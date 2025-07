Cartas de lectores: Tiempos judiciales, asesores e IA, confianza perdida

Tiempos judiciales

En el caso Cuadernos, desde la denuncia original hasta el inicio del juicio oral, transcurrieron aproximadamente cuatro años. ¿Qué pasaría si para iniciar una operación médica, empezar una cosecha o construir una casa sencilla, se tardará lo mismo? Por favor, modifiquen el Código Procesal. Duración máxima para todo el juicio: delitos leves un año, medianos 2 y graves 3.

¡Basta de recursos y apelaciones inútiles!

Juan Chapar

DNI 4537.604

Asesores e IA

¿Qué hace un asesor legislativo que no pueda realizar la inteligencia artificial (IA)? ¿Cuánto cuesta disponer de las mejores aplicaciones de IA y cuánto el conjunto de asesores? ¿Hasta cuándo vamos a soportar el paupérrimo nivel cultural de nuestro poder legislativo?

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

Confianza perdida

Desde 1983 y el advenimiento de la “democracia” ante cada elección me ilusioné con un cambio de la debacle argentina. Cuarenta y dos años de frustración. Un travestismo político en pos de cargos y no de proyectos asquea. Ver personas saltando entre partidos para conseguir una banca se ha transformado en moneda corriente. Y la seguridad, la salud y la educación, ¿dónde quedaron? Estamos en todos esos rubros peor que en 1983, pero eso poco importa, se seguirán peleando por una banca o un cargo que solo les sirve a ellos, pero que solo han agravado la situación del país en general. Y no comprenden el porqué del ausentismo en las elecciones. El 50% de la ciudadanía que no concurre a votar es porque ha perdido la confianza en la clase política.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Vocero presidencial

El excelente artículo del periodista Luciano Román sobre el vocero presidencial desnuda una personalidad compleja que me trae a la memoria los desplantes a los que sometía al periodismo la señora Cerruti .

Espero ansiosa que cuando Manuel Adorni cese en sus funciones escriba una novela sobre el presidente Milei y el derrotero de su gobierno, como hizo su predecesora .

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Sequía en la Patagonia

En el diario Río Negro del 17/07/2025, Cecilia De Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, afirma que “no hay que perder de vista otros temas críticos, como la sequía persistente y los desafíos de comercialización que enfrentan los productores”.

En este sentido procede reforzar lo dicho con lo que está ocurriendo con los principales ríos de la Patagonia, en especial el río Chubut, que se está quedando sin agua por la inusual escasez de lluvia y nieve que amenaza la actividad productiva de las zonas que requieren de un caudal para el riego. En especial cabe remarcar que hay una disminución de agua en la zona del Senguer, desde hace tiempo, como sucede en el río Chubut, que en un contexto de cambio climático provoca la precipitación de un 85% menos que lo normal en la naciente del río Chubut y un 55% en el Senguer.

La gravedad de la sequía fue puesta de manifiesto en el citado diario por el productor Jorge Peruzzoti, quien indicó : “Si bien la actual no es época de riego, se continúa erogando agua del dique Ameghino para la producción de energía hidroeléctrica en la zona donde predomina la producción forrajera, pero también la ganadería, la fruticultura y la horticultura”.

Y así los productores presentaron sus inquietudes al Instituto Provincial del Agua (IPA) con el objetivo de encontrar medidas para lidiar con posibles faltantes considerando la proximidad de la primavera y el verano.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Tristeza en la basílica

Seducido por la inquietante propuesta turística de la ciudad de Mendoza, visité maravillosos y emblemáticos lugares, propios del acervo cultural y turístico de ese lugar encantador. Sin embargo, grande fue mi desilusión y congoja cuando –durante mi visita a la Basílica de San Francisco– observé con estupor el paupérrimo estado de conservación de las distintas naves del templo. En particular, el mausoleo donde descansan los restos de la hija, la nieta y el yerno del Libertador General San Martín. Dentro de un entorno plagado de tristeza y orfandad, ese abandono genera en el visitante una profunda pena y aflicción. Esta afrenta a nuestras tradiciones y a la memoria de los hombres y las mujeres que forjaron nuestra historia constituye una deuda que debería ser saldada por quien y/o quienes tienen la responsabilidad del cuidado y conservación del templo.

Como reza un viejo adagio: “El respeto a la tradición constituye la trama que teje la identidad y el futuro de un pueblo”.

Diego R. Farreras

difavi07@gmail.com

Música moderna

El mediocre concierto, transmitido por el canal Film&Arts, con que tradicionalmente la ciudad de París festeja el 14 de Julio a mi modesto parecer demostró que, contrariamente a los grandes logros producidos por la humanidad en los últimos cincuenta años en casi todas las actividades, en el caso de música sinfónica no ha aparecido ningún compositor capaz de emular a los grandes del pasado. La música moderna, preferida por el gran público, se reduce a una serie de bandas de gritones y cantantes, hombres o mujeres que necesitan asociar a sus cantos enormes efectos de luces y coreografías agresivas, de gusto discutible, para rellenar shows donde la música es solo un auxiliar no dominante. La IA, tan ponderada y apreciada por la juventud, tampoco ha logrado sustituir la ausencia de compositores válidos y aparentemente la música sinfónica, mal llamada clásica, quedará en el olvido y solo añorada por pocos nostálgicos.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

