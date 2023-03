Cartas de lectores: Tuve un sueño, grietas insalvables, deshonor

escuchar

Tuve un sueño

Desde ya hace un tiempo a esta parte, como consecuencia de la grieta abierta en la sociedad, promovida mezquina e irresponsablemente por la misma dirigencia política por razones electorales, el voto se polarizó en los extremos del arco político: uno de tinte supuestamente progresista, el otro en apariencia neoliberal. Ambos en el fondo populistas, con el objetivo de ganar las elecciones cada dos años, por ellos pergeñado en la última reforma constitucional. Cabe señalar que en las dos últimas elecciones presidenciales, con el triunfo de Macri primero y el de Fernández después, este solo fue posible con el aporte decisivo del voto independiente, que inclinó la balanza para un lado o para el otro, ante la ahora segura decepción y frustración de este ante el rotundo fracaso de ambos gobiernos. “I had a dream”, Tuve un sueño, como Martin Luther King. Soñaba que algún dirigente político lúcido, experimentado y con visión de futuro como estadista, percibía el poder decisorio de esa masa de ciudadanos independientes, principistas, críticos y republicanos, ya hartos de votar en falso y ser defraudados, como para crear una fuerza autónoma de los polos de la grieta, con mayoría sobre estas. ¿Utopía? Ojalá que no. Es tiempo de reconstrucción del país y de sus instituciones, para lo cual hace falta consenso.

“Hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza” (Marco Aurelio).

Que así sea.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@com.ar

Grietas insalvables

Es bueno que las grietas existan cuando distinguen entre el bien y el mal. Por eso se equivocan los representantes de la oposición cuando con evidentes fines electorales firman una carta al Papa junto con personas del oficialismo cuya descarada corrupción ha causado violencia, narcotráfico, ignorancia y los otros terribles males que agobian a la Argentina.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Deshonor

Es un deshonor reconocer a nuestra expresidenta y actual vice con un diploma de honor. Es la prueba de que estamos en un país desquiciado, sin valores e inmoral. ¿Honor? Esta señora y su marido crearon una matriz de corrupción con colaboradores que saquearon y sumieron al país en la pobreza. Destruyeron las instituciones del Estado, incorporando en sus puestos gerenciales a personajes corruptos e indignos. Gracias a dos jueces impolutos que honraron su compromiso de hacer justicia fue condenada con todo el rigor de la ley por apropiación de bienes del Estado, más allá de la vergüenza que deben haber sentido como argentinos de tener que juzgar y condenar a quien ha sido la principal autoridad de nuestro país. Ojalá se pueda limpiar nuestra Justicia de esos fiscales y jueces venales, a los que ella se refería con total impunidad cuando le decía a Parrilli: “Andá y apretá a los jueces”. Sin olvidarnos de La Cámpora, la mafia de sindicalistas que bloquean empresas, intendentes y gobernadores –la mayoría con prontuarios y atornillados en el poder–, los dirigentes de obras sociales que les roban a los pobres, la mediocridad e inutilidad del Poder Legislativo, los Baradel de la educación, el desmanejo de la Anses, proveedora de fondos para la extorsión piquetera, el desastre de la salud, la política en connivencia con los narcos, la pérdida de respeto y reconocimiento internacional como país.

La lista sería interminable. Tengo la esperanza de que seamos responsables con el voto, ya que otra oportunidad de liberarnos de esto no tendremos.

Luis J. Ramos

luisjramos1945@gmail.com

Cabildo, sin árboles

Rodríguez Larreta, ¿dónde están los árboles de la avenida Cabildo? Tal vez nadie como yo disfrutó como un triunfo de la modernidad la construcción de la “nueva” Cabildo. Se hizo el metrobús y esa obra se acompañó con veredas nuevas, en reemplazo de las que estaban muy deterioradas. Las “nuevas” se hicieron rápido, con una construcción tan apresurada y barata que pocas quedan sanas. Pero lo que más me alegró en aquel momento fue que dentro del programa de renovación figuraba la reposición de árboles (algunos estaban enfermos y debieron ser quitados), y la implantación de árboles nuevos. Se olvidaron de avisarles a quienes hacían las veredas, ya que taparon todos los canteros preparados para recibirlos y nunca llegaron. Cabildo (particularmente donde yo vivo, al 1000) es un páramo de cemento. Miles de personas caminan por sus veredas, y miles de vecinos vivimos sobre ella, y el único verde dejado por la municipalidad son unas pobres trepadoras plantadas contra las rejas del metrobús. Llevan seis años y nunca crecieron, bajo el sol inclemente y los gases tóxicos del tránsito porteño. ¿Los funcionarios porteños no saben que no deberíamos vivir sin árboles que controlen la insalubridad del ambiente y ayuden a paliar las temperaturas extremas que, cada vez más, sufrimos en la ciudad? Las plantas en los balcones no alcanzan, señor jefe de gobierno. Por favor, devuelva al menos los árboles que sacaron cuando hicieron el metrobús. Y si de verdad desea que lo votemos para presidente, protéjanos del calor y del cemento.

María del Pilar González

DNI 5.7631.880

Tarifas de subtes

Me gustaría saber el motivo por el cual los subtes no hacen el descuento de tarifa correspondiente a la tarjeta de jubilados SUBE, perfectamente registrada. ¿Por qué el gobierno de la ciudad obliga a jubilados a realizar un trámite extra a tal fin en ciertas cabeceras del subte? Discriminando, además, a los jubilados toda vez que solo hace el descuento a los usuarios con jubilaciones mínimas. ¿Y los del medio? Como siempre, “fuera” de todo beneficio. Solicito se revea esta injusta situación.

María D’Onofrio

DNI 6.689.845

En la Red Facebook

Una policía de la ciudad murió por el impacto de un adoquín: viajaba en auto y la atacaron

“Terrible lo que está pasando”- Mirian Moreno

“Dios mío, hasta cuándooooo”- Nélida Ester Kunz

“¡Qué desastre! ¿Cuándo se van a dejar de joder y encarar la inseguridad?”- María Pacher

