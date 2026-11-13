Cartas de lectores: Basta de grietas, “aquí está la juventud del Papa”, bálsamo

Basta de grietas

El mensaje del pastor nos obliga a dejar de lado las desuniones y la respuesta de la sociedad nos enaltece. Los argentinos estamos vivos en la fe y no podemos perder esta oportunidad. Juntos tenemos la solución en nuestras manos, y debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad ante el futuro y actuar en consecuencia.

Gracias León por sacudir nuestra inercia. Todos... es la consigna... por nuestra juventud, que demostró con su presencia y orden su sentir.

Julio Lozano

lozano.j.c@hotmail.com

“Aquí está la juventud del Papa”

El martes pasado fui a la vigilia de jóvenes del papa León XIV con un grupo misionero de mi colegio, desde muy temprano, para estar lo más cerca posible, y lo conseguimos. La emoción que se vivió fue increíble. ¿Y cómo no? si el papa es el vicario de Cristo. Las palabras de Jesús a través de él tocan corazones. Que linda mirada tiene León y que linda forma de expresarse. Por unos días toda la Argentina se tiñó de celeste y blanco, y amarillo y blanco. En las redes se transmitieron mensajes de esperanza y fe. Estoy totalmente agradecida con el Papa por haber venido a nuestro país. Su visita encendió en nosotros una llama que espero pueda mantenerse viva en los que ya hemos sido tocados por el amor de Cristo, y expandirse a los que todavía no tienen la dicha de haberlo hecho. En la vigilia el Papa dijo que en la Iglesia hay lugar para todos. Que sin importar cuán lejos estemos y qué hayamos hecho, Jesús sigue llamándonos. Esto aplica para el joven más descarriado pero también para mí, con la elección de seguir a Jesús desde hace dos años, y aun así, con subas y bajas en la fe, pero con la certeza de que él está vivo y le da sentido a mi vida, que no deja de buscarme y me ama así como soy.

Catalina Madrid Páez

catamadridpaez@gmail.com

Bálsamo

El 2 de octubre monseñor Garcia Cuerva dijo en una homilia que el papa León se iba a encontrar con una Argentina desunida. Le tiene que haber causado una grata sorpresa, a él como a tantos otros, ver que su percepción no fue la real y que millones de argentinos de bien se unieron en paz y en una verdadera fiesta de fe para recibirlo. Ojala podamos continuar con esa misma pasión para obtener todo lo que nuestro pais necesita. Que las palabras del Santo Padre sean recordadas todos los dias, y que cada argentino desde arriba hacia abajo imite su humildad y serenidad.

Gracias Santa Padre, su visita fue un bálsamo para esta rica tierra. Que Dios lo bendiga y nos bendiga.

Elvira N. de Casaccia

elvicasaccia@gmail.com

Feriados

Luego de una fiesta “excepcional” y perfecta respecto a la organización en la misa del Papa en Palermo, me preguntaba qué será de las miles de pymes que afrontan un feriado con los gastos extra que esto genera. El gobierno sabe que no podemos darnos ciertos lujos como pagar doble, o peor aún, no trabajar. Espero que el Gobierno se haga cargo de esta erogación. Y que las eximan de ciertos impuestos, al menos durante in período. Apoyemos las pymes, que son las principales generadoras de empleo.

Leonidas Facio

Leonidasfacio@gmail com

Sin corbata

Impecable el mensaje de León XIV en el Palacio Libertad. Y una satisfacción personal al ver a toda la dirigencia asistiendo al evento dejando de lado las diferencias de ideas. Entre muchos otros, vi al gobernador y al ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pregunto: ¿Se olvidaron la corbata o continúan con una comunicación no verbal propia de un progresismo dilettante?"

Carlos Rago

crago10@gmail.com

Justicia en Paraguay

He quedado estupefacto ante la velocidad supersónica de los mecanismos constitucionales empleados con eficacia en Paraguay frente a la estafa cometida nada menos que por el presidente de la república y sus cómplices y encubridores. En menos de una semana tenemos al primer magistrado destituído y preso junto a algunos de sus colaboradores.Sin perjuicio de ello han empezado a moverse los dispositivos para resarcir el daño causado da la impresión de que Paraguay pilotea una Ferrari y Argentina un “Fitito”. Hacen en pocos días lo que a nosotros nos lleva décadas. Pienso también cuántos candidatos menos tendríamos en las próximas elecciones si tuviéramos una eficacia al menos semejante.

Miguel Angel Padilla

miguel.a.padilla@gmail.com

Recolección de la basura

El gobierno de la ciudad ha puesto horarios para sacar la basura: de 19 a 21, ni antes ni después. Se supone que ese horario es para que el camión que la recolecta se ajuste también a él, para evitar malos olores y que se ensucie la vereda. Pues hace ya varias veces que estos camiones pasan al mediodía o tarde temprano a vaciar los contenedores. Un ejemplo concreto: 11 de noviembre, 15 horas, en Uruguay al 1200, el camión vaciando los contenedores y la cola de autos que no podían pasar, con bocinazos y pérdida de tiempo. ¿Les cobrarán multas a estos señores, así como se las cobran a los consorcios y vecinos que no cumplen con los horarios? Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

En la Red Facebook

La cuenta oficial de León XIV borró el mensaje ue decía que la Argentina “ahora tiene dos Papas”, en referencia a él y a Francisco

“No veo que esté mal lo dijo, porque ante tantas muestras de afecto se sintió un poco argentino”-Mónica Del Gesso

“No importa lo que haya dicho el papa León XIV , su visita nos conmovió” -Alejandra Insaurralde

“Es por la emoción de la forma como fue recibido y tratado. Es una manera de congraciarse desde el corazón” -Yovana Danissa Montoya

“Lo que pasa es que en la Argentina lo hicieron sentir como suyo, pero llegó a Perú y recordó que alli estaban los suyos”- Lucas Ldc Cuellar

“El Papa no es de ningún país en particular, es de la humanidad entera” - Graciela Luján Gadan