Cartas de lectores: ¿Traidores?, Venezuela, video de Firmenich

Escuchar

¿Traidores?

Los diputados radicales que vetaron la ley favoreciendo el pedido del Gobierno son denostados por sus pares partidarios y los tratan de traidores. Son ignorantes o mentirosos, porque los diputados no se deben al partido, sino a sus electores y los electores eligieron este gobierno, por lo tanto actuaron correctamente. Mientras no exista ficha limpia y elecciones por circunscripciones se darán este tipo de confusiones. La lista sábana hace presuponer que los diputados son del partido y no es así.

Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

Venezuela

Los que nos preciamos de ser ciudadanas y ciudadanos de países que tienen como paradigma el sistema democrático de gobierno no podemos dejar pasar desapercibido el intolerable atropello que ha cometido la dictadura venezolana al no aceptar los resultados adversos de su régimen en las elecciones de julio pasado, en los que la oposición salió victoriosa al lograr el 70% de los votos. Este atroz fraude que aun hoy justifica descaradamente el chavismo no habría sido debidamente condenado por aquellos gobernantes de naciones que hacen un culto público de la justicia y la libertad. De hecho, habrían sido insuficientes los discursos por su vana altisonancia, desprovistos de todo convencimiento de los lideres de las llamadas naciones democráticas, habida cuenta de que nada cambió a más de un mes del viciado proceso electoral venezolano, como así también la demostrada ambigüedad de los actos tanto de la OEA como de la ONU, convirtiéndose en meros cómplices del statu quo y como Poncio Pilatos lavaron así sus manos. Queda por entonces el proceder de aquellos funcionarios y dignatarios en animarse de una vez por todas y con la fuerza del coraje exigir el respeto irrestricto a la voluntad popular que fuera expresada libremente en las urnas para así lograr que el 10 de enero de 2025 Edmundo González Urrutia sea proclamado presidente de una nueva Venezuela, en la que sus hijos puedan vivir con dignidad en justicia y libertad.

Roberto Fiordalisi Saravia

DNI 4.546.552

Video de Firmenich

Está circulando un video donde el jefe máximo de la organización terrorista Montoneros justificaba el accionar de los subversivos de los años 70 e instigaba a repetir aquel momento histórico. Dicho en otras palabras, arengaba a la juventud actual a volver a la lucha. En ese video hace clara alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pide que se juzgue a los terroristas del pasado. Ese fue el claro mensaje de este criminal y genocida, que bien le cabe este sinónimo. Firmenich fue el principal psicópata y responsable de la muerte de miles de inocentes. Esta organización subversiva, integrada por jóvenes peronistas pero con fuerte tendencia de izquierda, a toda costa quería llegar al poder. Sabiendo que por los votos no lo lograrían, lo hacían por medio de la violencia, con las armas, como rezaba su mensaje: “El poder está en la punta del fusil”; y es por ello que secuestraban, ponían bombas, asaltaban bancos, empresas, asesinaban niños, sindicalistas, religiosos, periodistas, profesores, empresarios, estudiantes, etcétera. Y también a sus propios compañeros que los traicionaban o se querían retirar del grupo, como también instaban a que si se veían rendidos, que no se entreguen, sino que ingirieran una pastilla de cianuro. Las mayores bajas fueron de las fuerzas policiales, Armadas y de seguridad. Los ataques sorpresivos eran su principal arma. La mayoría de quienes integraban montoneros, ERP, FAP, JP y otras eran todos de izquierda, jóvenes de clase media acomodada de muy buena preparación, muchos profesionales, católicos militantes y religiosos tercermundistas de armas llevar. Ellos decían ser “jóvenes idealistas”. Hoy Firmenich es asesor políticos del dictador y criminal Daniel Ortega (el zorro pierde el pelo pero no las mañas). Este montonero con 76 años vive la dolce vita mientras que muchos de sus cumpas no alcanzaron siquiera a vivir hasta los 30 años y quienes nos salvaron de no caer en manos de estos psicópatas hoy son ancianos que se están muriendo privados de su libertad. En el video, este personaje aparece de forma arrogante, queriendo nuevamente instalar en los jóvenes la lucha de clases, que en el pasado le dio a él frutos de los que hoy goza. Este mensaje filmado no fue al azar. “Cuando el río suena, aguas trae”, dicen los que saben y la vivieron. Recordemos que no tenemos más aquellos uniformados que con muy buen espíritu de cuerpo, vocación de servicio y amor a la patria se jugaron la vida por los argentinos, para que no nos cambien nuestra forma de vida, costumbres y no seamos como la pobre y esclavizada Cuba. De repetirse la historia la izquierda marxista sabe muy bien que nuestros uniformados del presente no sé si procederán como en el pasado, que a sangre y fuego defendieron nuestra celeste y blanca, sabiendo lo que están sufriendo sus camaradas de ayer en cuanto persecución, venganza y privación de la libertad.

Si llegaran al poder los discípulos de Firmenich, entonces seremos millones que terminaremos muertos o presos y muchos irán al exilio.

Miguel F. Prestofelippo

DNI 11.071.957

Espacio denegado

El motivo de la presente es la negativa de otorgarme espacio para estacionar frente a mi domicilio, Junín 1400. A mi solicitud responden que “es exclusivo para aquellos que tienen problemas en los miembros inferiores y que no sería mi caso”. Mi certificado de discapacidad especifica: diagnóstico, anormalidades de la marcha y movilidad. Fractura del cuello de fémur. Lugar y fecha de emisión del CDU: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08/01/2019, emitido por la Junta Evaluadora de la Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, firmado por los profesionales Gandini Mariana, médica; lic. Bosso, Hebe Eugenia y lic. Magnífico, Virginia Lourdes. Concurrí a un centro de atención en la calle Piedras al 1200, otro en la calle Martín García, frente el Parque Lezama, y a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la calle Ramsay 2250, y al no obtener resultado positivo recurro a este medio para que se revea la negativa y se me otorgue dicho espacio, pues si bien poseo el certificado de libre estacionamiento, actualmente es imposible encontrar lugar para hacerlo.

María Florencia Acuña

acunhamaria@gmail.com

En la Red Facebook

Otro paro de Aerolíneas afectará a más de 30.000 pasajeros

“Esto no es por los salarios obviamente, es política, gremios que toman de rehenes a la gente. Después no lloren...”- Daniela Mariana Tricarico

“¡Privatización urgente!”- Darío Ruani

“El bastión de La Cámpora, que dicen no privatizar, ya que ellos pierden semejante extorsión al pueblo”- Lautaro Marino

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION