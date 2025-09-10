Cartas de lectores: Todos derrotados, remedio, acto de sensatez

Todos derrotados

Todos los bonaerenses hemos sido derrotados. Somos gente muy sufrida, a merced del narcotráfico, la delincuencia, la falta de infraestructura, que son frutos del insoportable nivel de corrupción que venimos soportando por décadas; administrados por los mismos a que fueron reelegidos el domingo pasado. El bonaerense prefirió votar el mal conocido que la opción a un cambio en positivo. La miseria social se transformó en su zona de confort.

No soy político. Soy un simple bonaerense. Los políticos, gobernadores, intendentes, sindicalistas, etc, hace décadas nos vienen empobreciendo, saqueando , embruteciendo y sometiéndonos al destrato. Esa Argentina que describo, no engrandece ni genera progreso. Llamo a todos a transformarla y sacarla adelante, ponerla de pie, construyendo el camino de bien y de progreso que beneficia a todos.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Remedio

Algunos remedios son amarguísimos, pero curan el peor mal. Espero que este remedio cure al gobierno de su enfermedad insultante, despectiva y egoísta. Que se dé un baño de humildad y realismo, para comprender que no fue elegido por ser mejor, sino porque era nuevo y había hartazgo de todo lo anterior. Quien gobierna debe comprender que no todos pensamos igual, lo que lleva a tener que intercambiar ideas para lograr acuerdos, consensos que permitan el desarrollo al que aspira toda la sociedad. De los errores también se aprende. Que así sea.

Adolfo R. Ortiz

DNI 4582781

Acto de sensatez

En la noche de la derrota electoral de la Libertad Avanza el presidente Milei expresó que su gobierno enmendaría los errores cometidos. Pues bien, con escaso costo político (estimo que ya lo pagó y muy caro) puede procurar que su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, abandone la causa judicial iniciada para impedir la difusión de posibles escuchas grabadas ilegalmente en la Casa de Gobierno; acción que generó una medida cautelar del juez actuante que según se ha pronunciado el mundo de los abogados constitucionalistas resulta claramente violatoria de la libertad de prensa. Sería un acto de sensatez y, a la vez, la enmienda de un error jurídico ostensible. Desistir de esa acción y de la medida decretada tampoco tendría costo económico pues el juicio no tiene parte demandada, cosa insólita para cualquier proceso judicial.

Marcelo Gebhardt

DNI 10.365.463

Hágase cargo

Yo, como otros miles de argentinos, preveíamos que le iban a dar una merecida paliza. La soberbia demostrada, los insultos desmedidos, los gritos violentos, la motosierra, las agresiones y descalificaciones generalizadas fueron uno de los motivos principales de esta derrota. No son esos los modos como se tiene que expresar un presidente. Le sumo también las expresiones que tuvo con su vicepresidenta, la ingratitud demostrada con la gente del Pro, sin la cual no hubiera accedido al poder. Eso sí, los usó y una vez que tomó el poder, los dejó de lado y descalificó: si eso no es ingratitud, ¿qué es? Haber ido a Lomas de Zamora y Moreno a provocar innecesariamente al peronismo, en lugar de haber ido con un discurso conciliador. El destrato y la insensibilidad demostrada en los temas discapacidad, Garrahan y jubilados. También están incluidos en este fracaso Karina, Santiago Caputo, Lule y el Gordo Dan. Sólo como dato -y muestra de austeridad-, ¿qué hubiera pasado si el monto de esos 26 viajes -en que se gastó dos o 3 millones de dólares por viaje- lo hubiera destinado a paliar necesidades más apremiantes? También creo que esta modalidad de gobernar también perjudicó a miembros de su gabinete (Toto Caputo, Sturzenegger, Quirno, Francos, Bausili, Furiase) que no usan esos modos y vocabulario para comunicarse y seguramente sienten vergüenza ajena cuando escuchan su manera de expresarse. Me duele mucho decir todo esto, soy uno de los que lo he apoyado y siento una gran decepción de cómo usted se vincula con la sociedad. Le pido que de ahora en más reflexione antes de hablar, modere su vocabulario y deje de lado las agresiones.

Luis Ramos

Luis.J.Ramos1945@gmail.com

Deudores alimentarios

Queremos expresar nuestro agradecimiento a La Nacion por haber dedicado su editorial a visibilizar la política pública que estamos liderando desde el Ministerio de Justicia en relación a los deudores alimentarios y que representa un compromiso con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como bien fuera referido, desde marzo de este año, hemos implementado más de 30 operativos en estadios deportivos y recitales masivos que restringen el ingreso a personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Como señalaron, buscamos a través de estas medidas combatir una forma de violencia económica, que muchas veces permanece oculta, pero que vulnera derechos fundamentales.

Tal como se subraya en el editorial, es inadmisible que quienes no garantizan la alimentación de sus hijos prioricen sus actividades recreativas. Esta iniciativa se sustentó en una reforma legal (la Ley 6.771) y en información compartida en tiempo real entre 13 jurisdicciones, que actualiza y fortalece su capacidad de acción. Desde lo simbólico, estos operativos construyen conciencia colectiva, mejoran el acceso a la Justicia progresivamente y refuerzan nuestra convicción: el cumplimiento de la cuota alimentaria no puede esperar. Quienes tenemos el deber de proteger a las infancias no podemos mirar hacia otro lado. Gracias nuevamente por darle voz a esta política pública esencial.

Francisco Quintana

Secretario de Justicia Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Hernán Najenson

Subsecretario de Registros y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Ministerio de Justicia GCBA

En la Red Facebook

Los gobernadores desconfían de la convocatoria al diálogo y le ponen condiciones a Milei

“Señor Presidente: hace dos años que usted ganó por la gente, gobierne como corresponde, sin faltar el respeto, si usted quiere al pueblo argentino”- Ana Franco

“Condiciones = plata, plata, plata”- Lo Ger

“Y varios gobernadores traicionaron a sus propios ciudadanos. Todo mal, pobre mi Argentina”- Cristina Fernández