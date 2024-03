Escuchar

Voto en el Senado

La mayoría de los senadores están de acuerdo con los contenidos del DNU, que es lo que exigió la mayoría de la sociedad en las elecciones de noviembre pasado, pero por infantilismo ideológico muchos de ellos decidieron votar en contra, sin darse cuenta de los efectos negativos que pueden originarse en el futuro. El Presidente afirmó siempre, durante la campaña y en su actual gestión :”Si los gastos superan a los ingresos, no habrá emisión monetaria ni endeudamiento para financiar los gastos públicos”. Esta situación lo obligará a suspender los planes sociales y los bonos para los que perciben la jubilación mínima. Se reducirá la coparticipación a las provincias o no se harán las transferencias a las universidades nacionales y en general habrá problemas para abonar los salarios del sector público nacional. La sociedad debe responsabilizar a los señores senadores por el daño que han causado a sus compatriotas por no haber aprobado el DNU que le hubiese permitido al Presidente comenzar a realizar las reformas que la ciudadanía demandó en su oportunidad.

Guillermo Sandler

Escandalizados

Hablando de “republicanos” y “constitucionalistas” uno se pregunta: ¿qué pasó? Hoy se rasgan las vestiduras, pero durante veinte años pasó de todo y nadie se opuso. Bastará recordar todo el despilfarro que hubo y que aún se siguen destapando hechos de corrupción que nos asombran a los ciudadanos que trabajamos para poder vivir humildemente. Me pregunto: los fideicomisos que dibujaban para justificar las estafas encubiertas a las cajas del Estado ¿eran republicanos o constitucionalistas? ¿Y qué sucedió con el uso que se hizo de las necesidades de un enorme sector de la población en estado de pobreza e indigencia, que favoreció durante años a ciertos dirigentes sociales y a grupos cercanos a los gobiernos de turno, a los que nadie controló, dejando a los pobres más pobres y a los supuestos “benefactores” más ricos? ¿A qué grupo de los hoy escandalizados pertenecen?

Carlos Polleé

Fuerzas en Rosario

A una semana de “saturar” Rosario de fuerzas de seguridad, pocos resultados se obtendrán si no se aplica el sistema de control de entrada y salida de anillos de seguridad junto al toque de queda y estado de sitio, al menos para limitar o erradicar la violencia. Pero es conveniente resaltar, lamentablemente, que los narcos aplican la práctica del tero: hacer bullicio cerca del nido (Rosario), pero poner los huevos (capos, droga y plata) lejos de él, por lo cual se deberán prever otros adicionales teatros de operaciones.

Ricardo Albanese

Arrancar en serio

Como sostuvo Albert Einstein, y es evidente, no es posible esperar obtener, haciendo lo mismo resultados diferentes. La política argentina está haciendo lo mismo desde hace décadas, ya sea porque el peronismo persiste en ello o porque, cuando hay un gobierno de otro signo, impide hacer reformas. Ahora, con Milei, la propuesta es ir hacia enormes reformas de fondo. ¡Ojalá lo logre y podamos por fin arrancar en serio!

José Deym

Suba de precios

Siempre escuché que cada vez que sube el dólar aumentan los precios. Ya no sube, se mantiene y hasta por momentos baja. ¿Era mentira? Tengo la sensación de que en los productores y comerciantes varios, entre otros, se habían cubierto, por las dudas. Ahora bajaron las ventas, quizás deberían repensar si no les convendría adecuarlos para evitar tener que guardarse los productos en caso de que la gente deje de comprarlos, especialmente las primeras marcas en el caso de los alimentos.

Guillermo Giambastiani

Medicamentos

Mi hija, Lucila Scarinci, de 22 años, está afectada por esclerosis múltiple secundaria progresiva. Actualmente cuadripléjica, con asistencia mecánica respiratoria, se alimenta por botón gástrico en forma continua, sonda vesical crónica, etc. Es totalmente dependiente de terceros, su condición es crítica y como tal requiere de muchos cuidados. Desde hace 9 meses la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) ha dejado de enviar la medicación que Lucila necesita, pañales e insumos para preservar su vida. Desde hace 3 meses la falta de prestaciones es total. Hemos realizado varias denuncias por incumplimiento a la obra social, pero sistemáticamente los derechos de mi hija le son negados, sin importar el riesgo al que queda expuesta. Dos veces debió ingresar a terapia intensiva en 45 días. Las administraciones se suceden, pero al parecer el abandono de las personas con discapacidad y enfermos crónicos es siempre el mismo. No me atienden por ningún medio de comunicación. ¿Cuánto debe esperar una joven que lucha ante una enfermedad que la discapacita severamente? Nunca he logrado que se entreguen la medicación, insumos, prótesis, etc. sin que deba mediar la Justicia o haya intimaciones .Y he tenido que recurrir a rifas y ayudas comunitarias como medidas extraordinarias para cubrir medicamentos solicitados de urgencia. Lucila no puede esperar, su vida es hoy.

María Eugenia Molina Vega

Prepagas

Nada justifica los incrementos desmesurados de las empresas de medicina prepaga, que en algunos casos desde noviembre del año pasado hasta el presente superan el 150%. No hay ningún valor de referencia como el dólar o la inflación que los justifique. Dicho proceder afecta sobre todo al rango etario de sesenta años en adelante, que son los que más atención necesitan y menos pueden pagar. Quizás la intención sea precisamente sacarse de encima a este tipo de afiliados. Espero que la Justicia haga lugar a los recursos de amparo deducidos y ponga los límites del caso a esta práctica marcadamente abusiva.

Ricardo Beati

En la Red Facebook

Los piquetes

“Ah, pero piquete sábado o domingo, no”- Walter Andreazzini

“¡El problema es que no les pasan plata a los intermediarios!”- José Alberto Gimbernat

“Defendiendo seguir con el curro. Desesperados”- Fabiana Mancuso

“Falta gente para la cosecha en distintos lugares, pero ahí ni se asoman”- Gladys Beatriz Arancibia Anzorena

