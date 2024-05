Cartas de lectores: Una lección repetida, sin equipamiento, carta a Jorge Macri

Escuchar

Una lección repetida

No tenía más de seis años y en mi inocencia no imaginé que viendo pasar las locomotoras de los trenes con la bandera argentina en su frente estaba ante el comienzo de la destrucción lenta e irreversible de los que tal vez fueron los más modernos ferrocarriles del mundo, que habían transformado el “desierto” en el único recurso al que recurrir –el campo argentino- cuando aparecen las lógicas crisis a las que el tradicional e irresponsable desmanejo argentino nos conduce. Esta semana, un nuevo accidente ferroviario en una red disminuida a su mínima y peor expresión nos llama una vez más a la realidad.

¿Tomaremos nota de esta nueva y repetida lección?

Emilio C. Perasso

DNI 4.880.797

Sin equipamiento

Como exproveedor de Ferrocarriles Argentinos, no me extraña para nada el accidente que el viernes 10/05 ocurrió sobre el puente de la avenida Alcorta. Si bien aún no se sabe el motivo final de ese suceso y se ha dicho que la culpa mayor es por un robo de cables de señalización y de fallas humanas, la falta de equipamiento que controla la seguridad ferroviaria es total. Todos sabemos que en todo el sistema se sucede por lo menos un descarrilamiento diario; desde 1970 se les vienen ofreciendo a las distintas líneas equipos de medición para controlar los cojinetes de punta de eje de los vagones de carga y coches de pasajeros. Esto permite un control del calentamiento de esos cojinetes, causa principal de un descarrilamiento. Sin embargo, o nunca había fondos o la corrupción no permitía la provisión de estos controles, y hasta el día de hoy estos no han sido instalados, por lo que seguiremos viendo más descarrilamientos.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Carta a Jorge Macri

Como efecto y corolario de lo ocurrido en el accidente ferroviario, de público quedó al desnudo uno de los problemas de fondo que sufren los vecinos de la ciudad de Buenos Aires: los robos de cables, llaves térmicas y hasta postes de luz completos. ¿Cómo es posible que miles de metros de cableado eléctrico, con la logística que requiere, sean sustraídos sin que ninguna cámara de seguridad lo tome a efectos de que el personal policial actúe? Se necesita al menos un camión para transportar un poste, y no hay un solo sospechoso siquiera.

Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires: dado que su ministro de Seguridad no ha conseguido ninguna solución a los robos de toda índole, en casas particulares inclusive (han desmantelado todo bronce existente en las puertas), propongo hable con la ministra Bullrich para que lo apoye con objeto de dar una gran respuesta a los ciudadanos que pagan altos impuestos. Dejó de ser Buenos Aires una ciudad segura. Está a tiempo de revertirlo.

Fernando Castro Pintos

castropintos@yahoo.com.ar

Seguros y remolque

A pesar de que la Constitución obliga al Estado a garantizar a los consumidores los beneficios de la competencia contra toda distorsión de los mercados (resulta que teníamos una Constitución liberal y nadie se daba cuenta), el superintendente de Seguros prohibió que las aseguradoras ofrezcan a sus clientes el servicio de asistencia mecánica y traslado de vehículos si no han sufrido un siniestro asegurado. Decidió regular un mercado como le gustaría a él que fuera, no como ha decidido aceptarlo la gente. No sabemos quién se lo pidió ni qué obstáculo habría para que las compañías eliminaran ese servicio si así lo prefirieran sus clientes a cambio de pagar una prima menor. Un ejemplo de libro de la “fatal arrogancia” de la que habló Hayek hace ochenta años y de que son campeones los reguladores sectoriales, que creen que saben más que sus vecinos, pero que no pagan ningún precio por equivocarse en esas adivinanzas. Con el mismo criterio, los sanatorios, que también están regulados y limitados en lo que pueden hacer, deberían cerrar sus cafeterías para dar trabajo a los bares de la zona. El superintendente podría usar su carísimo tiempo de manera más provechosa si, por ejemplo, hiciera una encuesta entre los damnificados para conocer qué opina al respecto “la demanda”, no “la oferta” que él somete a la autoridad que solo reside en su lapicera. Preguntarles a los que han sufrido un choque o un robo si están conformes con el sistema que él supervisa, cuántos de ellos piensan que han sido realmente indemnizados por una aseguradora, qué compañías dejan más conformes a los que reclaman y cuáles obligan a aceptar una oferta ruinosa para no terminar en el ineficiente sistema judicial. Le darían creo, una información bastante útil, aunque supongo que él ya la tiene si entiende del asunto.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

Sáenz Peña

En al avenida Roque Sáenz Peña y Florida se encuentra ubicado el monumento de ese prócer, de célebre actuación en la Guerra del Pacífico. Se alistó voluntariamente en el Ejército del Perú y participó, con el grado de teniente coronel, en tres memorables combates. Al mando de su batallón fue herido en acción y hecho prisionero. Su ejemplar conducta en el campo de batalla despertó la admiración y el reconocimiento no solo de sus compañeros de armas, sino también de sus adversarios. Político de estirpe, de pensamiento lúcido, brillante diplomático y gran estadista, ocupó la presidencia de la Nación y durante su mandato fue sancionada la ley que lleva su nombre y que instauró el voto secreto, obligatorio y universal. Hoy su monumento es utilizado por personas que se encuentran viviendo en la calle como baño y basural. Los desperdicios y las deposiciones humanas se amontonan en el monumento a Roque Sáenz Peña a la vista de todos. He dirigido dos notas al área correspondiente e incluso señalado el hecho al personal de limpieza y a policías de la Ciudad que actúan en la zona, sin resultado alguno. Como el gobierno de la ciudad destaca la importancia de las tareas de limpieza que dice realizar, agradeceré se ocupen de esto, para bien de todos y como desagravio al prócer.

Jorge Argentino Patricios

DNI 8.253.389

