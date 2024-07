Cartas de lectores: Un 9 de Julio distinto, mensaje ciudadano, ¿error?

Escuchar

Un 9 de Julio distinto

Ayer vivimos un 9 de Julio distinto. En una mañana helada, ver llegar a mis sobrinos abrigados hasta los dientes, envueltos en la bandera argentina, vivenciando y reflejando el orgullo de ser parte de nuestro valioso país. Ver en las calles familias enteras en la misma situación fue un espectáculo conmovedor que dio color a un Día de la Independencia distinto, lleno de esperanza, seguramente la misma que invadía las calles en 1816, que nos invita a reflexionar y profundizar los valores propios de nuestra cultura nacional. El camino es ir juntos, es promover proyectos de vida al servicio de una patria más justa y solidaria. La celebración de la independencia no solo fue un evento lleno de simbolismo y patriotismo, sino también una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso con los valores que nos definen como nación.

Que este tipo de celebraciones continúen fomentando el amor por nuestra patria y la unión entre los argentinos.

Lucía Monsegur

DNI 18.519.246

Mensaje ciudadano

Estoy sentada en mi balcón. Frente a mi casa pasará el desfile. Hace frío, mucho, pero el sol amortigua, calienta. Veo banderas argentinas, solo la nacionalidad identifica a la gente y… son muchas. Algunas abrazan cuerpos, otras flamean, me llama la atención, todas grandes. Libertador está colmada de “ciudadanos argentinos”: niños, jóvenes, adultos y también, adultos de la tercera edad. El desfile está demorado, pero parece no importar. Algunas personas charlan, otras están subidas a banquitos que trajeron de sus casas, expectantes. Otras solo miran, disfrutan del momento. Desde arriba advierto en todos esas ganas de ser argentinos, de que el país avance. Puedo sentir, casi escuchar, el mensaje humilde de los ciudadanos a los gobernantes: “Aquí estamos apoyando, hagan su trabajo”.

Estoy sentada en el cuarto piso, me acompaña un rico mate.

El sol me habita.

Laura Gubbay

DNI 11.632.563

¿Error?

“La erró fiero Patricia Bullrich”, escribe la lectora María Laura Piola (9/7/24). Quizás no tanto, si observamos que la mayoría de las encuestas muestran a la ministra ubicada entre las figuras con mayor imagen positiva. Es que no pasa desapercibido que ya no hay prácticamente cortes de calles, que cada vez hay menos noticias sobre criminalidad en Rosario, que la confiscación de drogas va en permanente aumento, etcétera. Resulta entonces pintoresca la sugerencia que hace la lectora de que el presidente Milei debe aprender del error de la ministra Bullrich.

Celina Sante

DNI 16.718.620

Ultras

La izquierda es izquierda, ¿y la derecha es ultraderecha?

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

La conducta del país

El país asistió a una falta de seguridad que afectó, nada menos que al doctor Carlos Stornelli, un fiscal que ahondó para investigar y procurar la pena para el delincuente, sin limitación alguna y cualquiera que fuera la jerarquía del acusado. A ello se agrega la falta de seguridad de su familia, que lo acompaña sin hesitación. Ello me obliga a salir a defender al fiscal y con él a varios otros que se juegan por la sociedad, tropezando, incluso, con falta de respuesta o de actuaciones malintencionadas de algunos tribunales. Baste con señalar la destitución, que la honra, de la fiscal que accionó y logró la condena de un corrupto gobernador de Entre Ríos. Cuando la corrupción hizo su fiesta durante casi 80 años, dejó al país en la miseria. Remontar la gravedad, sumado a la pésima fama del país, llevará su tiempo y malestares internos serios, con escrituras torcidas que pegarán mal de modo discontinuo, irreverente, a veces justamente y en otras injustamente. Es un purgatorio obligado que necesita de dirigentes acordes con el drama que afrontan y deben afrontar. Dije “acordes”, pues fueron malos dirigentes los responsables del drama argentino. No caben dudas de que la Argentina necesita de amigos en el mundo, muy comprometidos con el bien común y esos amigos ayudarán, pero la Argentina deberá, con su conducta, ser destinataria de inversiones, sean extranjeras, de argentinos o de residentes en el país, no para adueñarse de inversores o de sus capitales, sino para dar fidelidad absoluta y concitar así “venidas a la Argentina”.

Alberto F. Robredo

DNI 4.273.448

Discriminación ilegal

La Corte Suprema ha vuelto a señalar recientemente que los jueces deben ajustarse a la ley y abstenerse de asumir el papel de legisladores. Varios de ellos revocan libertades condicionales, salidas transitorias, deniegan excarcelaciones y detenciones domiciliarias a mayores de 70 años por el único motivo de ser militares acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad hace 50 años. La ley 27.700 le dio jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los DD.HH. de las Personas Mayores, imponiéndole a todo el Estado argentino la obligación de privilegiar de muy diversos modos y sin distinciones el trato a los mayores de 65 años. Entre sus deberes, se encuentra el de procurar en los procesos judiciales alternativas a la prisión para los ancianos. La Corte Suprema debe terminar con estos fallos que, además de ignorar lo que el Congreso y la Constitución han establecido, se fundan en una ilegal y odiosa discriminación.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Cortes de luz

Los cortes de Edesur en el barrio de Flores siguen, las explicaciones faltan. Las acciones para resolver, ni hablar. A la falta de algo razonable para decir, argumentaron, ante la insistencia de los vecinos, que estaban haciendo una obra grande, de la cual está solo el pozo y no se ve a nadie trabajando desde hace mucho tiempo. Dicen que les faltan materiales. Como dijo un vecino, si eso es así, es como iniciar una operación a corazón abierto sin verificar previamente si tienen todos los elementos para hacerla. Ahí vive mi hijo, con su mujer y su hijo pequeño, muertos de frío en esta heladera que es Buenos Aires. Es algo que ya experimenté, cuando vivir en Caballito norte se transformó en una pesadilla gracias a Edesur.

Alba Zaretzky

DNI 6.361.850

En la Red Facebook

Desfile del 9 de Julio

“Gracias, señor Presidente”

Graciela Origone

“En este momento estoy orgullosa de ser argentina. ¡Gracias, gracias, gracias!”- Fernanda Guerrini

“Excelente... ¡Esta es la Argentina que todos queremos!”- Juan Esteban Peart

“La patria es de todos”- Mariana Viano

“Qué emoción ver abrir el desfile a nuestros veteranos de Malvinas: ellos primero”- Claudia Durrels Andrade

