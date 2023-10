escuchar

Terrorismo islámico

Cada vez que un norteamericano se comunica con el sistema de emergencia discando 911, automáticamente recuerda la fecha del peor atentado que sufrieron, en la ciudad de Nueva York. El pueblo español recuerda cada 11 de marzo el atroz atentado en la estación madrileña de Atocha. Cada 13 de noviembre y 7 de enero, el pueblo francés conmemora la masacre en el Teatro Bataclan de París y el atentado contra la revista Charlie Hebdo. Cada 17 de marzo se recuerda en la Argentina el atentado contra la embajada de Israel y cada 18 de julio lloramos por las víctimas de la voladura de la sede de la AMIA. Podría seguir enumerando atentados que sucedieron en muchos otros países. ¿Quiénes perpetraron con crueldad estas masacres de civiles en distintas partes del mundo? ¿Quiénes programaron y financiaron los atentados contra la vida de inocentes, sin importar su nacionalidad, religión o creencia? Son los mismos que ahora masacraron a cientos de civiles inocentes en el sur de Israel. ¿El objetivo del terrorismo islámico es únicamente la destrucción del Estado de Israel y del mundo judío? No importa con qué nombre se disfracen: Hamas, Hezbollah, Jihad Islámica, ISIS o Al-Qaeda, su fin siempre ha sido el mismo, el desprecio de la vida humana. La respuesta ya está en la historia mundial, solo es cuestión de repasarla y comprenderla. Bertolt Brecht escribió “ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”. Cambiemos juntos la ecuación que nos plantea el terrorismo islámico. Esto debe ser desde hoy y no a partir de mañana. Hoy vinieron por mí. ¿Mañana te tocará a ti?

Gabriel Weil

DNI 11.499.413

Palabras del Papa

Su Santidad, sus reiterados exhortaciones a la paz y sus expresiones de simpatía hacia las familias de las víctimas podrían acompañarse de exhortaciones a liberar los rehenes salvajemente capturados por el movimiento terrorista Hamas.

Nicole Feinsohn

DNI 92.211.617

Barbarie injustificable

Gracias a Dios, Myriam, en este país uno es libre de decir estupideces. Pero como no te considero estúpida, se me hace imposible disculparte. Tu deliberación para torcer la verdad y confundir a la gente encierra perversión y antisemitismo. Afortunadamente aquí, como en Israel, la libertad de expresión es irrestricta, y tu derecho a opinar es indiscutible. Ese es uno de los beneficios de quienes abrazamos el mundo libre. Al igual que el avance en materia de derechos humanos, como la búsqueda de igualdad de género o el matrimonio igualitario, causas que te sugiero que no intentes militar en la Franja de Gaza. Escucharte en el debate presidencial, a los ojos de millones de personas, me erizó la piel. Si bien es conocida tu miopía ideológica en estos asuntos, no me imaginé que llegaría al punto de responsabilizar a las víctimas de los atentados fatales del 7/10 en Israel por sus propias muertes. Podría decir que me gustaría poder conversar con vos para entender si en tu diccionario decir “conflicto” y “terrorismo” es la misma cosa, o si “lamentar” y “condenar” tienen el mismo significado. Pero a decir verdad, no me gustaría conversar con vos. No ahora, después de que hayas ofendido a nuestros muertos cuyos cuerpos siguen calientes, cuando nuestros amigos continúan desaparecidos, y mientras nuestros hermanos están en el frente de batalla de una guerra que no eligieron. Sí es cierto que en Medio Oriente hay un conflicto, también es cierto que los derechos de los palestinos resultan postergados, pero no es ético responsabilizar solo a Israel por esa situación. Los palestinos deben ser liberados de la opresión del Hamas y de cualquier otro grupo u organismo que pretenda utilizar su causa. Como vos hiciste Myriam. De los Myriam Bregman del mundo también deben ser liberados los palestinos. La retórica fabulatoria de la izquierda solo contribuye a la perpetuación de la tragedia. No es cierto que Israel sea un Estado apartheid, lo cual además de ser una ofensa falaz es una banalización de la historia. Deslegitimar al Estado de Israel no contribuye a la verdad. Israel es una democracia auténtica que nació en donde ningún árabe pretendía vivir. Quienes hoy viven en Israel son los hijos y nietos de quienes secaron los pantanos y regaron el desierto. Aun aunque no acuerdes conmigo en esto Myriam, espero que sí acuerdes en que el terrorismo no debe ser justificado de ninguna manera, que la verdad se debe anteponer a la ideología y que las víctimas inocentes inocentes son. El mundo ha sido testigo de la barbarie y vos Myriam elegiste ser cómplice de los bárbaros. Eso también será recordado.

Sebastián Hochstein

Seminarista de la Fundación Pardes

DNI 41.562.355

Suba del dólar

Me resulta insólito que culpen a Milei de la suba del dólar. Quien puso un plazo fijo el 14 de agosto cobrará el 14 de octubre 16% más. El que compró dólares tendrá en pesos el 60% más. Pero la responsabilidad es del candidato libertario.

Dimas Peña

LE 4.537.626

Demoras en la Justicia

En el debate de los postulantes a la presidencia, Sergio Massa señaló que los juicios en la Argentina demoran mucho. En eso creo que todos estamos de acuerdo: Justicia lenta no es justicia. Lo que Masa no dijo es que la demora en los juicios que entablan los jubilados para el ajuste de jubilaciones o pensiones que han sido mal calculadas se debe a que la Anses apela en todas las instancias (aunque la directora del organismo sepa perfectamente que se les asignó una jubilación inferior a la que les corresponde y que el reclamo es justo). Aun cuando los juicios tienen finalmente sentencia firme, la Anses no paga y los jubilados deben iniciar un juicio de ejecución con la esperanza de cobrar algún día lo que justamente reclaman. Así los juicios demoran alrededor de diez años y la mayoría de los jubilados litigantes se van muriendo sin cobrar lo que les corresponde. La única excepción que oportunamente comentaron los diarios es el juicio que inició hace unos años la madre de Cristina Fernández de Kirchner para reclamar el ajuste de su pensión. En ese caso particular, que seguramente era un reclamo razonable, el juicio tuvo una sentencia rapidísima y en menos de tres años la señora Ofelia logró cobrar el ajuste y el retroactivo.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

En la Red Facebook

Crisis cambiaria. El Gobierno aumentó las percepciones y unificó los dólares Qatar, solidario y tarjeta

“No saben qué hacer... improvisan todo, ¿y así quieren volver a gobernar?”- Ariel Alejandro Ortiz Díaz

“Economía a la deriva... (‘si no sabes de dónde viene el viento, nunca sabrás cómo orientar tus velas’)”- Fely Hilbig

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION