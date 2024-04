Cartas de lectores: Tarifa eléctrica, otro federalismo, suba de las prepagas

Escuchar

Tarifa eléctrica

El tema de los precios del suministro eléctrico y de gas ha sido motivo de variadas discusiones. Lo que no observo es alguna iniciativa o discusión acerca de las franjas horarias. En países como Canadá, por ejemplo, existen horarios donde el costo del suministro de electricidad es menor. Si se implementara aquí, una familia que lavara su ropa por las noches, por ejemplo, podría beneficiarse sin grandes cambios ni inversiones en las redes, sino solo con organizarse de distinta forma. El tema es obviamente complejo como para tratarlo en pocas líneas. No obstante, creo que sería una buena idea empezar a diseñar políticas en ese sentido.

Gabriel Motta

DNI 17.663.842

Otro federalismo

Aplaudo la propuesta de Ray Hora y Fabio Quetglas (“Otro federalismo. Ideas para un progreso parejo del territorio nacional”, suplemento Ideas, 13 de abril 2024) donde se presentan enfoques para la solución de un problema dramático que afecta al país desde hace más de un siglo, ya anunciado por analistas norteamericanos (Vining Jr., The Growth of Core Regions in the Third World, Scientific American, abril 1985, Vol. 252, N° 4). Ese autor, hace 40 años, consideraba la situación como irreversible. ¡Demos una oportunidad a la propuesta actual de nuestros compatriotas!

Deberá tenerse en cuenta que aquellas soluciones simplistas, como las de crear zonas de bajos impuestos en determinadas regiones, fueron rápidamente aprovechadas por empresarios inescrupulosos que seguían fabricando en sus plantas, pero presentaban sus producciones como manufacturadas en esos paraísos fiscales, anulando el pretendido efecto de estímulo para la región. Es decir, ha habido intentos de descentralizar, pero no han sido ni fiscalizados ni ajustados a una realidad rápidamente cambiante.

Confío en que la propuesta de Hora y Quetglas sea el inicio de un esfuerzo multidisciplinario para revertir esa situación, donde “Dios atiende en Buenos Aires”.

Roberto A. Ferrari

DNI 8.071.958

Suba de las prepagas

Soy un profundo defensor de las libertades en todos sus aspectos, negociar, comprar, vender, importar, exportar, alquilar, etc. De todas maneras entiendo que el Estado debe actuar como controlador en aquellos casos en los que las libertades exceden las normas éticas y las buenas costumbres. En este caso me refiero a algo tan importante como la salud de los ciudadanos. Concretamente, en el caso que me concierne, soy socio de una prepaga, la cual, haciendo uso de la libertad para determinar el valor de las cuotas de sus socios, las ha incrementado en un 112,9% en los primeros tres meses del corriente año y un 395,2% en los últimos doce meses. Soy jubilado y en los tres primeros meses del año mi jubilación se incrementó un 26,3%, versus el 112,9% de la cuota, y en términos anuales (marzo 2024 vs. marzo 2023), un 131,7%, contra 395,2 de la cuota. Tengo 82 años y no me puedo dar el gusto de darme de baja de la prepaga por razones obvias. Quienes estamos en esta situación somos rehenes en situación de indefensión. En una entrevista televisiva el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó que a las prepagas “se les recontra fue la mano”. Creo que las libertades tienen sus límites y que en los casos de excesos desproporcionados es función del Estado actuar para corregirlos.

Jorge Armas

DNI 4.383.668

Viajes presidenciales

Celebro el motivo por el cual el presidente de la Nación decide viajar con su comitiva en avión de línea. Pero me pongo a pensar que si es un blanco del terrorismo a ningún pasajero le gustaría compartir el avión con una persona que puede hacer el vuelo regular más peligroso. Creo que un presidente no tiene otra salida que viajar en un avión privado, custodiado y aislado de las demás personas, para su seguridad y la de los demás.

Santiago Reigada

DNI 17.255.953

Ex-CCK

Esperar valió la pena. Cuando se inauguró el CCK decidí jamás pisarlo hasta que le quitaran su nefasto nombre, obsecuencia a la memoria de uno de los presidentes con peores índices de corrupción de nuestro país. Hoy tengo la tranquilidad de que por fin podré entrar allí sin sentirme un tonto.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Cortes de electricidad

Desde hace 11 días la empresa Edesur nos viene cortando el suministro eléctrico durante 10/12/20 horas (vivo en Caballito). Ya fueron siete veces. Creo que me hice amigo del contestador, pero no le creo más cuando me aseguran que a determinada hora va a estar solucionado. Los clientes cautivos no les importamos nada.

Oscar Guetmonovitch

oscarguetmo@gmail. com

Esquina ruidosa

Al señor Jorge Macri le pido por favor que se presente entre las 8 y las 20 en la esquina de calle Ayacucho y Marcelo T. de Alvear, CABA, para ser testigo directo del drama que es vivir en esa zona, con líneas de colectivos y miles de autos que tocan bocina en forma constante. En la zona viven personas discapacitadas y personas mayores enfermas que necesitan dormir y descansar, y el ruido constante de bocinas, gritos e insultos de conductores hace imposible la vida cotidiana. Los colectivos vienen a toda velocidad junto a miles de autos por Ayacucho y al querer doblar por Marcelo T. de Alvear se encuentran con un atasco de vehículos que nunca avanza. Sobre la calle Marcelo T. de Alvear está la bicisenda y estacionan del lado derecho. Le propongo al jefe de gobierno sacar de ese recorrido a dos líneas de colectivos de calle Ayacucho, la 60 y la 106, y prohibir el estacionamiento en la calle Marcelo T. de Alvear desde Callao hasta Pueyrredón. Esas simples medidas ayudarían a toda la zona a recuperar la paz y la calidad de vida que hemos perdido. Si acepta la invitación, el Sr. Jorge Macri podrá constatar el tormento que representan las bocinas y los gritos de los conductores.

Hugo Carriaga

DNI 14.080.421

En la Red Facebook

Dos detenidos se fugan de una comisaría de Villa Urquiza y ya suman cuatro hechos similares en 15 días

“Que los presos trabajen de sol a sol, basta de mantener delincuentes”- Raúl Lebenicnik

“Se escapan con complicidad policial”- Pedro Miño

“Las alcaldías no están preparadas para la gran cantidad de detenidos que llegan a diario. Y a un penal no los llevan hasta que tengan una condena firme”- Alfre Lamas

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION