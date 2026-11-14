Cartas de lectores: Tres días de paz y alegría, oportunidad, volver a creer

Paz y alegría

Durante muchos años los católicos argentinos aguardamos con profunda esperanza la visita del Santo Padre. Su presencia nos regaló tres jornadas de fe y alegría, en las que nuestro pueblo manifestó, de modo apoteótico, la fuerza de sus convicciones religiosas. Buenos Aires, Córdoba y Luján fueron escenarios de una multitudinaria expresión de devoción. Frente al altar, durante cada misa, miles de fieles se congregaron para recibir el mensaje de León XIV y renovar su fe. Gracias al enorme esfuerzo de los organizadores y las fuerzas de seguridad, todo transcurrió en un clima de paz y concordia. Su visita nos deja mucho más que recuerdos imborrables: renueva la esperanza de reencontrarnos como argentinos y, fundamentalmente, como hijos de Dios. Ojalá su mensaje perdure y nos enseñe que el grito, el insulto y la división jamás construirán una patria mejor. Que la paz, el respeto y la fraternidad sean el verdadero legado de su paso por nuestra tierra.

Mariano Germán Videla Solá

videlasolamariano@gmail.com

Oportunidad

Todos emocionados con la visita del Papa, pero con algo de tristeza por no haber vivido esto mismo con Francisco.Lo que la política ha afectado y sigue afectando a la Argentina… Una política de división que hasta logró que un Papa no pudiera despegarse de la realidad local.Con posiciones extremas de pensamientoque continúan llevándolo deextremo a extremo, y que finalmente hizo que no volviera a su propio país, que lo esperaba con los brazos abiertos. El papa León vinos a darnos un mensaje nuevo de unión, paz, amor y perdón, que necesitamos urgente los argentinos para poder construir, todo juntos, un país de verdad. No perdamos esta nueva oportunidad que nos han acercado, más allá de nuestra creencias .

Rodolfo Miani

rodolfojosemiani@gmail.com

Volver a creer

La visita del sumo pontífice ha sido un bálsamo para todos los argentinos, sin distinción de credos. Inyectó una energía de unión, paz y esperanza. Quiero agradecerle, porque en mí caso, hace 8 meses que sentía que mí vida no tenía sentido. Me escondí meses y un día decidí volver, escapando de mis propios demonios y tristezas. Desde que llegó, siento que volví a renacer, a creer y a tener paz. Con cada video suyo y cada mirada de compasión, cada gesto y cada conversión y las millones de personas que lo recibían entendí que no había perdido la fe, había perdido la fe en mí. Estaba escondida por mis adversidades, enojada, y usted me la devolvió. Y también la alegría, la esperanza, la paz. Y me dio motivos para seguir adelante.

Gracias por elegir nuestro país, tan necesitado de su amor. Y por salvarme.

Guadalupe Neme

guadaneme@gmail.com

Tres enseñanzas

Entre muchas otras enseñanzas que nos dejó León XIV en su conmovedora visita, destaco tres. Tratar al que piensa de manera diferente como un compatriota con el que compartimos un destino común; la atención especialísima que les debemos a los discapacitados y la urgencia en combatir la ludopatía, sobre todo la juvenil. Los tres temas están vinculados. Para comenzar a tratarnos como el Papa nos ha enseñado, es decir, como hermanos, debemos empezar a acercarnos en aquellos temas compartidos en los que es posible llegar a acuerdos rápidos y unificadores, para luego, poco a poco, avanzar hacia los que generan grandes diferencias y dificultades. Me atrevo a afirmar que la inmensa mayoría de los argentinos estamos de acuerdo en la necesidad de contar, urgente, con una nueva Ley de Discapacidad y comenzar, sin demoras, el combate a la ludopatía o lo que es lo mismo, a las apuestas online. El Congreso es la institución responsable de hacerlos realidad y todo indica que el consenso en el mismo, acerca de estos temas, existe y es mayoritario.

Acerca de nuestros hermanos discapacitados, nada se puede agregar a lo que nos enseñó el Papa con su palabra y ejemplo. Respecto de la ludopatía, decenas de países restringen severamente el juego on line, comenzando por la prohibición absoluta de todo tipo de publicidad y llegando hasta la prohibición total de dichas apuestas. No existe motivo alguno para perder un minuto más. León XIV nos lo dijo en Luján antes de despedirse: “Argentina, levántate y camina”

Pedro José Güiraldes

pgui.argein@gmail.com

Netanyahu

Siempre es inquietante leer a Thomas Friedman en LA NACION, el artículo del jueves 12 es de una claridad brutal y el corolario de todo lo que ha escrito sobre la relación entre Israel y Estados Unidos ,espero que nuestro presidente ,tan inclinado a demostrar su sumisión a aquellos dos mandatarios, tome nota de de las acertadas opiniones de un periodista valiente.

Adriana de la Canal

adrianadelacanal@yahoo.com.ar

Autopista desastrosa

El miércoles pasado tuve el “privilegio” de transitar por la autopista Rosario-Córdoba. Las roturas en el trazado implican grandes peligros. Se destruyen vehículos, se arriesgan vidas por las bruscas y sorpresivas maniobras. Un desastre. Ver los trigales amarillos contrastando con los verdes profundos, tanto desarrollo agropecuario, es una maravilla. Qué lástima que esos impuestos no vuelvan en obras. Ambas cabeceras de la autopista son ciudades pujantes. Eso no puede seguir así. Vi varios camiones accidentados a ambos lados de la traza. Por favor hagan algo y pronto.

Y ya que estamos, el casco hundido que denuncié en esta misma sección hace años sobre el rio Sarmiento sigue ahí.

Marcelo Liberman

marcelo.liberman@maliberman.com

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Explosión de gas en Remedios de Escalada

“Tercerizados y trabajan sin planos” -Susana Ladelfa

“No es el primer caño que rompen en la zona. Hace 15 días en otra parte de Lanús pasó lo mismo, pero por suerte no explotó nada. Revean urgente a quiénes contratan para laburar en el municipio” -July Ottone

“Lo de Rosario debió enseñar a nivel nacional la importancia de tener suficientes válvulas para accionar en caso de emergencia y poder cortar el suministro, ni hablar de planos aprobados y trazados precisos para evitar daños en cañerías o instalaciones. ¿Quién controla estos proyectos?”- Carlos Jones