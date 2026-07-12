Cartas de lectores: El defectuoso mazo de la justicia, ¿odio por los mexicanos?, mirada enfermiza

Carta de la semana

El defectuoso mazo de la justicia

En las salas de juegos para chicos existe una máquina muy didáctica. El objetivo del juego consiste en que el jugador sostiene un mazo de goma y debe golpear al topo que surge de los diferentes hoyos. Después, con más rapidez, siguen saliendo. El objetivo es exterminar la mayor cantidad en un tiempo prefijado. Más allá del mal gusto del juego, decía que era didáctico, porque en la realidad, no hay día en donde no surjan casos de corrupción o de enriquecimientos inadmisibles y obscenos, de políticos, jueces, fiscales, sindicalistas, intendentes y funcionarios. El periodismo sería el brazo y la justicia el mazo, pero esta es una máquina defectuosa. Los topos superan a los hoyos y el brazo todos los días quiere seguir golpeando, pero el mazo se dobla y cae premeditadamente en forma tardía, a los veinte años o nunca, los topos siguen vivos y aparecen muchos más en forma simultánea.

El jugador (la ciudadanía), se hartó del mal funcionamiento de la máquina que, después de 80 años y hasta la fecha, sigue sin ser reparada. Se debería en lo inmediato cambiar de mazo o de técnicos para que, de cualquier modo, reparen el juego definitivamente.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

¿Odio por los mexicanos?

Son repudiables las palabras del periodista que dijo “odiar a los mexicanos” por algo tan trivial como el fútbol. Soy argentino y ciudadano de los EE.UU. En ninguno de los 50 estados de este país, y habiendo millones de homeless, se encuentra un mexicano pidiendo dinero en los semáforos, pero ni con lupa. Mi profundo respeto al pueblo mexicano que sale a ganarse el pan del día a día, algo que muchos argentinos deberían aprender antes de aferrarse a un plan a cambio del voto, o a defender ladrones porque con ellos ligaban algo. Por supuesto, esto hay que verlo, y no tocar de oído ni ver el mundo con anteojeras de caballo como el periodista.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Mirada enfermiza

Solo alguien atiborrado de necedad y envidia podría focalizar su análisis, acerca del triunfo argentino ante Egipto en un personaje ajeno al épico encuentro. Sin embargo, ese absurdo se registró y fue protagonizado por una periodista en C5N. Analista política, contestaria y de posturas extremas. En lugar de elogiar a los autores de los goles (Messi, Romero y Fernández) y a Scaloni, encargado de amalgamar sabiamente un plantel de 26 futbolistas, optó por alabar -exclusivamente- la actuación del director técnico de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro. Meritorio por haber llevado a su elenco hasta los octavos de final, pero no al extremo de justificar un comentario tan monotemático y fanatizado. En ningún momento el conductor del programa que la secundaba atinó a pedirle que desistiera de tanta desmesura. Al contrario, pareció cómodo en su rol de “cómplice”. Una vez más, la grieta en todo su esplendor: obsesiva, tenaz y, en este caso, ridícula.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Conocimiento nuclear

En América Latina sólo tres países cuentan actualmente con centrales nucleares: Argentina, Brasil y México. En nuestro país, la Comisión Nacional de Energía Atómica funciona hace 76 años siendo un orgullo, hoy hay un éxodo de 500 personas aproximadamente (ingenieros, químicos, biólogos y geólogos) con salarios devastados donde Científicos e Ingenieros se han formado durante décadas. Tenemos tres centrales nucleares que generan el 10% de la electricidad consumida a nivel Nacional, Atucha I, Atucha II y Embalse. Una industria nuclear necesita organismos públicos fuertes dedicados a la investigación, formación y preservación del conocimiento adquirido durante años. Nuestro país tiene un potencial muy valioso que es el “conocimiento”, no miremos hacia otro lado. Hoy la mano de obra sobrecalificada la están regalando.

Adriana Murtagian

adrianamurtagian@gmail.com

La reactivación

Los datos macroeconómicos recientes muestran un rumbo claro en la baja de la inflación y el mantenimiento del superávit fiscal, metas que eran indispensables para frenar el colapso. Sin embargo, el gran desafío de los próximos meses pasa por la economía real. Para que el esfuerzo de la sociedad sea sostenible, es urgente que los indicadores financieros comiencen a derramar de manera palpable en la reactivación del consumo, la recuperación del poder adquisitivo y, fundamentalmente, en la generación de empleo privado de calidad. El orden de las cuentas públicas es un cimiento necesario, pero la meta final debe ser el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

Francisco Sciaky

franciscosciaky@gmail.com

Hidrovía

Sigo con preocupación la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay , ruta navegable defendida en 1845 de la flota anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado, la cual, si bien se logró el objetivo, dejó un saldo 250 muertos y 400 heridos. Debería ser una importante fuente de ingresos para el país que permitiría aliviar a ciudadanos de otros impuestos que la clase media viene estoicamente soportando.

Pablo Castelli

pabloacastelli@yahoo.com.ar

Deuda de sangre

En su discurso para conmemorar el 9 de Julio de 1816, el Sr. Presidente afirmó que su gabinete está arriesgando la vida en cumplimiento de sus funciones. Esto parece ser, a todas luces, una exageración sin fundamento. Y lo es más considerando que, muchos de quienes arriesgaron la suya, como lo exigía la defensa de la Nación agredida por personeros de potencias extranjeras, siguen pagando entre rejas la osadía de haber cumplido con el deber de defender la libertad y recuperar la paz de los argentinos. También mencionó que están desendeudando al país, sin considerar que la deuda de sangre, contraída por la sociedad toda, con quienes cumplieron con su obligación legal, legítima y moral, continúa sin ser saldada y aumentando escandalosamente.

Alejandro Guillermo Duret

alemagno@hotmail.com

Malvinas

En la carta “EE.UU. y Malvinas”, el lector Daniel Saco menciona que las buenas relaciones del gobierno de Javier Milei con ese país (y una hipotética intercesión del mandatario norteamericano ante el Reino Unido) podrían favorecer la recuperación de nuestra soberanía sobre los archipiélagos australes, como “por historia y por justicia nos corresponde”.

Pero tras cartón acota que “también podría hablarse de una soberanía compartida entre ambas naciones”; pues “como en toda negociación política y diplomática, siempre se debe ceder algo por ambas partes”. Y fundamenta su opinión en que “la riqueza marítima que rodea a las Malvinas también podría ser utilizada por nuestro gobierno”. Me gustaría señalar que la cesión por ambas partes es más propia de una negociación entre mercaderes que la negociación por la recuperación de un territorio, interés vital de la Nación y elemento constitutivo, junto con la población y el gobierno (como es sabido), del Estado argentino. La manda constitucional es clara: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía”. No dice: “de dichos territorios o de alguna parte de ellos de los que el gobierno pueda o quiera disponer”. La memoria de los argentinos que dieron la vida en pos de esa recuperación es tan clara o más. Las mentadas riquezas ellas sí pueden ser objeto de negociación con el Reino Unido para que devuelva los archipiélagos que ilegalmente pretende hacer suyos.

En otro orden de cosas, la fundación Argentina Azul, que el lector menciona, organiza en Mar del Plata, conmemorando el natalicio del almirante Segundo Storni el 16 de este mes, unas jornadas sobre intereses marítimos argentinos donde seguramente el tema saldrá a la luz.

Enrique J. Aramburu

ejaramburu@yahoo.com.ar

Cid Campeador

En Caballito se erige el monumento al Cid Campeador, que poco nos dice a través de esa majestuosa estatua. Yo creo que ameritaría suplantarla por otra que reflejara a la familia porteña: abuelos, padres, hijos. Verdadera escuela de amor y solidaridad. Creo que nos representa mejor como homenaje a todos aquellos hijos y padres que diariamente transitan las calles de la ciudad. La estatua del Cid Campeador puede ser trasladada a alguna zona más española, como la Avenida de Mayo.

Eduardo Faroppa

eduardofaroppa42@gmail.com