Cartas de lectores: Una meditación argentina, época de cacería

Meditación argentina

Nuestro país vive desde hace mucho tiempo una crisis moral, una crisis de valores que nos ha hecho perder identidad y entusiasmo como pueblo. Ortega y Gasset nos decía, no hace tanto tiempo, “he visto que hoy el problema más sustantivo de la existencia argentina es su reforma moral. Es preciso llamar al argentino al fondo auténtico de sí mismo, retraerle a la disciplina rigurosa de ser sí mismo”. Perdimos el rumbo por dar la espalda a los valores morales, cimiento de todo quehacer humano y político. Las dirigencias tienen un inmoderado apetito de poder y fortuna, de audacia e incompetencia, de falta de amor al puesto, de respeto del otro, la exaltación desmedida de los derechos y el olvido consciente o inconsciente de los deberes para con el prójimo y con la sociedad toda. Pero nuestro país puede salir adelante. ¡Muchos argentinos de bien estamos dispuestos a luchar por un país mejor! Un país donde prime la verdad por sobre la mentira, la moral por sobre el desenfreno, la familia por sobre la humillación y la miseria, la solidaridad por sobre el egoísmo, la justicia por sobre la corrupción, la educación por sobre la ignorancia, la identidad renovada y moderna de ser argentinos abierta al mundo por sobre la copia estúpida de lo que no es nuestro, la libertad e iniciativa privada por sobre el estatismo esclavizante, la república y el respeto a la ley por sobre toda forma de totalitarismo, el trabajo y la producción por sobre la inflación y la especulación financiera, la amistad ciudadana y el amor al bien común por sobre el odio y el resentimiento. Porque a pesar de todo, como diría Mallea: “Si mil veces tuviera que elegir... ¡mil veces elegiría la suerte múltiple de ser mil veces argentino!”.

Juan Marcos Pueyrredon

Miedo

Esperemos que el coraje argentino demostrado a lo largo de nuestra historia aflore otra vez ante la campaña del miedo impulsada por el kirchnerismo.

Juan Peña

Época de cacería

Humanos que salen a cazar humanos. Es la guerra, la de siempre. No importa quién invada ni cómo. Asombra que en la época del rigor de lo correctamente político, la violencia siga teniendo seguidores. Colijo que hay varas con variables de ajuste para medir lo tolerable, varas hechas a medida no solo de intereses, sino de momentos. La guerra electoral perfora nuestros oídos mientras enmudece la democracia. Problema gravísimo para nosotros, que seguiremos viviendo en un país adicto al enfrentamiento. Porque el acto electoral no va a cambiar la cultura de la falta de respeto a la ideología del otro. Época de cacería. Abatir al animal para llevárselo como trofeo.

No se duda de que la democracia republicana es el mejor sistema participativo de gobierno. Y se teme que se lo lleven puesto. Aceptamos el coraje de dedicarse a la política, pero ya no se tolera el sentimentalismo. A ningún ciudadano en su sano juicio se le ocurre ponerse a vociferar repudios o críticas o inventar verdades. La ocupación de la sociedad civil es otra, es construir su vida diaria y si la dejan, su futuro. No sale a cazar, se cuida de que la cacen. Pide respeto, quiere votar en paz.

Dora Moneta

Glifosato

Muy oportuno y excelente el editorial “La absurda batalla contra el glifosato”, a cuyos argumentos me remito por su sensatez, la buena información científica y estadística que contiene, tanto nacional como internacional, y lo preciso de su título, el cual pone de manifiesto que su prohibición es un “hecho irracional, arbitrario y disparatado”, por estar científicamente demostrado que es un fitosanitario de baja toxicidad que no provoca riesgos para la salud, si se utiliza siguiendo simples recomendaciones. Los detractores de ese producto no solo no aportan argumentos serios, sino que utilizan ideologías provenientes de personas que demuestran que jamás han pisado un metro de tierra y que desconocen por completo los sistemas modernos de producción de granos y forraje para el ganado, además de permitir el cuidado de la tierra libre de yuyos y malezas. Es de esperar que el editorial sirva para instruir a funcionarios que deban tratar el tema, y sus argumentos se utilicen para defender la producción contra otras iniciativas nefastas como la de Misiones que se presenten en el futuro, teniendo en cuenta la experiencia basada en la sensatez.

Manuel J. Campos Carlés

Vidrios

Amparo Alfonsín, nieta del presidente Raúl Alfonsín, falleció en 2004 por una herida cortante de un vidrio, tenía 15 años. Días atrás conocimos la triste noticia de una nueva muerte por heridas cortantes de vidrio sucedida en la localidad de Gualeguaychú de una adolescente también de 15 años. Desde hace años los protagonistas de la actividad venimos presentando en un sinfín de jurisdicciones en el país que obliguen que las nuevas construcciones tengan vidrio seguro y a las antiguas darles un plazo de reemplazo; pocas escuchan nuestros reclamos y lo implementan; casi ninguna controla su cumplimiento; la mayoría no pasa de la mesa de entrada. Vemos con estupor a lo largo y ancho del país escuelas, jardines de infantes, clubes, comercios y hogares con vidrios crudos que pueden producir accidentes mortales. La mayor parte de los accidentados son niños. Los asociados de Caviplan (Cámara Argentina del Vidrio Plano) hemos decidido desde comienzos de 2022 no comercializar cristales que superen 1,5 m2 de superficie que no sean seguros (laminados o templados) cuando el destino final es medida de colocación. Las autoridades deben tomar esto y hacerlo propio en cada una de sus jurisdicciones para evitar más accidentes y más muertes. El vidrio es un material seguro, amigable con el medio ambiente y protagonista de la arquitectura moderna. Es inconcebible que sigan existiendo accidentes con su utilización en el siglo XXI. Cuidemos lo que más queremos, usemos siempre vidrios seguros.

Leonardo Forgia

Martín Fierro

Que Gran Hermano haya recibido el Martin Fierro de Oro es un elocuente mensaje de advertencia. La creciente decadencia educativa y cultural que palpamos en nuestro país se muestra descarnadamente en esta selección.

Guillermo Giambastiani

