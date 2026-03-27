Cartas de lectores: Poder Judicial, viveza artificial, punto final

Poder Judicial

Las causas más resonantes y de público conocimiento, como Cuadernos o AFA, exhiben sin disimulo un Poder Judicial incapaz -o renuente- a enfrentar la magnitud de la impunidad que dice combatir. Los expedientes se eternizan, las responsabilidades se diluyen hasta volverse irreconocibles y las sanciones resultan irrisorias frente a la gravedad de los delitos. Así, lejos de corregir las desviaciones del sistema, la justicia se integra a él: no combate la corrupción, la administra; no la sanciona, la perpetúa.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Viveza artificial

La dirigencia política argentina practica “la viveza artificial” que es una variante contemporánea de la viveza criolla y una parodia malsana de la inteligencia artificial. Con esta práctica responden con sofismas (falsos razonamientos) a las interpelaciones acerca de sus actos corruptos.

Daniel Maccagnoni

DNI 11.987.695

Punto final

Hace 50 años yo iba al colegio secundario y recuerdo con pavor la violencia en las que vivíamos, el caos y el terror que invadían a millones de ciudadanos. Como tucumana quizás tengo las vivencias de una guerra que se desarrollaba en mi provincia, iniciada por grupos terroristas a los cuales, por orden de una presidente constitucional, peronista, María Estela Martínez de Perón, el Éjército salió a combatir. El decreto de la entonces presidente contó con el apoyo del Congreso y de todo su gabinete, ni qué hablar de la sociedad civil. No puedo olvidar, pese a que era una adolescente, las bombas que estallaban cada noche, los atentados que habían precedido a la decisión de ordenar el Operativo Independencia, como el asesinato del ingeniero José María Paz, el secuestro y asesinato del coronel Larrabure, el atentado en el que murió Paula Lambruschini, la tortura y muerte al coronel Ibarzábal, o la crueldad del atentado a la familia Viola, por sólo nombrar algunos. En Tucumán convivíamos con el horror. La guerra fue sucia y cruel, como toda guerra, y por supuesto respeto a cada una de las familias que han perdido a sus seres queridos. Pero me resisto a hacer del 24 de marzo un día festivo que nada tiene que ver con mi memoria ni con la justicia. La imagen del Ejército en las calles y la gente aplaudiendo porque significaba que traía la paz, me ronda la cabeza. Era un honor recibirlos, ser amigos de los hijos de los militares que iban llegando. ¿Qué hubiese sido de nuestro país sin ese Ejército que, como pudo y aún con muchos errores, salió a defender su Patria del comunismo? Jóvenes oficiales y soldados, que en su mayoría cumplieron órdenes y valientemente dejaron todo para combatir a un enemigo desconocido. Ha muerto mucha gente inocente, hubo equivocaciones en uno y otro bando. Fue una historia muy triste de la Argentina, que ojalá no se repita nunca más. Pero aquellos soldados y combatientes merecen todo mi respeto y agradecimiento, como de igual manera respeto a los que han sufrido injustamente. Me pregunto, ¿cómo es posible que 50 años después, esos mismos soldados que eran jóvenes oficiales, estén presos y lleven años privados de su libertad? ¿que se sigan abriendo causas en la Justicia una y otra vez, cuando ya han sido juzgados no sé cuántas veces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿es eso memoria, verdad y justicia? ¿es esa la Argentina que buscan construir para sus nietos? Realmente siento vergüenza y un dolor infinito. A los héroes se los honra. A los niños les debemos enseñar que la Justicia es para todos los habitantes de la Nación por igual. Se les debe enseñar a amar, a aborrecer el odio, a construir la paz. Y sin verdadera justicia no habrá paz.

A 50 años del 24 de marzo de 1976, reitero, con mucho respeto por quienes han perdido a sus seres queridos, mi profundo agradecimiento a los que han defendido a la Patria, con recuerdos muy vivos de aquel infierno que vivimos los argentinos. Lejos de estar fomentando las divisiones y alimentando el odio, tenemos que poner un punto final a todo esto para transitar el camino de la paz que nuestros nietos reclaman y que nuestros ya ancianos presos por haber combatido al comunismo esperan y merecen.

Luz García Hamilton

luzghamilton@gmail.com

Pedro Zanni

En el artículo publicado el 22 de marzo del corriente año sobre la travesía del coronel Pedro Zanni, se desliza una imprecisión que es justo aclarar. Allí se afirma que Zanni logró el doble cruce de los Andes junto a Parodi en 1920. Sin embargo, en realidad Zanni no pudo completar el cruce debido a fallas en su aeronave y debió regresar a Mendoza. Fue Antonio Parodi quien continuó el vuelo, sobrevoló Santiago y arrojó panfletos en homenaje al pueblo chileno. A su regreso, Parodi rechazó los homenajes y puso su avión a disposición de Zanni para que pudiera concretar la travesía. En consecuencia, el primer doble cruce de los Andes fue realizado por quien con el tiempo sería el brigadier general Antonio Parodi, quien demostró no solo ser un piloto excepcional, sino también un auténtico caballero.

GD (R) Carlos Pérez Aquino

DNI 11.773.739

Patrimonio edilicio

Con el petit hotel de la avenida Alvear parece advertirse que merece preservarse, aunque se autoriza la venta y luego se lamenta la demolición, que por suerte se frenó por la queja de los vecinos. Si se quiere conservar el patrimonio edilicio de la ciudad se requieren reglas claras y previsión, no decisiones tardías. Evitar la pérdida de edificios emblemáticos es fundamental pero solo será posible con criterios estables e incentivos adecuados.

Alejandro Luis de Elizalde

DNI 7.803.764

En la Red Facebook

Tras las quejas de vecinos, frenan la demolición de un edificio histórico en la avenida Alvear

“Muy bien vecinos, se deben cuidar esos edificios, ¡patrimonio histórico!” - Graciela Morlhiere

“Así se derriban edificios de este tipo en toda la ciudad” - Sergio Daniel Mongelos

“En todo el mundo se respeta el patrimonio histórico, la fachada debe mantenerse, adentro pueden refaccionar”- Clotilde Lavin