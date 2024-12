Cartas de lectores: Una oportunidad, SOS Luna Park, los míos y los tuyos

Carta e la semana

Una oportunidad

¿Acaso nos podemos asombrar del escándalo del senador Kueider por su intento de llevar a Paraguay junto a su secretaria US$200.000 no declarados? Por supuesto que no. Lo significativo del hecho es que se trata de un legislador del peronismo que en el último tiempo colaboró activamente a favor de La Libertad Avanza en las votaciones del Congreso y sobre quien pesa una investigación en su provincia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito. Y que además no ha presentado su DD.JJ. patrimonial en los últimos años. Su “descuido” inevitablemente salpica a los K y al Gobierno, que, como era de esperar, se pasan esta brasa ardiente que les quema las manos. ¡Qué oportunidad para que la Justicia demuestre su independencia y estar bien despierta! Y también para las instituciones del país, para que de una vez por todas extremen los controles como corresponde a todos los funcionarios. A nadie se le escapa que los dineros públicos son una tentación para conductas espurias y el ciudadano común debe saber muy bien qué se hace con ellos. De esto se trata vivir en libertad y respetar las leyes de la democracia.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

SOS Luna Park

El emblemático Estadio Luna Park, sito en la ciudad de Buenos Aires y declarado en 2007 Monumento Histórico Nacional por decreto N° 123, corre serio riesgo de ser desnaturalizado por el nuevo concesionario, la empresa norteamericana Live Nation Entertainment y su socio local Diego Finkelstein. De acuerdo con las informaciones publicadas por la prensa, el proyecto propone aumentar la capacidad máxima de espectadores desde los 8500 actuales a más de 13.000, lo cual implicaría alterar sustancialmente su identidad, integridad, volumen, morfología y carácter, al incorporar cambios en la fachada, en la estructura y en el interior, agregando nuevos niveles tanto subterráneos como en altura.

De concretarse el proyecto del nuevo concesionario, se estarían violando las normas de protección patrimonial e histórica, tanto nacionales como del ámbito de la ciudad. Por ello, la Fundación Ciudad y Basta de Demoler hemos enviado una nota a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo su inmediata intervención por la responsabilidad que les cabe y solicitando vista integral de las actuaciones. También hemos pedido a la mencionada Comisión Nacional que nos informe si Luna Park Stadium SA, sociedad propietaria del predio dado en concesión, ha efectuado las necesarias gestiones que manda la ley para obtener las autorizaciones previas, tanto por el cambio de estatus jurídico –la concesión sería por 30 años– como por las graves intervenciones y demoliciones que se proyectan sobre el inmueble.

Es deseable y posible modernizar y actualizar el Luna Park para que prospere y sea un estadio modelo a nivel mundial, manteniendo la morfología relacionada con su capacidad máxima de 8500 espectadores y sin violar las normas de protección patrimonial.

Ana Bas

Presidenta de Basta de Demoler

bastadedemoler@yahoo.com.ar

Andreína de Luca de Caraballo

Presidenta de Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

Los míos y los tuyos

“Si hubiera sido mío, no votaba la Ley Bases...”, señala en un tuit la expresidenta y exvicepresidenta. Este es el pensamiento de políticos como Cristina Kirchner. Es lamentable escuchar literalmente que la política en la que ella cree y que representa ya descaradamente es aquella en la que tanto diputados como senadores no son personas que pueden analizar por sí mismas qué votar o no, o proponer proyectos en representación de sus votantes de cada provincia, sino que son solamente “elementos que le pertenecen a Cristina”.

Si es así, sinceremos el sistema, no más diputados, no más senadores… o jueces. No incurramos en ese gran gasto sin sentido, ya que finalmente “si sos mío, hacés lo que yo digo” y tema terminado. Claramente esta expresión de pertenencia y obediencia real monárquica y no democrática es lo que luego nos venden como “independencia de poderes en la Argentina”.

Recordemos: en las próximas elecciones no votaremos ni diputados ni senadores, sino solo fieles sirvientes. Los futuros legisladores que trabajarán bajo la consigna “son míos y votan los que yo les digo”.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Vergonzoso

Ante el obvio delito del senador Kueider, la Oficina Anticorrupción se tiene que “poner las pilas” e investigar con muchísimo ahínco a los servidores públicos, a quienes les pagamos sus sueldos y muchos aprovechan su cargo para robar y empobrecer a nuestro país. La falta de presentación de declaraciones juradas de estos legisladores, siendo tan fácil de investigar y hacer cumplir, es inadmisible. ¿Cómo pueden tener fueros? Con tantas reformas que se quieren hacer, ¿no tienen esto en cuenta? Vergonzoso es poco.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

Basta

¿Cuántos casos más de corrupción deben aparecer entre nuestros parlamentarios para que ellos mismos voten la famosa “ficha limpia”? ¿No le parece a la sociedad argentina que ya hemos tenido demasiados ejemplos de “ficha sucia” como para que nuestros congresistas se nieguen a votarla? El que no votó en favor de ese proyecto es evidente que tiene sus razones: no tiene las manos limpias. Y, curiosamente, los que han cometido toda clase de ilícitos y están condenados están como “bueno…, aquí no pasó nada”. Basta ya de tomarnos por tontos. Es hora de que esto se acabe. El político que no la vote llevará por siempre, aunque su pasado haya sido bueno, la cocarda de corrupto y será señalado por ello hasta el fin de sus días.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Deterioro ético y político

Algo huele a podrido en la Argentina. La candidatura del juez Lijo y el rechazo a tratar la “ficha limpia” reflejan el deterioro ético y político que nos aleja del país que merecemos.

Enrique Vidal Bazterrica

EvidalbazterricA@gmail.com

Ampliar la mirada

Es un pedido simple: por favor, señores gobernantes de todos los partidos y de todos los lugares de nuestra república, salgan de una vez por todas de ese pequeño casillero de ajedrez en el que están inmersos y observen el tablero entero. Entiendan que ese pequeño casillero que ustedes creen dominar representa solamente 1/64 de nuestro país. Nada. Esa pequeña fracción solo sirve para satisfacer intereses personales. Dejen sus egoísmos de lado y, si les interesa, hagan algo positivo para toda la Argentina. Tal vez sean recordados por eso y no por haber escuchado tronar el río y no haber hecho nada, como parece estar sucediendo.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Exámenes en el Estado

El responsable del Sindicato de Trabajadores del Estado protesta airadamente por los exámenes de idoneidad creados por el gobierno nacional, con amenazas de todo tipo, “acciones de fuerza” y demás. Nadie ignora que el kirchnerismo colonizó hasta el último rincón del Estado, pagando obsecuencia con dinero de los contribuyentes y llegando a sentar a cuasianalfabetos en el mismísimo Congreso nacional. Pero eso no parece importar. Hay que defender al advenedizo, al “militante”, al “compañero”. No importa que forme parte hasta de organismos inútiles creados para acovacharlo. La eficiencia en el servicio público no es tema para nuestros políticos, solo el intercambio de favores. Es hora de la depuración más profunda. Y de analizar la “estabilidad del empleado público”, excusa perfecta para eternizarse en el puesto, cosa que ningún privado puede tener y no se discute. Quien esté capacitado, quien haya pasado un concurso no tiene nada que temer. Y, una vez más, el sindicalismo argentino mostrando su miseria, su inmoralidad y los verdaderos intereses que defiende.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Notre Dame

Leer lo difícil que fue para ingenieros, arquitectos y carpinteros rehacer el techo quemado de la catedral de Notre Dame de París hace que indudablemente valoremos mucho más el trabajo hecho por los que la construyeron originalmente.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Felicitaciones

Por este medio, quiero felicitar al Sr. jefe de gobierno y a su equipo por haber colocado en la entrada de la ciudad de Buenos Aires, frente al monumento de Urquiza, un pesebre con la leyenda: “Navidad de Jesús”. Sí, porque la Navidad marcó un hito en la humanidad, por la venida de Jesús, con la promesa siempre presente de luz, esperanza, paz y amor, tan necesitados en este mundo actual, con tantos devenires. Sí, Navidad es familia, encuentro, pero por sobre todas las cosas recordar y actualizar su profundo mensaje, que nos debe interpelar a cada uno de nosotros.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

