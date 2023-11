escuchar

Carta de la semana

Una bomba humana en nuestro futuro

Bomba humana: así podemos llamar a los millones de niños, adolescentes y jóvenes que no tienen buena nutrición y, para agravar más la situación, son analfabetos e incapaces de pensar porque su inicuo vocabulario no tiene más de 300 palabras. El tiempo vuela y en una década o poco más serán mayoría en la pirámide social argentina. Sumados y encima desintegrados, constituyen la dinamita que conformará una bomba de tiempo para el desarrollo del país. La historia de muchas décadas posteriores a la gran epopeya de los presidentes en los 42 años entre 1862 y 1904 es objeto de una voluminosa bibliografía, pero en estos momentos cruciales hagamos hincapié en la experiencia de los últimos 20 años, cuyos oprobios están a la vista y comprometen a todos los futuros gobiernos. Como sociedad, asumamos férreamente la definición de patria que nos acercó Ortega y Gasset: “No es la tierra de los padres, decía Nietzsche, sino la tierra de los hijos. Patria no es el pasado y el presente, no es nada que una mano providencial nos alargue para que gocemos de ello; es, por el contrario, algo que todavía no existe, más aún que no podrá existir como no pugnemos enérgicamente para realizarlo nosotros mismos. Patria en este sentido es precisamente el conjunto de virtudes que faltó y falta a nuestra patria histórica, lo que no hemos sido y tenemos que ser, so pena de sentirnos borrados del mapa. La varita mágica es la mente del niño”.

Carlos Tonelli

Un país normal

En un país normal, el presidente hubiera tenido que renunciar por violar las reglas que el mismo implementó en pandemia. En un país normal, la vicepresidenta hubiera tenido que renunciar por hacer uso privado de bienes públicos (como el avión oficial). En un país normal, el ministro de Economía hubiera tenido que renunciar por hacer uso partidario de bienes públicos (desde el uso de la oficina del Ministerio para ser entrevistado, sin contar todos los recursos públicos que ha gastado en su campaña presidencial). En un país normal, la ministra de Salud hubiera tenido que renunciar por haber hecho vacunar a sus padres cuando no les correspondía.

Haciendo lo mismo no vamos a conseguir resultados diferentes. Ojalá la Argentina vuelva a ser un país normal.

Eugenia Zepol

Hospital en Ushuaia

Mi padre fue gobernador de Tierra del Fuego desde 1958 hasta 1963, designado por el presidente Frondizi. En cinco años realizó más obras que desde 1958 hasta ahora: los primeros hoteles, hosterías, caminos, el Parque Nacional y el Hospital Regional. Para su muerte, en 1987, lo llevamos a Ushuaia, donde descansa mirando al Beagle como era su deseo. En esa ocasión le pusieron su nombre al Hospital Regional, a una calle de la ciudad y a otra de Tolhuin. Desde hace años están refaccionando el hospital, que ya no da abasto para la creciente población de Ushuaia.

Las tradiciones son un lazo invisible que llevan a un pueblo en pos del bien común... olvidar la historia de nuestra tierra condiciona el futuro de nuestros hijos.

Mi padre, Ernesto Campos, dejó sus huesos allá y mi madre con él. La municipalidad le donó a la familia un espacio en el Cementerio de Antiguos Pobladores, para que pudieran descansar en una sencilla tumba. Ni un metro cuadrado compró en la isla, con el argumento que la gente creería que había adquirido en condiciones más ventajosas por su condición de gobernador y diputado nacional. La honestidad y su hombría de bien es lo único que nos legó.

Dejo para los historiadores el hecho de que muchos lo consideran el mejor gobernador que tuvieron. El Hospital Regional Ernesto Campos, llamado así en su homenaje, llevaba al frente un cartel tallado con su nombre. El que lleva ahora, y aunque dicen que es provisorio, el nombre de mi padre no figura. Le hubiera importado nada... él dedicó su vida a los fueguinos solo por amor, no por reconociendo o vanidad.

Espero algún funcionario advierta esto y enmiende el error. No por él, sino por la historia de Tierra del Fuego.

Mercedes Campos

Coherencia ideológica

Reiteradamente se afirma que el problema de Juntos por el Cambio fue no elegir internamente una fórmula competitiva y lanzarse a primarias que erosionaron su credibilidad. Pero esa imposibilidad de elegir una fórmula competitiva en realidad surge de la indefinición ideológica del espacio político, en el que conviven posturas antagónicas, como se ha mostrado en su ruptura posterior a las elecciones en las que fracasaron. Lo que se dirimió en las PASO fue la tendencia ideológica y no las personas, y eso causa que quienes voten a uno dentro de la interna puedan no votar por ellos en las generales.

