Cartas de lectores: Unión nacional, tres asignaturas, comportamiento

Unión nacional

En en el tedeum del 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires se refirió a la importancia y necesidad de poder lograr la unión nacional. Es difícil entender que una parte de la ciudadanía se dedique a desunir enfrentando a la sociedad y a destruir un país como el nuestro, que supo ser rico, pujante y con un nivel de instrucción y educación propia de los mejores del mundo. Hoy solo el esfuerzo mancomunado nos puede ayudar a superar la gran crisis en que estamos inmersos. La política y sus miembros son los mayores responsables de no querer contribuir a lograr dicha unión, tal vez por no poder soportar que otros logren revertir el daño hecho con su mala gestión basada en la corrupción.

Sabemos de la acción negativa basada en la destrucción que realiza la oposición, los militantes que continúan en sus puestos estatales boicoteando y entorpeciendo lo que pueden, los gremios impidiendo la libertad de trabajo. Mientras tanto, el narcotráfico no se detiene ante nada. A pesar de todo, una parte importante de la sociedad queremos recuperar la idea de patria, volver a ser un país lógico, que los funcionarios representen los intereses comunes y no los propios, que se conmuevan al entonar el Himno y que su única bandera sea la celeste y blanca. Y también que a aquel que no cumpla su cargo como es debido, Dios, la patria y la Justicia se lo demanden.

Adriana DiPaolo

Tres asignaturas

El presidente Milei tiene suficientes conocimientos de economía y administración que le permitirían graduarse de estadista. Para ello deberá aprobar tres asignaturas respecto de las cuales no luce adecuadamente preparado: humildad, prudencia y madurez.

Eduardo P. Ayerra

Comportamiento

El rotundo fracaso de la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo resultó el primer traspié importante desde que asumió la primera magistratura. Su personalidad disruptiva e inquietante lo lleva a incurrir en irreconciliables desacuerdos con miembros de la oposición, con algunos de sus cercanos colaboradores y, en muchas oportunidades, con el periodismo independiente. La peculiar característica omnisciente de sus ideas, sumada a los frecuentes enfrentamientos verbales, totalmente innecesarios, le genera conflictos internos y de orden internacional. La ciudadanía, que depositó toda su confianza para que condujera el destino del país, ve con asombro y frustración su comportamiento errático, impropio de un primer magistrado.

Silvio Kremenchuzky

Temor

Siento un gran temor a ser nuevamente embaucado como lo fui con el recitado del Preámbulo de la Constitución, siguiendo al que me defraudó, cuando busqué la memoria, verdad y justicia que no encontré. Hoy, nuevamente temo que me estén embaucando con la libertad que iba a barrer la casta. El tiempo pasa, las fichas siguen sucias y las urnas otra vez reventarán con largas sábanas.

Gaspar I. Gazzola

Gasoductos

En Europa y Estados Unidos los grandes gasoductos son de propiedad privada, construidos y financiados por grandes corporaciones que luego los administran vendiendo el servicio de transporte a las empresas distribuidoras. No se entiende por qué en la Argentina el Estado tiene que hacerse cargo del costo de la construcción de los gasoductos indispensables para que empresas privadas extractivas de gas puedan vender su producción con notables ganancias. A mi modesto entender, estas compañías deberían asumir el costo de la construcción y el mantenimiento de los gasoductos como herramienta de trabajo, indispensable para su actividad, y no descargar sobre el Estado el costo. Se trata de una enésima anomalía inexplicable que el presidente Milei debería corregir a la brevedad.

Giampiero Bobbio

Principios

El divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual violentan el orden natural y erosionan severamente, en distinto grado, la institución de la familia. El Estado, que tiene como fin proveer el bien común, debe proteger a la familia como valor fundamental de la sociedad rectamente organizada. Hay que felicitar al secretario de Culto, Francisco Sánchez, por la claridad con que ha expuesto estos principios en el discurso pronunciado días pasados en Madrid, magnífico testimonio en el marco del relativismo que impera aquí y en el mundo.

Alberto Solanet

No todo está mal

El jueves pasado volví a casa reconfortada. Participé de un acto escolar en la EP2 de San Isidro. Entraron los abanderados, los chicos cantaron con fuerza el Himno Nacional junto a sus padres y docentes. Luego, el acto con pregones cantados, candombe y dramatización, y el cierre con los alumnos de sexto año con un impecable pericón. Todo en un clima de silencio y respeto. Para finalizar el acto, la directora gritó un “viva la patria”, a lo que toda la escuela contestó a viva voz.

Siento que no todo está mal. Tengo esperanza. Se siguen respetando nuestros símbolos patrios, nuestras tradiciones. ¡Hay muchas escuelas como esta! Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Inés María Astigueta

Sin escarapelas

El 25 de mayo volví a mi país luego de un breve viaje al exterior. Cuando llegué a Aeroparque no noté homenaje alguno a mi querida patria. No había decoración alguna con nuestros colores nacionales, ni en el aeropuerto ni en el pecho del personal aeroportuario, civil o policial. Ni siquiera de los empleados de las numerosas marcas gastronómicas de alfajores, cafés, pizzas y hamburguesas que muchas veces intentan mimetizar sus marcas con la selección de fútbol… pura hipocresía barata y marketinera. ¿Y la gente? Mucho menos. Ni una escarapela. Al final, es como dijo nuestro querido Borges: “El hecho de ser europeos en el destierro es una ventaja, ya que no estamos atados a ninguna tradición local, particular”. Lloro por vos, Argentina, aunque la canción en inglés me pida lo contrario…

P. D.: A los del aeropuerto: si prometen agua para no generar residuos con las botellitas de plástico, hagan arreglar el único bebedero que hay. Si quieren, lo pago yo, y de paso le pongo una banderita argentina.

Daniel Coli Crespo

