno gratuito para quienes han pasado la noche al aire libre y cuyo número ha crecido recientemente de modo notorio, debido a la mala situación económico-social que nos aqueja. Quiero remarcar que esta situación nada tiene que ver con lo que ocurre en la calle, que no es responsabilidad de la parroquia, sino de la policía, cuyas falencias y despreocupación han sido evidentes durante los últimos años, máxime teniendo en cuenta que a menos de 50 metros de allí, en Suipacha 1156, existe una comisaría. Es cierto que muchos de los asistentes no se comportan adecuadamente y dejan sucia la vereda de Suipacha hacia la esquina de Juncal. Pero esto no ocurre solo con motivo de la cola del desayuno, sino porque están instalados allí dos contenedores de basura, que son revueltos y utilizados indebidamente tanto de noche como de día, quedando parte de su contenido desparramado. Todo lo que ocurre en la calle es exclusiva responsabilidad de la autoridad policial, generalmente ausente en esos horarios. Se trata de una clara situación resumida en el apotegma “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. La parroquia ha asumido, con la ayuda de los fieles, esta obra de misericordia y los vecinos no tienen por eso que soportar ni suciedad ni riesgos por el mal comportamiento de algunos, que pueden encontrarse entre los asistidos o no, pues abundan quienes duermen en los recovecos de las entradas de los edificios. Todos y la propia Iglesia han sufrido actos de vandalismo y robo de metales, porteros eléctricos, manijas, llaves de paso de agua, etc., ante la pasividad y falta de investigación seria sobre el camino seguido para reducir lo robado ante los compradores mayoristas. Antes se aducía que el Código de Convivencia impedía tomar medidas más serias, lo que resulta, a esta altura de los acontecimientos, una excusa inaceptable.

Es esperable que se disponga custodia policial para esta asistencia social, para evitar lo que da motivo a las quejas, y que quienes duermen en la calle sean recogidos por ómnibus policiales y llevados a paradores de tránsito para que pasen allí la noche.

Roberto Punte

DNI 4.414.439

Desprolijidades

La marcha y contramarcha sobre los aranceles del Registro del Automotor han sido de una gran desprolijidad. ¿No hay responsables? Y si los hay, alguien tiene que dar un paso al costado.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

En la Red Facebook

Ratifican una auditoría a las universidades antes de la marcha del 23

“Se tendrían que auditar todas las universidades para saber en qué se gastan los presupuestos”- Aroldo Baltazar Jourdan

“Muy bien”- Iris Añaia

“Que los extranjeros paguen por la educación”- Facundo García

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION