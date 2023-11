escuchar

Trabajar juntos

En pocos días más tendremos ganadores y perdedores, los unirá pertenecer a nuestro querido país y responsablemente dirigir, por un lado, o controlar a los ganadores. Pero sépanlo: deseamos, esperamos, anhelamos que todos por igual trabajen para juntos hacer un país mejor. Los estaremos mirando.

Alejandro Bartolomé

DNI 11.266.405

Herencia

Así como Macri omitió poner en evidencia a Cristina Kirchner detallando el desastre que heredaba al asumir el cargo, hoy Milei evita poner a Massa contra la pared haciendo una lista –como sí hizo Villarruel con Rossi– de las inmoralidades, hechos de corrupción y el desgobierno de su espacio. Pagamos carísima aquella generosidad de 2015. Espero sinceramente que la historia no se repita.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

La opción

Para muchos de nosotros la única opción no es, obviamente, entre Massa y Milei, sino entre Milei y el voto en blanco, nulo o la mera abstención. El problema no se suscita por los modos insultantes, bravuconadas o intransigencias orales del candidato de La Libertad Avanza. Y tampoco por los razonables prejuicios que saltan ante ciertas propuestas. Las dudas surgen por su incapacidad para entender que el escenario de la contienda no se agota en los dirigentes corruptos, simplificados por él como “la casta”, sino que se trata fundamentalmente de transformar una cultura social fuertemente arraigada. Los mandobles, la fuerza bruta y la cerrazón reflexiva no son las armas para una batalla que, en su esencia, se refiere a conductas sociales. Por el contrario, deberían primar la inteligencia aplicada a la comprensión, la mirada despojada de ira y el deseo profundo del entendimiento del valor de los puentes.

Allí residen nuestros interrogantes, mucho más profundos que las formas, las visiones y el genio corto del candidato Milei. Interrogantes que son, al mismo tiempo, las certezas para no incluir en ninguna opción al candidato Massa, cuya única misión será petrificar la cultura que, con pequeños intervalos, nos gobierna desde 1946.

Nicolás V. Gallo

DNI 4.273.761

Soberbia

Mirando lo que entendía iba a ser un debate entre dos candidatos a presidente me sorprendí al encontrarme frente a uno que, con mucha soberbia, tomó el papel de conductor del programa, incluyendo la salida del atril para presentarse e iniciar una suerte de indagatoria a su oponente, como si fuera este el que tuviera que dar las respuestas a la desastrosa situación a la que ha llevado al país el gobierno de CFK, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Mariano Maurette

DNI 14.043.958

Profesionales

Si durante cuarenta años políticos profesionales nos trajeron hasta aquí, yo estoy muy dispuesto a probar tan solo cuatro con un “aficionado”. Steve Jobs en un garaje construyó uno de los imperios más grandes del mundo.

Norberto Hernán Linzuain

DNI 4.408.886

Oratoria

Personalmente no apruebo el debate entre candidatos presidenciales. La facilidad de palabra es un don. Si bien alguien puede aprender a expresarse, hay límites naturales difíciles de superar. La práctica constante, muchos años de manifestarse en público pueden otorgar a un candidato soltura y capacidad para hablar sin decir ni responder lo que se le pregunta. A las personas se las conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. Aspiro a elegir un presidente que me represente y cumpla con lo que promete, que transforme la economía para salir de la crisis enriqueciendo el país y no a sí mismo. Alguien que reorganice la sociedad para recuperar los valores perdidos. De qué sirve ver a un gran actor desplegar su talento, convertido en un vendedor de ilusiones, con el agravante de que muchos que lo escuchan son embaucados y le creen. El resultado inmediato será que una vez más la sociedad toda, por unos días, dejará de pensar en la crisis tremenda en la que estamos, llevada a cabo por hábiles oradores que engañan a la gente.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

AFJP

Estoy escribiendo indignado. En el debate del domingo escuché la crítica de Massa a Milei por defender el sistema de jubilación mediante las AFJP. Quiero decirle a Massa que yo ya tenía ahorrados cerca de 100.000 dólares, que me los quitaron para colocarlos en un fondo que luego utilizaron para todo tipo de cuestiones no netamente vinculadas a los jubilados. Tanto es así que recién concluyó un juicio, iniciado más o menos quince años atrás, para que se reajuste mi jubilación conforme a la ley y no al capricho del funcionario de turno.

Ojalá algún día volvamos al sistema de las AFJP, sin interferencia alguna de parte de funcionarios ineptos.

Gustavo Pittaluga

guspitt@gmail.com

Precios en dólares

A fin de disminuir los contratiempos producidos por los continuos aumentos de precios de las mercaderías debidos a la inflación e informar correctamente a la población, propongo que esos precios se publiquen tanto en pesos como en dólares (pudiendo ser utilizado el dólar blue, el inmobiliario u otro, publicado en tipografía más pequeña, para no confundir). Con esa medida, además de ver los precios en pesos con sus permanentes aumentos, podremos también verificar que los expresados en dólares permanecen invariables o con pocos cambios. Por otra parte, deseo también dejar constancia de que el Gobierno actualiza incorrectamente los haberes jubilatorios, ya que les aplica el porcentaje de aumento inflacionario de un trimestre solo al final de cada período, cuando lo correcto sería que ese importe recibiera un ajuste diario, con lo cual el valor alcanzado sería sensiblemente mayor que el aplicado.

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

En la Red Facebook

El debate

“La llegada de Milei a la política provocó, entre otras cosas, dejar al descubierto lo ruin y miserables que son la mayoría de los políticos de todos los partidos”- Antonio Avellaneda

“Muy buena actuación de Massa, muy bien asesorado, para seguir mintiendo a la gente, el tema es que una mayoría no le cree”- Mercedes Rosa Muñoz

“Me gustó el debate. No ganó nadie. Massa fue el de siempre y se cree el Presi y no lo es. Milei me gustó mucho, actuó aplomado, sin apuro y le perdonó varias cosas a Massa”- Ana María Rodríguez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION