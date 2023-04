Cartas de lectores: Trompadas, costo de la genialidad, beneficios

escuchar

Trompadas

No golpearon a Berni. Gravísimo error. La primera y más fuerte trompada fue al Poder Ejecutivo; la segunda, al Poder Legislativo, y la tercera, al Poder Judicial. No se golpea a las personas, se golpean las causas. Si no lo quieren ver así, seguirán golpeando hasta que lo vean.

José Félix Gutiérrez Arana

DNI 8.519.548

Costo de la genialidad

Nuevamente una “genialidad” del Poder Ejecutivo en 2012, con la complicidad de gran parte del Poder Legislativo, pone a la Argentina y sus contribuyentes frente a la posibilidad de tener que afrontar una indemnización por la estatización de YPF de varios miles de millones de dólares. Creo que lo más justo sería que dicha erogación sea afrontada con el patrimonio de todos aquellos que apoyaron ese mamarracho. Si no existiese la normativa que así lo exigiera, debería promulgarse una ley que ante casos como este haga responsables de las pérdidas a aquellos que alegremente someten al pueblo argentino a afrontar el costo de las consecuencias de estas “genialidades”, y que afronten los pagos con su propio pecunio. De no ser así, el pueblo aporta por partida doble: por un lado, los sueldos y dietas de los “genios” y, por otro, la indemnización de marras. Injusticias si las hay.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Beneficios

Leo en la nacion una cantidad de dirigentes opositores que como legisladores votaron a favor de la estatización de YPF en 2012: Mario Negri, Gil Lavedra, Buryaile, Luis Juez, Gerardo Morales, Naidenoff, Ernesto Sanz y Pichetto, entre otros. O los ausentes que nunca faltaban para apoyar al oficialismo de entonces, como Stolbizer, Michetti, Aguad o Majdalani.

Habida cuenta de que la sociedad va a tener que decidir en pocos meses en manos de quién dejará la conducción del país, y de que la gente está harta de tener más de lo mismo, sería bueno que al menos emitieran un comunicado conjunto donde explicaran cuáles eran los beneficios que veían para el país producto de dicha estatización.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Feriado del 24 de marzo

Coincido plenamente con la propuesta expresada por Pablo Sirvén en su artículo del pasado 26 acerca de eliminar el feriado del 24 de marzo y establecerlo, en cambio, para cada 10 de diciembre, porque ese día de 1983 murió la dictadura y renació la democracia, en la que queremos continuar. El 10 de diciembre es también el Día Internacional de los Derechos Humanos, como destaca la nota. Bien haría un próximo gobierno surgido de la actual oposición si desde un principio impulsara las normas legales para cambiar estas cosas que tanto nos indignan.

Y paralelamente no habría que olvidar que Néstor Kirchner propuso, en su momento, que en el edificio del Palacio de Correos funcionara el Centro Cultural del Bicentenario, no el que una ley antojadiza denominó de otra manera. Una ley cambia otra ley.

Federico Bedrune

bedrune@hotmail.com

López Murphy

Ha sido noticia en más de una oportunidad el hecho de que el diputado López Murphy usa el transporte público y me parece que esto trasciende lo que podría ser una nota simpática. En un país donde la imagen de la clase política está tal vez en su peor momento, el hecho de que un representante del pueblo pueda interactuar con los ciudadanos en el colectivo o en el subte habla del tipo de representantes que queremos, sin nada que ocultar y listos para intercambiar ideas con la gente.

Ojalá que sus colegas y todos los funcionarios públicos se contagien y empecemos a verlos haciendo la fila para subir al colectivo o realizando algún trámite. En los países escandinavos se convertiría en noticia la situación opuesta: funcionarios vip rodeados de asistentes y privilegios de todo tipo.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Sueldos de senadores

Si los senadores no sesionan, no deberían cobrar el sueldo voluminoso que les pagamos. Son un mal ejemplo para los ciudadanos.

Elena Gotelli

DNI 11.044.105

Sara Oyuela

Las ciudades se enriquecen cuando se nutren de sus recuerdos. Siempre me han impresionado las esculturas de la hambruna al borde del río Liffey, en Dublín; caminar al lado de las estatuas de esa gente triste y famélica hacia el puerto, rumbo a la emigración, muchos de ellos a la Argentina, con la compañía solitaria de un perro fiel en la despedida. En Buenos Aires hay pocos ejemplos de escultura urbana, como la mesa siempre ocupada por Borges y Bioy Casares en La Biela, Olmedo y Portales en la calle Corrientes y algunas placas como la del policía caído en Figueroa Alcorta.

Qué lindo sería ver la escultura de una reposera sobre el pasto en esa plaza de Palermo donde un día la señora Sara Oyuela defendió su derecho a solo poder tomar sol. Así, dentro de muchos años, cuando un curioso descanse ahí y pregunte sobre el significado de esa escultura urbana, alguien le explique que representa el sol, la vida y la libertad.

Alberto Menéndez Hiriart

DNI 92.632.525

Crítica teatral

El teatro es arte y es entrega. Eso es lo que vi en el Teatro Maipo el domingo pasado en Consentimiento. Un libro interesante e inquietante, un ritmo escénico muy dinámico y una notable entrega de los actores, todos impecables en sus roles. Ahora bien, ese mismo día se publicó en la nacion una crítica de la obra, a la que el autor de la nota parece encontrarla liviana, pero que lejos está de serlo.

Disiento totalmente con su crítica, dice: que es “ligera”(?), que “deja planteos, pero no respuestas” (?), que “no queda claro por qué una mujer es paraguaya” (?). Y para colmo cuenta todos los juegos teatrales que el espectador va a ver, no vaya a ser que el espectador se sorprenda. Por mi parte, recomiendo ver Consentimiento, preferiblemente sin leer antes la crítica.

Teresa Alemán

mtaleman@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Golpean a Berni en una protesta de colectiveros por la inseguridad

“Todos estamos cansados de tantas muertes, robos, violencia. Ojalá se den cuenta de que el pueblo se tiene que defender solo y pasan estas cosas. ¡Ya no damos más!”- Olga Berho

“Muy triste, actuaron agresiva y violentamente como lo hicieron los que mataron al chofer, y no solucionaron nada”- Tere Vázquez

“Esto es el resultado del sistema: versos, humo, sanata”- Julio Torales

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION