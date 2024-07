Cartas de lectores: ¿Viva la libertad?, el futuro de Pro, temores

Escuchar

¿Viva la libertad?

Sería complejo dar una definición unívoca y acabada de libertad, pero como ciudadano entiendo que hay libertad cuando un individuo puede elegir, a conciencia y con la menor coerción, qué rumbo le quiere dar a su vida y cómo desea estar en el mundo. De más está decir, aunque es bueno aclararlo, que los límites o restricciones a la libertad solo se justifican en pos del bien común y la sana convivencia. Entiendo también que para un pleno ejercicio de la libertad y de los derechos hacen falta educación e igualdad de oportunidades, pilares sin los cuales las sociedades se estancan y la cultura se empobrece. No está mal que exista la educación privada para quien quiera y pueda pagarla, pero el Estado debe garantizar una educación pública y de calidad al resto de la ciudadanía. Si a la crisis económica se le suma el desfinanciamiento educativo y cultural, mucho me temo que el gobierno de Javier Milei acabe asfixiando la libertad en vez de reivindicarla y promoverla.

Gabriel Bucchino

DNI 32.999.618

El futuro de Pro

Toda la pirotecnia política y periodística sobre la relación Milei-Macri soslaya al electorado de Pro. La pregunta que tiene que hacerse Pro es si realmente quiere volver al poder; si quiere, el camino de mimetizarse con La Libertad Avanza no es el correcto. La primera vuelta de 2023 refleja una realidad LLA 30%, Pro 25,6%; la LLA no es, a pesar de que Milei repita como un mantra que tiene 55,6% de apoyo, una realidad, los votantes de Pro lo votaron por descarte. A los votantes de Pro nos asqueó la pelea Bullrich-Larreta y no nos gusta para nada la mimetización con LLA. Pro tiene que volver a construir una alianza con quienes no quieren nunca más nada con el kirchnerismo y mantener su identidad, que esta solo 4% debajo de LLA, que ya ha comenzado a perder adeptos. A la Argentina no hay que arreglarle solo la economía, hay que reposicionarla como un país normal, respetuoso de las normas elementales de las democracias del mundo. ¿Qué diferencia hay en el comportamiento entre una presidenta que aleteaba sus brazos en un atril de un país del África y un presidente ofendiendo a los líderes de países hermanos? Ninguna.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Despejar los temores

Las notas periodísticas destacan en las últimas semanas las dudas acerca del valor del dólar y una posible explosión de su precio en pesos. Cursé mi carrera en la Licenciatura de Economía Política en la UBA, cuando imperaba el señero pensador y el argentino que hizo más aportes a la teoría económica a escala mundial, es decir, el profesor Julio H. G. Olivera (1929-2016). Para quien esté interesado en conocerlo, sugiero buscar en Google la brillante y conmovedora biografía que le dedicó el emérito profesor Juan Carlos de Pablo. En este breve espacio me limito a recordar un dato de sus inigualables análisis sobre inflación y estructura económica: Olivera nos enseñó a no menospreciar el factor incertidumbre. Por eso es pertinente implorar al sector agropecuario que concrete y liquide la exportación de lo que tiene almacenado, para que esa gran masa de divisas consolide las reservas del Banco Central y se despejen los temores de una hiperinflación, entendida como un crimen de lesa humanidad en lo social. Aconsejable leer el texto que escribió en 1956 el premio Nobel de Economía Gunnar Myrdal: “Solidaridad o desintegración”.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Puerto

Más allá del debate sobre el régimen especial de Tierra del Fuego, que surgió con la ley 19.640 del año 1973, cabe indicar que es inadmisible que todo el tráfico vehicular continental deba verse obligado a cruzar en balsa el continente para entrar por Punta Arenas, en Chile. Una mínima inteligencia de soberanía nacional, estrategia económica y planificación política debería asegurar un puerto en la Bahía de San Sebastián, del lado argentino, quizás en la zona interior al oeste de Páramo Chico, porque allí una lengua de tierra importante forma un lugar de maniobras natural, para aproximación a la costa fueguina. Si los técnicos franceses pudieron cruzar el Estrecho de Magallanes con diferencias de mareas de más de seis metros, y colocar el gasoducto en el lecho marino desde Río Gallegos, no puede decirse que sea una tarea técnica imposible cruzar en balsa desde Río Gallegos hasta Bahía de San Sebastián, el transporte de cargas y pasajeros hacia y desde la isla.

Alberto Gesualdi

DNI 11.286.068

Bielsa

La Copa América, otra vez escenario de descargo público. En 2019, Messi fue tajante con sus declaraciones contra la Conmebol. Ahora, Marcelo Bielsa tomó la palabra tras el partido entre Uruguay y Colombia y dijo lo que tenía que ser dicho. Desorganización, mal estado de los campos de juego y entrenamiento, inoperancia, interés periodístico. También, defensa del sentido común con respecto al incidente con sus jugadores. Bielsa podrá provocar grietas relacionadas con su filosofía del juego y resultados obtenidos, pero su conferencia de prensa en la previa del tercer puesto debiera generar unanimidad entre aquellos cuyo único interés es el fútbol y nada más que el fútbol.

Isidro Perasso

DNI 46.649.615

Caballos en el desfile

El lector Juan C. Parodi critica en su carta el uso de los caballos en este desfile del 9 de Julio y pide terminar con lo que entiende es una “tortura para estos nobles animales” y con un obsoleto despliegue de ellos, ya que las guerras modernas no usan equinos, sino drones e inteligencia artificial. No se comprende, viendo a esos hermosos animales que relucen en plena forma, bien alimentados, bien cepillados, en qué cabeza entra el maltrato animal o el abuso, cuando se los ve magníficos y hasta diría orgullosos de su papel, que hay que entender, es el desfile el retrato de las lides de nuestra independencia, mostrar nuestra historia, cómo vestían los soldados el uniforme, gallardos con sus sables, sus gorros, sus brillantes botas y sus incomparables caballos. Enormes compañeros en el cruce de los Andes. No tiremos por la borda el pasado, es lo mejor que nos pasó, es lo que logró nuestra libertad . Mostremos todos los 9 de Julio a soldados y sus caballos con sus mejores ropas y actitud, y démosles las gracias por remontarnos a esa lucha y a ese coraje.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

En la Red Facebook

El atentado contra Trump

“Triste, lamentable y horrible”- Nedel Perera Caballero

“Como para confiarles la seguridad”- Héctor Vavone

“Tuvo mucha suerte de sobrevivir. Un fallo por parte de la seguridad que nunca debe ocurrir”- Dora Do

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION