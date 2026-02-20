Cartas de lectores: Valores democráticos, solo con trabajo, docente presente

Valores democráticos

Educación Democrática era el nombre de una materia que paradójicamente nos enseñaron en 1969, en segundo año de una escuela estatal. Pocos conceptos me quedaron de aquella esmerada enseñanza. Uno es que el Estado tiene tres poderes independientes entre sí. Otro, muy simple, es que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Esos representantes son los diputados (que representan a la población) y los senadores (a los estados provinciales). Desde hace más de cuatro décadas vivimos en un régimen democrático, en el cual la población elige a sus gobernantes cada cuatro años, y cada dos avalando o rechazando sus políticas modificando la composición de las cámaras legislativas. Ayer, mientras esos representantes debatían en el Congreso, un grupo de personas que según las últimas elecciones obtuvo la minoría (algunos menos del 1%), se arrogaron con prepotencia la “representación del pueblo”, y decretaron un paro general, con quema de cubiertas en medio de las autopistas. Los números de las elecciones no dicen eso y bien sabemos que contra los números es muy difícil discutir. Aclaro que a pesar de no simpatizar con las actuales autoridades ni con las anteriores y las anteriores a éstas, siempre he reconocido la legitimidad que la democracia les otorgó, tanto a los anteriores como a los actuales. Por lo tanto, no entiendo las acciones de fuerza “en nombre del pueblo” ya que a la hora de ponerle números a la ideología ese “pueblo” dictaminó otra cosa. Esto me lo explicaron hace muchos años en una escuela secundaria dirigida por personas que supieron enseñar los valores democráticos, aún sin creer ellos mismos en la democracia. Cosas de la vida.

Jorge C. Ascar

DNI 11.385.010

Solo con trabajo

Qué momento inoportuno para parar al país después de tantos días sin actividad por un carnaval que muy pocos festejan. Necesitamos trabajar y, poder desplazarnos hacia nuestros trabajos. Solo con trabajo vamos a poder salir adelante como país.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

Docente presente

Ayer, en medio del paro general de la CGT contra la reforma laboral, decidí seguir adelante con mis clases. ¿Por qué? Porque creo que la educación es un servicio esencial que debe ser bien remunerado y que existen otras formas más inteligentes que convocar a un paro para realizar un reclamo contra la reforma en cuestión. Recuerdo cuando elegí ser docente, lo que me motivó a enseñar Matemática fue el deseo de enseñarles a mis alumnos a discernir. La matemática es una materia que exige constantemente tomar decisiones, justificar cada paso que se elige para lograr un resultado determinado o no, elaborar distintas alternativas de solución. Es una herramienta para resolver problemas de la vida real. Vivo a sólo dos cuadras del colegio, así que no tengo excusa para no ir a trabajar. Pero sé que mi realidad no es la de todos. Muchos de mis colegas vienen de lejos y no pudieron presentarse debido a la falta de transportes. He comparado nuestro trabajo con el de docentes en otros países y no estamos bien remunerados. En Japón, un docente con 20 años de antigüedad gana alrededor de 6500 dólares al mes, y en China, unos 2000. ¿Cuánto ganamos los docentes argentinos? Unos 1500 dólares. No lo suficiente para vivir con dignidad. Pero ayer mis alumnos y yo estuvimos en la escuela, trabajando juntos para que puedan aprobar la materia que adeudan. Algunos de ellos hace días que hacen lo posible para comprender los temas y entienden que el esfuerzo es la única forma de hacer la diferencia. Adherirme al paro sería restarles a mis alumnos la posibilidad de progresar. Pero creo que es hora de que los políticos de turno comprendan que la educación es una política de Estado y sólo se garantiza cuando está bien remunerada. La sociedad debe entender que sin alumnos formados no hay sociedad productiva y libre posible, pero sin una ley de trabajo debidamente analizada y debatida tenemos todos menos posibilidades de que nuestra labor sea bien reconocida.

María Novakosky

DNI 18.564.342

Evidencias

El motivo por el cual haya individuos que aún frente a la abrumadora cantidad de evidencias existentes -entre las que se encuentran filmaciones, fotografías, confesiones, propiedades, vehículos de lujo y demás- sostengan la inocencia de algunos personajes de la política vernácula respecto de las denuncias de corrupción está implícito en las palabras del filósofo persa Rumi, que en el siglo XIII señaló: “puedes vencer a 40 eruditos con un solo hecho, pero no puedes vencer a un necio con 40 hechos”.

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Veredas

En carta del Sr, Roberto Gieschen, publicada el domingo pasado, se menciona la deficiencia de los materiales utilizados en la reconstrucción de veredas. Coincido plenamente, no solo se usan de poca calidad sino que no se toman el trabajo de humedecer el reverso del mosaico con cemento líquido, lo cual hace que el mosaico no absorba la humedad del mortero, dándole mayor adherencia a la base y así se evita el efecto tecla. Debo agregar que, con total desaprensión por el peatón, se toma todo el ancho de la acera para la ejecución de las obras, debiendo aquél descender a la calzada con solo una precaria valla como protección. Peligrosísimo en avenidas. Lo recomendable es hacer primero una mitad y luego la otra en forma longitudinal, dejando lugar para el paso de los peatones.

Norberto Vago

DNI 7.713.963

En la Red Facebook

Pintadas de La Cámpora para saludar a Cristina Kirchner por su cumpleaños y rechazar la reforma laboral

“La mayoría del pueblo dijo no a CFK y sus aliados”-Mery Caponetto

“Es la síntesis perfecta de nuestro presente. No es Fate, es por una ideología nefasta”- Damián Betoo

“¡No hay plata!”-Stella Maris Larrea