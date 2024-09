Cartas de lectores: Una señal clara, memoria selectiva, Atucha I

Escuchar

Una señal clara

Ante la confirmación del 52,9% de pobreza publicado por el Indec, desde el populismo K, como siempre, decidieron no hacerse cargo de la parte que les toca y, manipuladores como son, echan la culpa al Gobierno. Un gobierno que apenas reacciona contestando que este porcentaje es menor que el 54% del primer trimestre, al tiempo que adjudica al mérito de su programa económico no haber entrado en hiperinflación. Nada de esto le sirve al ciudadano promedio, que debe palpar en su bolsillo la mejora que no llega, tal como lo expresa un reciente artículo del Financial Times. Nadie razonable puede discutir la necesidad de un Estado con cuentas equilibradas. Pero también cuentan los ingresos, y creo que se ha perdido demasiado tiempo en incentivar a las fuerzas productivas con señales claras para que arranquen de una buena vez. Llegamos a esta situación límite por la incapacidad política de los que hemos votado en estos años de democracia. Y es hora, como ocurrió en otros países después de una guerra, de que la dirigencia toda brinde una señal clara a la gente en su compromiso para terminar con esta vergüenza: un país rico con un pueblo pobre. Y sobre todo al límite del hartazgo.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Memoria selectiva

La ministra de Desarrollo Social de la Nación hasta diciembre de 2023 cree que la pobreza en la Argentina apareció inesperadamente el 10 de diciembre pasado. Padece de una memoria extrañamente selectiva. Aunque no hay evidencia científica al respecto, es quizás debido al excesivo consumo familiar de “pochoclo” o a la ausencia del más mínimo sentido de autocrítica sobre la gestión del gobierno que integró. Nuestro país ha ido paulatinamente descendiendo en su nivel socioeconómico por esta clase de dirigentes, más cercanos a la vanidad que a la imprescindible prudencia. Muy lamentable.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Atucha I

Después de 50 años de funcionamiento, se anunció la parada de Atucha I durante 30 meses, para extender su vida útil por 20 años. Las obras costarían US$670 millones, aportados por el Tesoro, y tendrá una potencia de 362 MW. Como esta situación era previsible, hubiera sido mejor construir una central térmica de ciclo combinado a gas natural, con un costo de US$362 millones, según referencia de la Secretaría de Energía. El plazo de ejecución es de 3 años, utilizando tecnología afianzada, con amplia experiencia en el país. “No hay plata” y de esta forma se hubiera solucionado el problema, con un ahorro de US$308 millones, aprovechando la abundancia de gas natural.

José Armando Franzosi

joafgg@gmail.com

Usar la experiencia

En su carta publicada el 21 de septiembre, el Sr. Ricardo Olaviaga hace hincapié en la importancia que tiene, en el contexto de la actual crisis económica y laboral, el aprovechamiento de la experiencia de la franja de jubilados que desean seguir trabajando. Sin embargo, lamentablemente, esta inquietud se ve enfrentada con una variedad de factores que atentan para que esto no sea factible. En primer lugar, los infundados prejuicios que muchos tienen con las personas de edad avanzada, aun cuando estas se sientan bien y tengan buen estado de salud, y en segundo término, no menos importante, las trabas de tipo administrativo. Como ejemplo de esto último debemos mencionar la edad tope impuesta por las empresas, tanto estatales como privadas, para poder acceder a un puesto de trabajo y la obligatoriedad de contar con un seguro personal contra accidentes. Debemos aclarar que en la práctica es imposible conseguir que alguna compañía de seguros emita una póliza de este tipo después de cierta edad.

Es útil recordar lo que expresó oportunamente Bernard Baruch, quien fue asesor en materia económica de varios presidentes de Estados Unidos, entre ellos, Franklin D. Roosevelt: “La edad es solo un número, una cifra. Una persona no puede retirar su experiencia. Debe usarla”.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Perspectiva cristiana

Sin perjuicio de considerar desacertadas e inoportunas las manifestaciones del Papa sobre cuestiones puntuales, como Roca, el gas pimienta y el litio, sigo creyendo en la acertada perspectiva cristiana con que lo hace. El jefe de la Iglesia Católica no es político y creo que tampoco cultiva una ideología, como tampoco Cristo lo hizo. Las ideologías son de la política, y está muy bien que así sea, porque estas buscan las mejores soluciones para una convivencia social justa y beneficiosa para la gente. No siempre esto coincide con los preceptos religiosos de, entre otros, bondad, caridad, misericordia. Estos últimos son para que los practiquen los fieles, y son ajenos a la política… Es importante para entender a Su Santidad distinguir lo uno de lo otro. Costó a la civilización separar las normas religiosas, morales, sociales y religiosas, o sea, la religión del Estado (la Inquisición). Los principios de la mística –en este caso católica– a veces no son válidos para las mejores políticas (así, pues, existen las guerras y la aplicación coercible de las normas jurídicas con consecuencias materialmente dañosas para las personas, lo cual es muy válido legalmente; el derecho penal). El derecho no solo debe ser justo, sino útil y práctico (mínimum de ética), y no sé si esto último se lleva siempre bien con la palabra de Cristo.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Derechos desiguales

“El derecho de unos termina donde comienza el de otros”, es un concepto tan repetido como incumplido en la mayoría de los casos. Un tema que podría considerarse de menor importancia, si no fuese por lo reiterado del caso, es el de las maratones en Palermo y el centro de Buenos Aires, que limitan la posibilidad de transitar libremente a miles de ciudadanos en favor de los corredores. Por cierto, no resulta para nada válido el argumento de que situaciones similares se dan en muchos lugares del mundo. Las virtudes del deporte son incuestionables y las prácticas de la actividad física deben ser estimuladas de todas formas, pero para correr no parece necesario privar del derecho a la libre circulación a tanta gente, incluyendo a quienes practicamos nuestros deportes favoritos, pero lo hacemos en el ámbito de nuestros clubes. Léase: sin molestar al prójimo.

Julio Orma Carrasco

jormacarrasco@hotmail.com

