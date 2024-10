Cartas de lectores: Transparencia, costos, Lijo

Escuchar

No cabe ninguna duda del valor de la educación pública para la movilidad social ascendente, con igualdad de oportunidades para todos. No es lo que está en discusión. Lo que sí debería estar en discusión, mediante un serio y objetivo debate, sin ideologías de por medio, es su financiamiento. ¿Por qué el Estado (o sea los contribuyentes) tiene que pagar la educación de extranjeros, cuando en sus países de origen no existe tal gratuidad? ¿Por qué la de estudiantes recibidos en colegios privados, que pueden pagar siquiera un arancel básico? ¿Por qué un ingreso irrestricto, que inevitablemente termina en la deserción de un relevante porcentaje de estudiantes? A partir del kirchnerismo, se crearon universidades para satisfacer necesidades reales, pero también otras que sirven meramente como cajas políticas. La resistencia a ser auditadas da lugar a por lo menos sospechar de la poca transparencia en la utilización de fondos millonarios para fines que no son estrictamente educativos. Es una bandera legítima, la cual muchos de sus férreos defensores utilizan solamente tanto como rédito político como para conservar un significativo manejo de fondos sin supervisión.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Costos

Abel Fleitas Ortiz de Rozas, quien fuera titular de la cátedra de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la UBA, nos contaba que en oportunidad de visitar la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio le preguntó al decano de esa facultad qué porcentaje de alumnos que ingresan se reciben, obteniendo como respuesta: “No le entiendo”; al reiterar la pregunta obtuvo idéntica respuesta, lo que hizo que Fleitas le explicara que en la Argentina de 100 alumnos que ingresan a la facultad se reciben 11, lo que motivó que, con asombro, el decano japonés le dijera: “Pues nosotros ese despilfarro del dinero público no lo podríamos asumir jamás”. Es que las universidades son para aquellos estudiantes que tienen vocación por la carrera que eligen y no para aquellos que ingresan para satisfacer los deseos de sus padres, o porque buscan la pareja de sus sueños, o porque da estatus o no tienen otro lugar para pasar el tiempo. No debería admitirse la permanencia en la facultad de alumnos que no aprueban siquiera dos materias por año, salvo supuestos de enfermedad que les imposibiliten cursar regularmente la carrera, para evitar la aglomeración de personas sin compromiso con el deber de hacer posible el mantenimiento de las universidades nacionales a un costo razonable, que les permita a sus autoridades concentrar sus esfuerzos en lograr la excelencia en el alto magisterio de enseñar.

Rodolfo R. Spisso

estudiospisso@yahoo.com.ar

Lijo

El juez Ariel Lijo participó de un acto sindical convocado bajo consignas contra Milei. ¿Y ahora qué, señores Milei, Santiago Caputo y señora Bullrich? ¿Lo van seguir defendiendo para su postulación a integrar la Corte Suprema? ¿O van a hacer un humilde y sincero reconocimiento del error que estaban cometiendo? Miles de argentinos esperan ansiosos escuchar públicamente sus opiniones sobre el particular.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

El RIGI

En una reciente nota en la nacion se explican en forma clara y pormenorizada las condiciones reglamentarias del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), la gran apuesta del Gobierno para atraer inversiones a través de beneficios impositivos de todo tipo a inversores de al menos US$200 millones en minería, infraestructura, energía, siderurgia, turismo, forestoindustria y tecnología. Los importantes beneficios de carácter impositivo involucran el impuesto a las ganancias, al valor agregado, tributos aduaneros por derechos de importación y exportación, Cabe destacar que la alícuota de Ganancias baja del 35% al 25%. También para importar se exime de pago de tributos aplicados en bienes de capital. Este régimen otorga a su vez garantías de estabilidad jurídica, física, tributaria y cambiaria, en un país que las ha perdido. Lo que llama poderosamente la atención es la no inclusión del sector agropecuario, que con cargas impositivas crecientes y altísimas retenciones está actualmente sin margen alguno para poder crecer, siendo la principal fuente de divisas del país con su poder exportador. Cabe destacar también la discriminación de las pymes, principales generadoras de mano de obra en la actividad económica, al no contar con iguales condiciones que las habilitadas en el RIGI. Con algo de ironía…¿por qué no crear el RIPI, Régimen de Incentivo para las Pequeñas Inversiones?

Como corolario, ¿no se estará colocando el carro delante del caballo al crear un régimen de perfil extractivo más que productivo, no estando todavía estudiado, discutido y definido un plan económico integral para el país, con espíritu desarrollista?

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Operativo de 1976

El 10 de julio de 1976 se realizó un operativo conjunto de varias unidades del Ejército y la policía en la imprenta clandestina del ERP y cárcel del pueblo donde mantenían secuestrado al vicecomodoro Roberto Echegoyen, atado a un catre, a quien, al verse descubiertos, asesinaron de cuatro tiros, uno de ellos en la cabeza. El Regimiento de Infantería 6 Húsares de Mercedes fue convocado de madrugada para hacer un cerco sobre el inmueble. El hecho tuvo gran difusión en la prensa, que destacó la presencia del jefe de Primer Cuerpo de Ejército, el de la X Brigada y el de la Policía Federal, entre otros. Cuarenta años después detuvieron a los oficiales del Regimiento 6 de Mercedes. Del cable desclasificado del Departamento de Estado de los EE.UU. del 12 de julio de 1976 aportado al juicio por la fiscalía, surge que quien llevó adelante el procedimiento fue el Batallón 601 del Ejército junto a la policía. La fuente de la información fue nada menos que el jefe de dicho batallón, quien se adjudicó la autoría del procedimiento “basado en información obtenida de un capturado del ERP”. El proceso culminó con la condena a cadena perpetua de tres subtenientes de 20 y 21 años de edad del Regimiento 6 de Mercedes, que ahora, con casi 70 años, están detenidos desde 2018.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

