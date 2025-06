Cartas de lectores: Variantes de lo mismo, leyes necesarias, senadores

Variantes de lo mismo

Escuchamos reiteradamente que el fin último de las próximas elecciones es terminar con el kirchnerismo. No confundamos. El verdadero problema argentino no es el kirchnerismo, es el peronismo, que una vez fue menemismo, otra duhaldismo, otra kirchnerismo y otros ismos de acuerdo a quién de ese partido gobierne una provincia o un municipio, y cuando este entra en decadencia, nos quieren convencer de que no era peronismo. No nos confundamos. El problema argentino es el peronismo en cualquiera de sus variantes, cuyo único interés es encontrar un líder para hacerse con el poder.

Carlos María Salgado

DNI 10.550.311

Leyes necesarias

Si yo fuera gobierno, reuniría a los representantes de los jubilados de todo el país para explicarles: así como está la cosa nunca podremos aumentarles los haberes. Pero ¿hay una manera de solucionarlo? Sí, si nos ayudan a que el Congreso apruebe las tres leyes que se necesitan, la impositiva, la laboral y la jubilatoria. Así las pymes podrían blanquear los empleados “en negro” y aumentar el número de empleados activos. De esta forma aumentarían sensiblemente los aportes, posibilitando el aumento de los haberes. Entonces, en lugar de reunirse todos los miércoles para protestar contra el Gobierno, reúnanse para que esos legisladores que se llenan la boca defendiendo a “nuestros abuelos” voten las leyes citadas. Si los legisladores peronistas-kirchneristas así lo hicieran, posiblemente dejarían de contar con el acompañamiento de la CGT, que está en contra de la reforma laboral porque atenta contra sus privilegios.

Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

Senadores

Más grave que el hecho de los representantes del pueblo tengan ingresos mucho más generosos que sus representados es que crean que tienen derecho a ello.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Senadores II

Nuevamente los senadores aumentan sus sueldos mientras que el resto de los asalariados, no. ¿Por qué ? Si hay un aumento para los jubilados, ¿lo van a vetar aduciendo que hay que mantener el equilibrio fiscal?, ¿acaso este aumento legislativo no altera ese equilibrio?

Estamos nuevamente frente a un relato con ensañamiento hacia el sector pasivo. Si hay aumento para una parte, lo justo sería que fuera también para todo el resto. Si no hay plata, no hay plata para nadie.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Médicos

Apoyo totalmente el reclamo de todos los médicos residentes y no residentes, siempre se nos ha pagado muy poco. Se agrava el asunto cuando los senadores se aumentan los sueldos a casi 10 millones por mes más prebendas, y a quienes solo se les exige ser argentinos y tener cierta edad, para trabajar muy poco. Ningún otro profesional percibe el humillante honorario que se nos paga. Las sociedades médicas en general deberían ponerse los pantalones largos, porque con la excusa de ser sociedades científicas nunca se han metido.

Miguel Roca

DNI 10.965.510

Fiscales

En el editorial del día 31 de mayo titulado “El sentido del deber de nuestros fiscales”, se hace un elogio a varios que intervinieron en causas importantes, arrancando con el Dr. Diego Luciani. Hubo algunas persecuciones mediáticas, pero, con excepción de la Dra. Goyeneche, ninguno fue tan perseguido como el Dr. Federico Delgado, al que le armaron dos causas que finalmente fueron desestimadas por la Justicia. Una de ellas, iniciada por el Dr. Víctor Stinfale y en la que actuó el Dr. Mariano Cúneo Libarona. Se llegó al extremo de citarlo a prestar declaración indagatoria, por parte del juez Martínez de Giorgi, con la intención de procesarlo y destituirlo. Era tan absurda la acusación a la que el juez dio entidad que junto al senador Pino Solanas denunciamos al juez en el Consejo de la Magistratura. En la nota no se hace la menor referencia a Delgado a pesar de haber actuado en causas importantes como la del Primer Cuerpo de Ejército (delitos de lesa humanidad), tragedia de Once, tren chatarra (Ricardo Jaime), Time Warp (donde murieron 5 adolescentes), José López y sus bolsos, las coimas de Odebrecht, las plantas potabilizadoras, Panamá Papers, coimas del Senado, juicio por la deuda externa, los fondos buitres y otras, donde imputó penalmente a funcionarios del kirchnerismo, como Jaime, López y otros, y a funcionarios del macrismo, como el actual ministro Caputo, Santiago Bausili, Mario Quintana y Gustavo Arribas.

Delgado no solo fue un sobresaliente representante del Ministerio Público Fiscal, sino un docente universitario de gran nivel y un pensador importante sobre cuestiones relacionadas con la ciencia política que plasmó en un libro póstumo. Quise aclarar estos puntos para evitar un injustificable olvido.

Alejandro Olmos Gaona

DNI 8.479.682

La utopía del futuro

El Movimiento Derecho al Futuro, como se llama el partido político del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, propone una utopía, ya que sus ideas

serán ejecutadas solamente en el futuro, demostrando una vez más la inconcreción de los hechos prometidos. Hoy me ocuparé de los problemas de hoy y mañana me ocuparé de los de mañana, dice el refrán.

Quizá con más acción y menos relato se mejoren las cosas.

Rafael López Saubidet

ralosau@gmail.com

Superclásico de rugby

Se viene una nueva edición del superclásico del rugby argentino, la número 140. La ansiedad, energía y adrenalina se perciben en todo San Isidro. Pero también el orgullo de que el distrito agrupe a 2 de los clubes más importantes del país y los más ganadores de la historia en el ámbito local, con 60 títulos entre ambos. Al margen del resultado, si hay entrega, pasión y buen comportamiento dentro de la cancha, y un lindo tercer tiempo después, no hay dudas de que todos vivirán lo más importante: una fiesta del rugby en San Isidro.

Milo Perasso

DNI 21.173.758

En la Red Facebook

Uno de cada 10 niños vive en la extrema pobreza

“Hace años que pasa y nadie nunca se ocupó”- Noemí Beatriz Di Marco

“Y seguramente el mayor porcentaje lo tienen las provincias que desde hace años gobiernan los peronistas K”- Clau Martínez

“Si se devolviese lo que robaron para la educación, salud y seguridad, seguramente estaríamos mejor”- Ammy Correa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)