No se trata de que tengan una fórmula competitiva, sino de tener una idea económica, y no solo una idea de institucionalidad en común –que debería darse por descontada, al menos dentro de ese espacio político–. Rodríguez Larreta pretendía una agrupación con el 70% de los políticos adentro (sin importar sus ideas, de Roy Cortina a Espert), pero lo que JxC debía ser –y no fue– es una fuerza con coherencia ideológica que fuera sustentada por el 70% de los votantes que se ha demostrado que no tienen dueño, y ello la condenó en las elecciones. La pregunta a hacerse es qué hubiera pasado si la fórmula de JxC hubiera ganado en las elecciones, y cómo esa diferencia ideológica interna se hubiera manejado, ante los drásticos cambios y ajustes que cualquiera que asuma deberá hacer.

Pablo Correch

Privados de propiedad

Que la Constitución ampare el derecho a una vivienda digna ha sido el argumento utilizado para afirmar que está “por encima” del derecho de propiedad, o que, en todo caso, “colisiona” con él. Esa es la excusa con la que muchos legisladores avanzaron con la nefasta ley de alquileres o la amenaza del impuesto a la vivienda ociosa, entre otras cosas. Otra mentira flagrante que ha encontrado tierra fértil merced a “defensores” de inquilinos y legisladores cómplices y aviesos que, a sabiendas, votan leyes que buscan llevar la situación a límites tan extremos que justifiquen medidas “urgentes y necesarias”. El Estado (nacional, provincial, municipal) es el mayor tenedor de tierras y administra los recursos. Como muestra, solamente con el presupuesto del Ministerio de la Mujer alcanzaría para construir muchas viviendas. Hay 22 ministerios. ¿Propiedad privada o privados de propiedad? ¡Despierta, Argentina!

Ernesto L. Leive

Lucha contra la droga

Desde hace muchos años avanza a pasos agigantados el narcotráfico, y la violencia de su accionar, que, si bien presenta algunos focos más graves como Rosario, abarca todo el territorio del país. También vemos que la Justicia represiva es ineficaz frente el progreso de este mal que corrompe todas nuestras capas sociales, gracias a la falta de conexión de los juzgados con competencia en la materia. Quien gane la primera magistratura –siempre que no sea cómplice de los narcos– tendrá la oportunidad de echar mano al eficaz formato de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (1971/1973) que juzgó en derecho los delitos de las organizaciones subversivas. Para tener éxito le restará seleccionar a doce magistrados probos, experimentados en materia penal y sin miedo, que los hay. Para muestra, un botón: la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (ley 19.053) se integró con solo nueve jueces y tres fiscales seleccionados entre los mejores, quienes con un pequeño cuadro de funcionarios de gran experiencia judicial demolió al terrorismo en 23 meses, con más de 2000 terroristas sometidos a proceso; gran parte con severas condenas firmes. Eficacia muy ponderada por la sentencia del Tribunal que juzgó a los comandantes militares, al señalar que, si no se hubiera disuelto el “Camarón” y dictado la amnistía de los subversivos que volvieron a las andadas, no hubiera ocurrido el baño de sangre posterior, aún durante el gobierno constitucional (1973/1976).

Enrique Munilla

Exfuncionario de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación

Bombonera sobrevendida

Concurrí a ver Argentina-Uruguay. Me asignaron tribuna media sur. Un bochorno: en el pasillo donde estábamos para llegar al primer escalón y bajar a la tribuna, había 6 o 7 filas de personas pugnando por entrar. Eso es sobrevender. Desde ya imposible ver el partido. Después de “espiar” alguna jugada, al final del primer tiempo los cinco nos retiramos.

Armando Raúl Pilotti

Baños mixtos

Una gran sorpresa me llevé al ir al baño de una confitería en Palermo y al llegar ver en la puerta las figuras femenina y masculina que me señalaban que era un solo baño para todos. ¿Baños mixtos? Inexplicable el porqué. Por varios motivos obvios, no puedo entender cómo ha sido aprobado por el ente correspondiente. Y me han comentado que ya son varios los locales que tienen un solo baño. A nadie le llama la atención y reclama por esto. ¿No piensan los “inconvenientes” que esto puede causar? Es preocupante, muy preocupante.

Susana Schenone

