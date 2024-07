Cartas de lectores: Venezuela, mitad de mandato, explicación

Escuchar

Venezuela

Frente al bochornoso resultado de las elecciones en Venezuela, nueve países de la región manifestaron sus dudas sobre la transparencia de estas. No son dudas, son certezas. Es evidente que ha sido un gran fraude que debería avergonzar al mundo. Es de esperar que la comunidad de países no deje sola a Venezuela y haga todo lo posible para que este resultado fraudulento sea revertido y que el verdadero deseo de la mayoría salga a la luz.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Mitad de mandato

Las elecciones de mitad de mandato para legisladores son altamente inconvenientes de cara a la gestión de gobierno. Al respecto, no se debe caer en el error de creer que, con motivo de que la Constitución establece la renovación parcial de las cámaras cada dos años, ello torna inevitable que las elecciones observen igual periodicidad. La Constitución establece con todo detalle el tiempo en que debe efectuarse la elección del presidente, pero deja librado a la legislación la cuestión del tiempo en que debe efectuarse la elección de los diputados y de los legisladores. Es inevitable que en 2025 se realicen elecciones legislativas intermedias, pero ellas deben ser las últimas. En 2027, además de elegir diputados y senadores para iniciar su mandato en diciembre de 2027, se deben elegir diputados y senadores para iniciar mandato en diciembre de 2029. Basta con establecerlo así en la legislación electoral.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Explicación

Muy interesante la entrevista a un conocido periodista y escritor publicada en Conversaciones del domingo. Plantea las grandes incógnitas que tiene sobre la llegada del actual presidente a ese

cargo. Creo que la explicación la va a encontrar mirando a los otros candidatos con sus respectivas ideas y analizando el enorme deterioro

en todos los aspectos de la vida de los argentinos. Recorriendo nuestro país y

viendo las paupérrimas condiciones en que sobreviven muchos de ellos, viene

bien recordar que en el país de los ciegos el tuerto es rey.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Fallos escandalosos

Como una clara muestra de lo miserables que a veces podemos ser los seres humanos cuando nos traiciona la cobardía, en su carta del 19/7 el Dr. Enrique Munilla nos trae a nuestra memoria otros vergonzosos fallos que fueran oportunamente analizados por el Dr. Jaime L. Smart, víctima, precisamente, de esa miserabilidad de la que hablamos y que se ha enseñoreado de la “cabeza” de casi todos los jueces federales (y digo casi por ser generoso en la apreciación). Así, nos relata cómo cuatro policías, arriesgando sus vidas, actuaron frente a una cueva del ERP que los recibió a balazos, episodio en el que se entrega, entre otros, quien había sido el responsable del secuestro y homicidio del empresario Oberdan Sallustro (ocurrido en abril de 1972). Más tarde, y como correspondía, los terroristas fueron condenados, a la vez que los policías fueron sobreseídos por el Dr. Guillermo Rivarola, ejemplo de juez valiente y honesto de los que ahora, y amargamente lo digo, ya no quedan. Prueba de esto último es que esos mismos integrantes de la fuerza policial, con sobreseimientos firmes confirmados por la Cámara, más de un cuarto de siglo después son bastardeados por el juez federal Daniel Rafecas, que los procesa y detiene por el mismo hecho por el cual habían sido sobreseídos hacía varias décadas. ¿Y los terroristas armados hasta los dientes?, ¿qué pasó con ellos? Pues se los indemnizó con más de un millón de dólares, Debieron transcurrir siete años más para que aquellos policías fueran absueltos por el Tribunal Oral Federal Nº 7 por hechos ocurridos 43 años atrás y por lo cuales ya habían sido sobreseídos. Un verdadero disparate. Vale decir que perdieron 7 años de sus vidas encerrados por el yerro (por decir lo menos) de un magistrado que jamás se interesó por ellos ni, por supuesto, les pidió perdón. Todo esto viene a cuento también por el superficial bullicio que se armó por el simple hecho de que unos legisladores se hayan interesado por la salud de sufrientes en cautiverio, muchos de ellos ancianos y al borde de la muerte. Pero, claro, contrariamente a ello, nadie se alborota frente a la actitud de los jueces que no tienen lo que hay que tener para realizar ellos mismos esas visitas a las mazmorras y ver con sus propios ojos el cruel resultado de sus escabrosos fallos, que ya se han llevado cerca de un millar de vidas. Es que son tantos los fallos escandalosamente inicuos que se van amontonando que seguramente si alguien tuviera la colosal voluntad de hacer alguna recopilación, podría llegar a juntar cientos de tomos. Aunque hay que reconocer que probablemente se transformaría en un laboriosísimo trabajo en vano, dado que muy pocos lo leerían y, sin ninguna duda, menos aún los propios jueces que no leyeron siquiera las sentencias que suscribieron ellos mismos, pues, de haberlas leído, tengo la inocente esperanza de que se habrían negado a firmarlas. Todo ello es de una gravedad inconmensurable, dado que su natural consecuencia es la privación de la libertad y la muerte de gente inocente. Por ello es que también le asiste razón a la Dra. María Laura Olea cuando, en su carta del 22/7, nos recuerda aquella canción del “Reino del revés”, que, quizás, en su adaptación a estos tiempos, debería decir: “… Me dijeron que en el reino del revés, nada el perro y nada el juez”. Sí, pero nada de nada, porque esos escalofriantes fallos desde el punto de vista jurídico no son más que una verdadera e impúdica nadería.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Ofensa innecesaria

El espectáculo de drag queens representando la última cena de Jesucristo en la apertura de los Juegos Olímpicos fue una ofensa innecesaria, grotesca y de mal gusto para el mundo cristiano. La última cena no es una escena cualquiera, sino que constituye la institución de la eucaristía, la esencia misma del cristianismo. Es sorprendente que Europa, cuna del cristianismo, permita este tipo de manifestaciones que, bajo el lema “Ser tolerantes con la diversidad”, buscan atrofiar valores de respeto y convivencia esenciales para cualquier sociedad. Los Juegos Olímpicos siempre han sido motivo de unión entre culturas diversas. Paradójicamente, este tipo de espectáculos generan justamente lo contrario.

María Inés Antonini

DNI 93.907.034

