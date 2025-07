Cartas de lectores: Un circo, decepcionado, virtudes

Un circo

Excelente nota de Joaquín Morales Solá “Especuladores y trapecistas en la oscuridad”, sobre el bochornoso espectáculo de la selección de candidatos para las próximas elecciones. Trapecistas, garrochismo y burlescas candidaturas testimoniales... un verdadero circo que espanta a cualquiera y que explica, como observa el periodista, por qué gran parte de la sociedad opta por ausentarse de las urnas. Un festival de la politiquería barata. Así, esos políticos se van aislando de la gente que ya no los puede asumir como representantes, sino como meros buscadores de espacios personales. Políticos que –parafraseando al Cirque du Soleil– van conformando su propio Cirque des Solitaires. Solitarios, lejos de las realidades del pueblo, encerrados en sus payasadas desopilantes, reveladoras de que los motivan nada más que sus ambiciones angurrientas de poder.

Pablo F. Marchetti



Decepcionado

Escribió Eva Perón en su libro: “El que no es peronista es un oligarca, vende patria y traidor”. Patricia Bullrich manifestó que el que no está con Milei es un mafioso. En el acto La Derecha Fest de Córdoba se pasó un video con la imagen de la vicepresidenta para que los presentes la reprobaran. Después de 42 años de democracia nos seguimos peleando de la misma forma. O se está de un lado o del otro. Lamentable que sea el Gobierno el que lo instale. Soy jubilado, tengo 84 años y algo sé de la dictadura peronista. ¿Volvemos para atrás?

Daniel Badillo



Virtudes

La falta de educación que se observa en muchos de nuestros representantes en el Congreso de la Nación no es menor a la incultura que revelan. Es abrumador el vacío que exhiben en cuanto a formación, civilidad o cortesía. Incluso, en algunos casos, se jactan de ello. Pasados más de 40 años de democracia, no tendría que haber ninguna duda acerca de las mínimas virtudes que deberían acreditar quienes ascienden en la carrera política. Sin embargo, en muchos casos esto no es así. Aunque sea la intención de muchos dirigentes mantener a la población sumida en la ignorancia, y la historia de los últimos 80 años da cuenta de ello, hoy no podemos argumentar falta de información. Los avances tecnológicos hacen que cualquier persona con una conexión a internet y un teléfono pueda acceder prácticamente a todo tipo de conocimiento. Es crucial, para los tiempos venideros, que mediante una adecuada instrucción los ciudadanos puedan discernir de manera precisa entre aquellos que nos mienten descaradamente y utilizan la pobreza para satisfacer sus intereses personales y quienes no lo hacen. Y saber distinguir también a aquellos políticos que exhiben un abismo descomunal entre sus acciones y sus discursos, como descomunales son sus sugestivas fortunas personales.

Miguel Budich

Plácet

El proyecto de resolución presentado ante la Cámara de Diputados por Esteban Paulón y Mónica Fein instando al presidente Milei a no aceptar el plácet para ser embajador en la Argentina de Peter Lamelas, presentado por el gobierno de los EE.UU., y no aprobar las cartas credenciales que se presenten oportunamente, revela una total ignorancia del protocolo diplomático. En efecto, si el plácet de Lamelas es rechazado, o mejor dicho no es aceptado, ya que el rechazo se formaliza con el silencio del Estado receptor, mal pueden sus cartas credenciales ser presentadas.

Juan Peña

Paciencia

Los argentinos vivimos en una constante incertidumbre, buscando en nuestros gobernantes soluciones inmediatas, sin reconocer que somos responsables de lo que nos pasa. La mala educación del populismo ha fomentado el facilismo y la ignorancia, que afectan a toda la sociedad. Este nuevo gobierno propone mucho sacrificio. Queremos paz, trabajo y sinceridad, pero el Estado no puede hacerlo todo sin la colaboración ciudadana. Necesitamos cambios profundos, con leyes claras y funcionarios honestos que las hagan cumplir. Colaboremos con paciencia en esta nueva oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida. Más allá de las formas, el objetivo final es lo más importante y debemos lograrlo.

Ricardo A. Titto



Misterio y frustración

El hombre sin el don de la fe solo es misterio y frustración. Misterio porque la razón le permite formularse preguntas que no encuentran respuestas a la luz de esa misma razón y frustración porque le repugna la muerte, no quiere morir y como no la puede curar ni evitar vive como si nunca fuese a morir, por eso cuando esta inevitablemente llega le resulta tan trágica y costosa. Sin el don de la fe caminaríamos en tinieblas, y quien camina en tinieblas no sabe adónde va.

Pedro Basavilbaso



Ejemplo que inspira

Seguimos perplejos por el escándalo protagonizado por el CEO de Astronomer y su directora de Recursos Humanos en un concierto de Coldplay. Empresas con pulidas políticas de integridad, refinadas plataformas de compliance y culturas organizacionales que afirman valores y principios incuestionables quedan expuestas por las conductas de quienes las lideran. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Aquel consejo dado al romano hace más de veintiún siglos no pierde vigencia. En nuestro barrio de Almagro las cosas son distintas. Allí tiene su sede Quadri, una empresa que fabrica placas de terrazo desde 1861, y que es liderada por su quinta generación familiar. No hacen grandes anuncios ni se jactan de sus valores. En silencio, contratan a Matías Viacava, que tiene síndrome de Down, para clasificar las muestras, identificarlas, colocarlas en las cajas que el mismo Matías arma, para luego despacharlas en el correo. Los hermanos Nicolás y Alejandro ofrecen a Matías un ambiente laboral de cariño y de afecto.

Por sus frutos los conoceréis. Aquella máxima del maestro de Galilea tampoco pierde vigencia. Ojalá estas historias de bien, cultivadas en silencio, tengan tanta trascendencia y repercusión en nuestras conversaciones y conductas como aquellas. Quadri, un ejemplo que inspira e interpela.

Ignacio Nicholson



