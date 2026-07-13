Cartas de lectores: Una enseñanza, orgullo, el 50% del medio

Una enseñanza

La ajustada victoria de la Argentina frente a Suiza, que aseguró el pase a las semifinales del Mundial, ofrece una reflexión que va más allá del resultado deportivo. Durante más de cien minutos, el equipo enfrentó dificultades, incertidumbre y momentos en los que el desenlace parecía abierto. Sin embargo, encontró la fortaleza para sostener una idea, mantener la calma y resolver el desafío cuando más lo necesitaba. En una época dominada por la inmediatez, donde muchas veces se exige el éxito instantáneo, este partido recordó el valor de la perseverancia. Argentina no ganó porque todo salió bien; ganó porque supo sobreponerse a los obstáculos. Tras el empate suizo y la tensión creciente del encuentro, el equipo mantuvo la concentración hasta que Julián Álvarez y Lautaro Martínez inclinaron definitivamente la balanza. También merecen destacarse el liderazgo sereno de Lionel Scaloni y la madurez de un plantel que, lejos de la euforia o el dramatismo excesivo, transmite una imagen de trabajo colectivo y compromiso. En tiempos en que abundan las divisiones y los enfrentamientos estériles, observar a un grupo de personas unidas detrás de un objetivo común resulta inspirador. El deporte no resuelve los problemas de una nación, pero sí puede ofrecer ejemplos valiosos. La disciplina, el esfuerzo sostenido y la confianza en el trabajo bien hecho son principios que trascienden la cancha y que deberían formar parte de cualquier proyecto de desarrollo individual o colectivo. Más allá de lo que ocurra frente a Inglaterra, esta selección ya ha dejado una enseñanza que vale la pena rescatar: las metas importantes rara vez se alcanzan sin dificultades, pero la perseverancia suele encontrar su recompensa.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Orgullo

En estas instancias de la selección argentina no puedo evitar agarrar el celular y volver a ver, una y otra vez, nuestros goles, los elogios de periodistas e hinchas extranjeros hacia Messi, los festejos y las comparaciones con otras grandes selecciones. Pero hay algo que me llama especialmente la atención: ver a tantas personas que esperan con ansiedad una derrota de la Argentina. Y me pregunto por qué. La respuesta parece simple: siempre se quiere ver caer al que está arriba, al que gana. Un Mundial y dos Copas América consecutivas nos colocan frente a la mejor selección argentina de la historia. Y ese lugar, inevitablemente, despierta admiración, pero también el deseo de muchos de vernos perder. Hace unos días leí un comentario en Instagram que resumía esta realidad en una sola frase: “El precio de la grandeza es tener a todos esperando que te caigas”.

Entonces pienso: qué momento para sentirse orgulloso de la selección argentina y de lo que representa para el fútbol mundial.

Santiago Thomas

santithomas9@gmail.com

El 50% del medio

¿Los argentinos le firmaríamos un cheque en blanco a Milei? Un 25% seguramente sí. Otro 25% absolutamente no. El país se define en el 50% restante. Ese que no es militante ni opositor cerrado. ¿Qué pide ese 50%? Hechos. Sobre todo que se aclaren las sombras de la corrupción. Hoy vemos causas judiciales que se aceleran o se frenan según conveniencias. Mientras la Justicia tenga dos velocidades, la desconfianza gana. El rumbo del Gobierno pasará por ahí: lograr que la ley sea igual para todos. Si lo consigue, ese 50% del medio puede volcarse a su gestión. Si no, seguirá en veremos.

Juan José Madero

jotajotamadero@yahoo.com

9 de Julio

La caminata del Presidente rumbo al tedeum fue un derroche de buen ánimo compartido y contagiado. El abrazo con el padre Alejandro, la caricia a los caballos y otras notas de color dieron un sabor especial a este 9 de Julio, que roguemos se convierta en tendencia

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Caminos rurales

Excelente el artículo sobre los caminos rurales del sábado pasado. Estos, que no entran en el debate público del progreso, son de suma importancia para el desarrollo, no solo económico, sino también social y educativo. En pleno siglo XXI, donde gracias a los adelantos tecnológicos hay conexiones inmediatas con todos los rincones del planeta, no es admisible la desconexión real, producto del subdesarrollo de la red vial rural, que frena y posterga todo tipo de adelanto, sumiendo a los productores y habitantes en una desconexión total, produciendo pérdidas de todo tipo –económicas, educativas, de salud y de impotencia–, al pagar una tasa de caminos que se diluye con la primera lluvia grande. Ya que geográficamente la Argentina está “al fin del mundo”, qué bueno sería contribuir a que nuestros productos del agro puedan llegar a destino de una manera fluida sin sumar tanto obstáculo al habitante del interior.

Viviana Goetz

vegeve_2000@yahoo.com.ar

Argentina Modelo

“Era esa escuela de vida, modelo de virtud y honor, era esa escuela Argentina noble y fiel en tradición…“. Canté ese himno desde los 5 años hasta haber terminado mi vida en “La Modelo” en quinto año del secundario. No hay día en que no recuerde todo lo que el colegio me dio; puedo nombrar a todos y cada uno de sus maestros y profesores a lo largo de tantos años y contar anécdotas da cada uno de ellos. Agradezco a mis padres el esfuerzo realizado y la elección tomada al enviarme a realizar mi formación como alumno y hombre de bien en la EAM. Evidentemente los últimos años no fueron los esperados para la institución y con tristeza leo su incomprensible fusión con otra institución. Solo pido a todos aquellos que hemos pasado por sus aulas que nunca olvidemos a sus fundadores, Carlos María Biedma y Rosario Vera Peñaloza, años más tarde Juan Martín Biedma, y a todos aquellos que pusieron su esfuerzo para formarnos como hombres y mujeres de bien.

Tristeza y nostalgia. Pero gratitud eterna a una de las mejores instituciones educativas de la Argentina.

Federico Pautasso Antonini

dr.fpautasso@gmail.com

En la Red Facebook

Argentina, en las semifinales del Mundial

“¡Vamos, Argentina! ¡Gracias por tantas alegrías!”-Teresa Ullmann

“Es un verdadero equipo”-Iván Pastrana

“¡Vamos, campeones!”- María Alejandra Sartini