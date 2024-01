escuchar

Unidos o hundidos

Se puede estar de acuerdo, o no, con los DNU que impulsa el Presidente, pero que la CGT implemente un paro no tiene justificación alguna, cuando es casi reciente la asunción de Javier Milei a la presidencia. Parece ser una medida un tanto absurda de gremialistas que están atornillados a sus puestos... hace décadas. Es cierto también que la inmensa cantidad de reformas del decreto de necesidad y urgencia que promueve el líder de La Libertad Avanza tiene que pasar por el Congreso. Pero tampoco el pueblo argentino debe olvidar que la república se ha convertido en un barco a la deriva, con grandes posibilidades de terminar hundiéndose en sus propias necesidades, si es que no se actúa de forma rápida y terminante. Los que critican las medidas deberían recordar que los inventores de los “planes platita” de 2021 y 2023 tienen gran parte de responsabilidad por la economía inflacionaria actual. Los alineados de uno y otro bando deberían saber, a esta altura de las circunstancias, que o nos unimos o nos hundimos.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Obras públicas

Deseo hacer llegar al gobierno actual una alternativa muy interesante para impulsar determinadas obras públicas cuya privatización es imposible o complicada, mediante un mecanismo de amplia difusión en países de la región (Perú, Colombia), y que implica una enorme simplificación administrativo-burocrática y no requiere fondos del Estado. Se trata del sistema denominado Obras por Impuestos (OxI), en el que una empresa construye una obra predefinida a cambio de impuestos futuros y que ha permitido –por ejemplo, en Perú– ejecutar obras por más de 2500 millones de dólares. El 5 de octubre de 2022 publiqué en la Revista Vial un artículo que describe el sistema, que puede consultarse en el siguiente link: https://revistavial.com/obras-por-impuestos/. El sistema puede ser aplicado en todos los niveles estatales (nacional, provincial, municipal y organismos descentralizados). Requiere la promulgación de una ley muy simple.

Guillermo Castagnino

guillecastagnino@yahoo.com.ar

Purga

Empezamos el año leyendo primeras planas de los diarios referidas a una “purga” en los mandos del Ejército, por pasar a la situación de retiro a generales de la Nación. ¡Cuánta ignorancia! En las democracias bien constituidas se recambian las cúpulas cada cuatro años a mitad del ejercicio del gobierno de turno, para que haya continuidad y no se pierda la valiosa experiencia que han adquirido los oficiales a lo largo de 35 años de carrera. La elección de las nuevas autoridades se realiza entre los más antiguos a fin de evitar estas pérdidas de capacitación y perfeccionamiento. El presupuesto en Defensa significa hoy menos del 1% del PBI. Las Fuerzas Armadas no son la causa del déficit fiscal en lo más mínimo. Las política no debe entrar a los cuarteles, eso lo hemos aprendido a lo largo de nuestra historia. Hoy vemos a la política usando a las Fuerzas Armadas para hacer proselitismo con títulos rimbombantes y demagógicos. La purga se debe hacer en otros ámbitos de la administración pública, donde sobran centenares de cargos extras escalafonarios con sueldos muy superiores a los de un general y, seguramente, estos sí son designados a dedo por los partidos de turno y no producto de una extensa trayectoria.

GB (R) Claudio Eugenio Amieva Correa

DNI 12.233.337

Tasa en Azul

En el municipio de Azul se ha instaurado, con una ordenanza aprobada el mes pasado, la denominada “tasa esencial”, destinada a salud, seguridad y educación. La tasa en realidad no es tal, dado que se ha convertido en un verdadero impuesto, ya que las prestaciones a las que estarán destinados sus fondos ya están previstos en otras normas específicas que cubren dichos fines. El actual intendente, en una clara posición recaudatoria, no solo exige a los lotes urbanos el pago de un litro de gasoil mensual actualizado de YPF, sino que a los productores rurales los obliga mensualmente al pago de dicha gabela, por cada hectárea de campo en titularidad, lo cual constituye una exacción inconstitucional por doble y triple tributación, al incluirla en la misma boleta de la tasa de conservación de caminos rurales para todos los productores. El Juzgado Federal de Azul ha recibido cientos de reclamos de los productores y estará en su juez determinar o no la inconstitucionalidad de la ordenanza, por la cual ya se inició el cobro para este ejercicio fiscal 2024. Sin lugar a dudas, las pésimas políticas que lo han precedido se confirman en el actual intendente, que impone su autoridad y pretende ya no solo compensar la caja municipal, sino, muy por el contrario, llenarla de fondos por un procedimiento totalmente contrario a las leyes de la república. Esta situación no debe ser inadvertida por la Justicia, dado que otros municipios podrían tomar la misma decisión. El dislate jurídico que impone la norma en su artículo 157 debe ser advertido y evitado. De persistir la vigencia de la ordenanza, claramente premiará la ineficiencia, la irresponsabilidad y la arbitrariedad del gobernante y su concejo deliberante, en clara inobservancia de los derechos individuales y colectivos de la población.

Juan C. Luongo

DNI 8.406.865

Juego de los abrazos

Olivia es mi amiguita de 6 años, y me hizo pensar: ¿cuándo nos olvidamos de ser niños? ¡Y cuánto que necesitamos recordar cuando lo éramos! Olivia, silenciosamente, inventó un juego para esta Navidad. Todos los presentes a la fiesta de Nochebuena tenían que poner sus nombres en unos papelitos con figuras de Papá Noel. El juego consiste en sacar un papelito, y darle un abrazo a la persona cuyo nombre está escrito en él. Esa persona a su vez saca un nuevo papelito y le da un abrazo a la persona que figura allí, y así, abrazo tras abrazo. Con algunas notas de color. Había papelitos que designaban tareas grupales: besarse (imaginen 19 personas teniendo que besarse) cantar… y otras maravillas. ¿Cómo puede salir de esa cabecita mágica tanta genialidad? El mundo está patas para arriba, por qué no empezamos a jugar un poco más, a abrazarnos, escucharnos, demostrarnos interés, empatía, comprensión… así quizá logremos construir nuevamente un poco de paz.

María José Aranda

mariajosearanda54@gmail.com

En la Red Facebook

Trabajadores del Estado despedidos intentaron ingresar en grupo a varios ministerios e hicieron asambleas

“Es duro pero toca, no podemos mantener el tamaño de Estado actual, es insostenible, hay que generar puestos de trabajo en el sector privado para que puedan insertarse, como lo hacemos todos”- Dulce Abril Pérez

“Basta de ñoquis”- Adrián Sosa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION