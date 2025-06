Cartas de lectores: Un beneficio, gesto, lugar de residencia

Un beneficio

El lugar natural de un preso es la cárcel. La prisión domiciliaria es un beneficio extraordinario, donde un domicilio suplanta la cárcel para que el reo cumpla su condena sin perder su condición de preso. Como tal, el

beneficiado debería llevar allí la misma vida que llevaría en un penal común en lo que refiere a régimen de visitas, horarios, comunicación con personas y demás condiciones, y siempre que su estadía en el lugar no vulnere directa o indirectamente derechos civiles de

ciudadanos que transitan o sean vecinos del lugar. Quienes no cumplan tales requisitos deberían perder definitivamente el beneficio concedido y ser trasladados a una cárcel común, que es el lugar donde deberían estar si se hiciera cumplir a rajatabla la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional (Art. 16).

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Gesto

El juez Jorge Gorini suspendió una licencia que tenía otorgada con anticipación para dictaminar las condiciones de detención de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner. Podría haberlo delegado en alguno de los otros miembros del TOF 2, pero no lo hizo: consideró que era su responsabilidad y desistió de su licencia.

Un gesto de ejemplaridad que tanto nos hace falta en la Argentina.

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Lugar de residencia

En momentos en que se estudia el lugar donde la expresidenta Cristina Kirchner cumplirá su arresto domiciliario, quisiera recordar que cobraba una jubilación incrementada por residir en zona austral. Para que esto sea posible, su domicilio constituido en la Anses debía encontrarse en esa zona, de lo contrario, no se habría cumplido con las disposiciones para otorgar ese beneficio, haciendo responsables por ello a las autoridades que lo permitieron.

Por lo expuesto, considero que ése tendría que ser el lugar donde la expresidenta cumpla su detención. Además de ser adecuado para su seguridad personal, es, como ella misma lo declaró, su “lugar en el mundo”

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Privilegios

Es una vergüenza que la Justicia sumisa que tenemos, le de tantas ventajas a la ex-presidente condenada por enriquecerse con la obra pública en la causa Vialidad. Le dan 5 días hábiles para presentarse cuando a otros le ordenaron la prisión inmediata en cárceles comunes. Permiten que esté en un departamento con todas las comodidades, permitiéndole que salga cada tanto al balcón para arengar a sus amanuenses fanáticos e insinuar que cometan desmanes como cortar rutas, tomar universidades y escuelas. Recibir continuamente visitas como si estuviera festejando un cumpleaños. Tener varias custodias, siendo que con dos policías de consigna seria suficiente, permitirle hacer entrevistas públicas de cualquier índole. No tener tobillera electrónica.

En fin, Con tantos privilegios, Tengo mis serias dudas que sea una delincuente, doblemente condenada, que se enriqueció, estafando al estado para beneficio propio y de su familia.

Carlos Figueiras

DNI 4283754

¿Quién nos protege?

Soy una mujer argentina, trabajadora, que como tantos ciudadanos cumple con sus obligaciones: pago impuestos, respeto las normas, educo a mis hijos en valores y me levanto cada día para salir adelante. Pero me pregunto, con profunda preocupación: ¿quién protege a quienes vivimos dentro de la ley? Hoy sentimos miedo. No solo al robo, sino a que nos lastimen o nos maten por lo poco que logramos obtener con esfuerzo. Tememos por nuestros hijos cuando van a la escuela. Por perder el trabajo si no llegamos a tiempo debido a cortes o problemas en el transporte público. Y, lo más doloroso: vemos cómo quienes delinquen entran y salen libremente, sin consecuencias, aunque sean menores o reincidentes.

Se habla mucho de derechos humanos, pero esos derechos no pueden ser privilegio de quienes rompen las reglas. También los trabajadores, los ciudadanos de a pie, tenemos derechos. No pedimos odio, ni revancha. Solo justicia, orden y sentido común.

Cumplir con la ley no puede seguir siendo una desventaja. Es hora de que el Estado y las instituciones también escuchen a la mayoría silenciosa que todavía cree en un país posible.

Isabel Schell

DNI 11.285.706

Discapacidad

Los argentinos celebramos al inicio del actual gobierno la aplicación de “motosierra” en todas las áreas donde existían “curros” de los gobiernos populistas y corruptos que llevaron al país al desastre económico.

Al año y medio de gobierno de Milei hay que decir que “motosierra” sin “prudente criterio de aplicación” no traerá buenos resultados.

Lamentablemente en el área de discapacidad, auditar y eliminar pensiones mal otorgadas es correcto pero al congelar los aranceles del Nomenclador las instituciones educativas especiales, de rehabilitación, de transporte, terapias, etc. no pueden sostenerse o continuar, debiendo cerrar sus puertas y dejando a todo el que no pueda afrontarlo en forma particular, sin prestaciones. Mal podrá el gobierno trabajar en la inclusión que propone el Andis si primero no atiende los derechos básicos del discapacitado en materia de educación, rehabilitación, trasporte y salud.

María Alejandra Rodríguez

maria.marge.rod@gmail.com

Desechos caninos

Es indignaste la falta de respeto que tienen los dueños de perros para con los ciudadanos de CABA . Las veredas están llamativamente llenas de desechos de perros. La población canina ha crecido exponencialmente, en inversa proporción a la responsabilidad de sus dueños. Le pido encarecidamente a las autoridades de la ciudad que tomen cartas en el asunto, estamos todos de acuerdo en desarrollar un mundo pet frendly, pero hagámoslo de la mano de un mundo human frendly.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

En la Red Facebook

Los estudiantes vuelven a marcar la agenda en la calle para acompañar a Cristina Kirchner

“Cuándo estudiar no es la premisa y la universidad es una sede partidaria pasa esto”- Elizabeth Zancai

“Expulsión a quien no estudie y tome una establecimiento público. Fin”- Javier Meli

“Que vergüenza que las universidades en vez de ir a estudiar se pongan a protestar por una mujer que ya fue juzgada, Estudien que es su futuro, no sean necios, el día después la Sra, no los va a tener en cuenta, lo de ella es lo único que le importa”- Pety Cattafi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)