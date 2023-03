Cartas de lectores: Vientos y tempestades, las pruebas, aborígenes del sur

escuchar

Vientos y tempestades

Fundándose en el hecho de su condena (no firme) por corrupción, y del atentado de que fue objeto, la señora vicepresidenta afirmó que “se ha roto el pacto democrático”, con lo que no hace otra cosa que pretender justificar el llamado a la violencia. Con estos vientos tormentosos que está sembrando la doctora Fernández desde lo más alto del poder, ¿volveremos los argentinos a cosechar las mismas tempestades?

Veremos, de nosotros depende.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Las pruebas

Los partidarios de Cristina saben que la vicepresidenta no puede justificar la magnitud de su enorme fortuna. Prueba de ello es la reacción frente a la publicación de los fundamentos de la condena que pesa sobre ella. No han salido a sostener que esos fundamentos son falsos, sino que no fueron probados. Es una forma de admitir que los hechos han ocurrido, pero que, según ellos, no fueron judicialmente probados, y festejan esto como demostración de que la vice fue tan inteligente que no dejó rastros. Es parecido a lo que ocurrió con el gol de Maradona a los ingleses: todos sabemos que lo hizo con la mano, pero el juez no lo advirtió, por lo que lo convalidó. Para mucha gente, fue el triunfo de la viveza sobre la justicia, y así lo festejaron. Nada de esto borra la abundante evidencia del enriquecimiento ilícito de Cristina, sus hijos y muchos de sus allegados.

Héctor Pastorino

DNI 408.183

Aborígenes del sur

Estoy realizando una investigación histórica y di con un libro escrito por el sacerdote jesuita Guillermo Furlong, titulado Entre los tehuelches de la Patagonia (Talleres Gráficos San Pablo, 1943). En este libro, Furlong relata las travesías de un grupo de jesuitas que llegaron a los lagos del sur como misioneros, entre ellos el padre Nicolás Mascardi. Casualmente, es Mascardi quien da el nombre al lago al sur de Bariloche que han convertido en zona de permanente conflicto merced a los reclamos de seudomapuches sobre unas tierras que no les pertenecen en modo alguno, pero que dicen ser iluminados por una “machi” que, inspirada por espíritus ancestrales, habla de derechos sobre aquellas, junto con una serie de funcionarios ineptos, sinvergüenzas o ideologizados que los amparan o dilatan la aplicación de las leyes argentinas sobre ellos. Sería bueno que todos esos funcionarios leyeran este libro de 194 páginas, donde, entre otras cosas, queda probado por las fuentes mencionadas allí que los pueblos originarios de esa zona eran los “poyas” (una de las tribus tehuelches), que no tenían nada que ver con los araucanos (con quienes se identifica a los llamados “mapuches” u hombres de la tierra que llegaron a esta zona muchísimos años después y eran originarios de Chile). Mascardi comenzó a evangelizar a los poyas en 1670, cuando instaló la misión del Nahuel Huapi. Él mismo escribió en su “carta y relación” que la lengua poya es la que hablaban todos los que vivían al sur del Nahuel Huapi. Mascardi moriría asesinado en 1673.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Taxis en el puerto

El jueves pasado por la noche llegué en Buquebus, de regreso desde Montevideo, al Puerto de Buenos Aires. Allí fui recibido por una horda de taxistas devenidos remiseros oportunistas al mejor postor. Un caos absoluto y falta de cualquier tipo de orden público. El primero de ellos me consultó mi destino, y le contesté: “Plaza Vicente López”. Enseguida me sugirió la tarifa, 6500 pesos, a lo cual me negué rotundamente. El taxista, con tono patotero, se excusó que era el precio del remís regulado. Decidí entonces consultar a un segundo taxista, que me brindó una sustancial “rebaja”: 3000 pesos por el mismo destino. Acepté de mal humor y me subí resignado. Luego de unos pocos metros, entablé conversación y le expresé mi desacuerdo de tener que negociar una tarifa en un taxi de la ciudad de Buenos Aires y circular con el taxímetro apagado. El taxista justificó que venía de lejos y que hacía varios minutos esperaba el buque, que llegó tarde al puerto. Le consulté entonces qué habría pasado si el buque hubiera llegado puntualmente, si en ese caso prendería el taxímetro. A lo cual el taxista se enfadó y me echó de su taxi, en plena avenida Córdoba. Luego de esperar unos minutos, paré un tercer taxi, que venía con el taxímetro prendido. Amablemente me ayudó a ubicar mi equipaje en el baúl y nos dirigimos a mi destino, donde el taxímetro acusó 780 pesos.

Pobres nuestros desprevenidos turistas, que deben soportar ser recibidos por estafadores que actúan con total impunidad por la ausencia de controles. Sortear siquiera la inicial bienvenida a nuestro querido país se ha convertido en una “Odisea Argentina”.

Santiago Javier Norris

DNI 23.469.967

Rambla marplatense

La emblemática Rambla Hotel Provincial-Casino, obra del genial arquitecto Alejandro Bustillo, declarada monumento histórico nacional y patrimonio de la ciudad y la provincia, se halla en total estado de abandono y por las noches es guarida y dormitorio de personajes que cometen todo tipo de robos, saqueos y arrebatos a los desprevenidos transeúntes. De más está decir que la presencia policial en el lugar es inexistente. Basura por todos lados, veredas destruidas, botellas de vidrio de cerveza rotas o de plástico, bolsas de nylon, todo tirado a la vista de todos. Nadie lo recoge, pese a ser peligroso para los turistas que transitan por allí. Deposiciones de perros en las veredas. Vendedores ambulantes de cualquier cosa ocupando espacio público. Obvio sin control alguno de la Afip (no quisiera tener un comercio aquí y que me exijan pagar impuestos). Música estridente que nada tiene que ver con el lugar. Edificios con vidrios rotos. Una verdadera tierra arrasada. También es deplorable el estado de la aledaña Plaza Colón, diseñada por el célebre paisajista Carlos Thays. Mar del Plata se está convirtiendo cada vez más en una ciudad fantasma por la desidia e inoperancia de las autoridades tanto provinciales como municipales.

Oscar A. Turone

DNI 8.591.468

En la Red Facebook

Papa Francisco: “Yo quiero ir a la Argentina”

“Lo mismo me da, ya debería haber venido, cuántos años hace que es papa y nunca vino”- Miguel Ángel Reynoso

“¡Gracias, papa Francisco! Por pensar en venir a su país me llena de emoción”- Tersa Araya

“Sr. Bergoglio, la alegría del principio se tornó en una desilusión muy grande”- Norma Di Rosa

“Esta es su patria. Su casa. Debe venir cuando quiera”- Mariza Correa

