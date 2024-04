Cartas de lectores: Un verdadero equipo, Senado cartelizado, vergonzoso

Escuchar

Un verdadero equipo

La actuación del Senado con el aumento de sus dietas en menos de dos minutos describe magistralmente lo que significa trabajar en equipo. Sin debate, sin objeciones, sin discusiones, sin las famosas negociaciones que tan bien le hacen a la democracia, sin siquiera mencionar de qué se trataba la iniciativa. La votación a mano alzada sin siquiera contar los votos es una muestra de celeridad y practicidad. Fantástico. Uno de los grandes responsables del desastre económico de nuestro país sin una cuota de grandeza, empatía, tacto, magnanimidad y sentido de la oportunidad. Por el fondo y las formas, un verdadero despropósito que genera vergüenza ajena. En el cajón de los recuerdos duermen desde hace muchos años iniciativas como la ficha limpia, la boleta única electrónica o la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, ahora en menos de dos minutos resolvieron todo. Felicitaciones. Cuando quieren, demuestran que pueden, que no hay grietas ni disidencias y que son un verdadero equipo.

Sebastián Eduardo Perasso

Senado cartelizado

El aumento con el que se obsequiaron una mejor forma de vida los senadores nacionales podría encuadrarse dentro de la ley de competencia, como una “colusión”, “cartelización” y abuso de posición dominante. Claro, al ser un “poder independiente del Estado”, el Senado puede hacer y deshacer sin rendir cuentas aun ante quienes somos sus mandantes y que le pagamos el sueldo religiosamente y no en cuotas como a los jubilados. No queda duda de que el acuerdo en el aumento fue una estrategia común de todos los senadores, votaran como votaran en cuanto al aumento y luego sabiendo que los dos tercios estaban asegurados, cada uno jugó al “don Pirulero”, ganando por varios cuerpos el senador Lousteau. Pero “todo pasa” y dentro de una semana nos encontraremos hablando de otra cosa.

Un asco, y nos merecemos lo que nos pasa.

Enrique Di Fiori

Vergonzoso

La vergüenza que siento como argentino no será fácil de olvidar. Quiero imaginar que mañana mismo todos los senadores renunciarán no ya a sus dietas, sino a sus bancas. Increíble el comportamiento que han tenido, ocultando su cobardía ante el pueblo que los eligió.

Muchos que trabajamos toda nuestra vida cobramos 130.000 pesos de jubilación y ellos nos cobran 4 millones, más todas las prebendas que les da su cargo, pues somos nosotros quienes los empleamos.

Juan Carlos Ordóñez

Casta

Después de ver lo ocurrido con los senadores y el aumento de sus dietas, espero que ese acto sea lo suficientemente contundente para que quienes critican al Presidente por querer evitar el diálogo con la casta al menos guarden un respetuoso silencio. No se puede consensuar con gente que solo se mira el ombligo.

Germán Alberto Fruchart

En su burbuja

Otra vez nos engañaron y caímos como chorlitos. Creímos que la casta iba a desaparecer y está más viva que nunca. Es cierto, no hay plata, pero ¿para quién no hay plata? Para los jubilados, los médicos, los docentes. El resto vive en su burbuja y no piensa en nada más.

Lamentable, señor Presidente.

María Silvia Chiloteguy

Transitar unidos

Espero, con esperanza, que nuestros representantes participen en el Pacto de Mayo, para pensar en un país diferente donde la unión esté por encima de las diferencias y en el que podamos transitar juntos la recuperación moral y económica que todos los argentinos estamos esperando a la largo y ancho del país.

Miguel Martín y Herrera

Espartanos

Cada vez que sale una nota sobre los Espartanos y su entrenador Eduardo “Coco” Oderigo, me convenzo de cuánto merecerían postularse para estar en la lista de nominados al Premio Nobel de la Paz. El gran logro del programa está en brindar educación en valores, compromiso, respeto y cumplimiento de las normas. El resultado es óptimo porque sus participantes cuentan con bajísima reincidencia después de salir de la cárcel y tienen oportunidades de trabajo para poder reinsertarse en la sociedad. Esta iniciativa debería replicarse en todas las cárceles del país, en institutos de menores y en escuelas con población vulnerable. Necesitamos que muchos chicos sean parte de grupos como los Espartanos para no convertirse en soldaditos de ejércitos infames manejados por los narcos de cada barrio.

Gracias, Coco Oderigo, por esta labor ejemplar.

Andrea Cecilia Testa

“El Resero”

Los que suelen montar a caballo saben lo que significa “perder las riendas”, simboliza privar del control al que debería tenerlo, carecer del dominio del equino, del medio para frenarlo y dirigirlo y quedar sujeto solo por la fuerza de las piernas. De todo ello se podría prescindir; de las tiras sujetas al freno, no. Quien perdió las riendas es una figura rígida y emblemática, simbólica más que ninguna otra y representativa por antonomasia: el monumento “El Resero”. Se las robaron. Dos trocitos de bronce con los que se llevaron la dignidad y la historia, de escasísimo valor. No hace mucho la estatua, inaugurada en 1934, se quedó sin ninguna de las que plaquetas que homenajeaban a ese trabajador anónimo que cumplió, hasta no hace mucho un rol importantísimo en la compra y venta de ganado en pie. Después desaparecieron las demás chapas del mismo material del casco histórico que integran las recovas del antiguo Mercado de Hacienda. Lo único que no debería hacerse ante esta situación es nada; sin embargo, nos estamos acostumbrando a eso y el dejar hacer es indudablemente cómplice del que hace. Como director del Museo Criollo y presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mataderos, no quiero serlo.

Orlando W. Falco

En la Red Facebook

A mano alzada y sin debate. Los senadores aprobaron un aumento de sus dietas

“Sí, la casta se aumentó, pero el oficialismo debió discutir, oponerse ferozmente, dejar en claro su repudio al votar en contra y ser solidario con nuestros jubilados y pensionados”- Claudia Garita

“Sin debate para los senadores, y para los jubilados, mucho debate. Mucha injusticia”- Ofelia Esquivel

“Ellos sí, y las paritarias para los que realmente trabajamos”- Carlos Machado

